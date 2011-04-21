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Porsche Cayenne Diesel artık daha ekonomik: Ortalama 7.2 litre/100 kilometre!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
48b
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61
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Porsche Cayenne Diesel artık daha ekonomik: Ortalama 7.2 litre/100 kilometre!
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Volkswagen Group'un (VAG) en başarılı markalarından biri olan spor otomobil üreticisi Porsche, SUV modeli Cayenne ile önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.Marka, bazı fanatikleri tarafından SUV model üretmekle eleştirilse de Porsche daha da ileri giderek Cayenne'e dizel motor entegre etmiş ve bu eleştirilere pek de kulak asmadığını göstermişti.

Cayenne'e dizel motor entegresi yeni bir haber olmasa da Porsche bu motor üzerinde çalışmaya ısrarla devam ediyor. VAG otomobillerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz bu 3.0 litre hacmindeki 6 silindirli turbo dizel motor 240 beygir güç ve 550 NM tork üretiyordu. Cayenne Diesel'in ortalama yakıt tüketim değeri 9.3 litre/100 kilometre olarak açıklanırken, emisyon değeri ise 244 gram/kilometre idi.

Porsche, yeni yaptığı bir güncelleme ile hem motorun maksimum gücünü arttırdı hem de ortalama yakıt tüketimi değerini önemli ölçüde geliştirdi. 240 beygir güç üreten 3.0 litre V6 turbo dizel motor artık 245 beygir üretecek. 9.3 litre/100 kilometre olan ortalama yakıt tüketimi ise 7.2 litre/100 kilometre değerine çekilebilmiş. Cayenne'in ağırlığı ve motor hacmi düşünüldüğünde Porsche mühendislerinin ne kadar başarılı bir işe imza attıkları görülüyor.

Eskisinden 20 kilo daha hafif olan dizel motora sahip Cayenne, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını ise 7.6 saniyede tamamlayabiliyor. Güncellenmiş motoru ve düşük yakıt tüketim değerleriyle Cayenne'in daha da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Porsche Cayenne Diesel artık daha ekonomik: Ortalama 7.2 litre/100 kilometre!
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FYL 8 yıl en beğenilen
yakmıyo kokluyo resmen
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ergungun 5 yıl
Arka tasarım bence çok güzel olmuş. Hatları yuvarlaklaştırmışlar, yuvarlak hatlara bayılırım... :p
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.MalikGuzel. 8 yıl
İsme para veriliyor zaten adi var 'Porsche' alt yapi touareg motor vag, bir cok parca vag, nerde bunun porschesi peki ?? İnanin touareg cok daha iyi bir jeep, yahu aracin baslangic fiyati 115 bin euroysa dogusa gidiyosunuz 150 bin euro oluyor, peki diyorsunuz baslangic fiyatina en yakin cayyanne hangisi 145 bin euroluk baska araci gosteriyor, 125 bin euroluk 4.0d lik mukemmel motor ve daha elit olmasada cok daha iyi x6..
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JonnyCaqe 8 yıl
Bu kasaya isinamadim bir turlu
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.MalikGuzel. 8 yıl
130-140 bin euroya ne jeepler var yahu geçiniz bunları, kaç senelik motor geliştiremedi VAG bir türlü bu motoru, yahu Mercedes bile 265 hplik 600 nm torluk dizel motor kullanıyor, BMW nin 3 litrelik cift turboluk motorlu 4.0 d kodundaki X6 yımı alırsını bunumu ?
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moy 8 yıl
Bu arabaların hepsine İnfiniti FX 30d tasarımıyla beş basar.Bilmiyorum sokakta gerçeğini gördünüz mü?Arabanın önü arkası içi her tarafı estetik harikası.Bu kadar çekici bir suv daha yok.Ayrıca piyasada doğan şahin gibi çokta değil basitleşmiyor.Özel araba durumunda hep.Bir FX den kopya edilen bmw x6 nın kokpitine bakın birde Fx'in, X6 yanında şahin gibi duruyor.
Arabanın etrafını 4 kamera ile 360 derece kuş bakışı ekrandan gösterme, kolay çizilmeyen dış boya kılcal çizikleri kendi kendine kapatması bunları ilk uygulayan araba.
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M0rbid Desire 8 yıl
@donnaiolo
Aynen katılıyorum =)
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M0rbid Desire 8 yıl
Cayannemi? Touareg'in yanında hiçbişe. Bu dediğime güleceksiniz ama :).. izleyin.
Porsche cayanne diesel
youtube.com/...
Volkswagen touareg
youtube.com/...
İkisinide sonuna kadar izlemeden hiçbir YORUM atmayınız..
Sonuç , Volkswagen touareg , cayanneye göre daha ucuz ve daha performanslı. 18 Metre slalomda Cayannenin nasıl kıç attığını göreceksiniz :).
Ve Touareg'in fren sistemi daha iyi..
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çapultra 8 yıl
Ortalama değer bir de,sadece şehir dışı değeri değil.
Bu ortalamayı tutturana 911 vermesi lazım Porsche fabrikasının :)
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VideOyun 8 yıl
Bu arabaya tonla para veren adam zaten gariban olduğu için az yakması gerek arkadaşlar yoksa millet nasıl sürecek.
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funkmaster 8 yıl
Mesele az tüketim değil yeğen, mesele gezegeni kurtarmak
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K.Kahriman 8 yıl
herkes aynı görüşte birleşmiş arkası gerçekten çok basit ve porsche ye yakışır değil.

dizel motora ben karşı değilim ama dizelin az yakmasından ötürü 2. eli daha kuvvetli olduğundan , 5-6 sene sonra ucuza porsche cayenne bulmak zorlaşacak.
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ay61n 8 yıl
vay be porschenin haline bak yakinda 1.4 tsi motorlarida vw kullandirir porsche boxerlara falan. safkan yaris otomobili bi ferrari kaldi gibi
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RBdriftking 8 yıl
0-100 7.6 sn bir SUV a göre gayet başarılı
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DeathMachine27 8 yıl
Bu arabayi alip ve vergisine katlanabilcek olan benzindende sorun etcegini dusunmuyorum.
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FYL 8 yıl en beğenilen
yakmıyo kokluyo resmen
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LasciateSperanza 8 yıl
Ben şunu anlamıyorum bu ortalama yakıt tüketimi neye göre hesaplanıyor ya? 100km yokuş aşağı tak boşa hiç yemesin ya da ne biliyim 2 bin devir üstüne çıkmıyorlardır. nedir bunun ölçüsü?
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thekurufasulye 8 yıl
Suv araçlarda insanlar neden dizel motor istesin ki?
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