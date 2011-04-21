Porsche Cayenne Diesel artık daha ekonomik: Ortalama 7.2 litre/100 kilometre!

Volkswagen Group'un (VAG) en başarılı markalarından biri olan spor otomobil üreticisi Porsche, SUV modeli Cayenne ile önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.Marka, bazı fanatikleri tarafından SUV model üretmekle eleştirilse de Porsche daha da ileri giderek Cayenne'e dizel motor entegre etmiş ve bu eleştirilere pek de kulak asmadığını göstermişti.

Cayenne'e dizel motor entegresi yeni bir haber olmasa da Porsche bu motor üzerinde çalışmaya ısrarla devam ediyor. VAG otomobillerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz bu 3.0 litre hacmindeki 6 silindirli turbo dizel motor 240 beygir güç ve 550 NM tork üretiyordu. Cayenne Diesel'in ortalama yakıt tüketim değeri 9.3 litre/100 kilometre olarak açıklanırken, emisyon değeri ise 244 gram/kilometre idi.

Porsche, yeni yaptığı bir güncelleme ile hem motorun maksimum gücünü arttırdı hem de ortalama yakıt tüketimi değerini önemli ölçüde geliştirdi. 240 beygir güç üreten 3.0 litre V6 turbo dizel motor artık 245 beygir üretecek. 9.3 litre/100 kilometre olan ortalama yakıt tüketimi ise 7.2 litre/100 kilometre değerine çekilebilmiş. Cayenne'in ağırlığı ve motor hacmi düşünüldüğünde Porsche mühendislerinin ne kadar başarılı bir işe imza attıkları görülüyor.

Eskisinden 20 kilo daha hafif olan dizel motora sahip Cayenne, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını ise 7.6 saniyede tamamlayabiliyor. Güncellenmiş motoru ve düşük yakıt tüketim değerleriyle Cayenne'in daha da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.