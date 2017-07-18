Ford, Tesla'nın en büyük rakibini satın alabilir

Sıkıntılı bir süreç geçiren Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil şirketi Lucid Motors'un arka planda şirkete nakit akışı sağlayacak bir yatırımcı aradığını biliyoruz. Automotive News kaynaklı yeni bir rapora göre Lucid, Ford'un üst düzey yönetimiyle olası bir satın alma konusunda yakınlaşmış durumda. Arizona'da kurulması planlanan üretim tesisi için kaynak arayışında olan şirketin bu şekilde bir teklifle Ford'un kapısını çaldığı bildiriliyor.

Lucid, "Air" olarak lanse edilen ilk elektrikli sedan otomobilinin üretimine 2018'de başlamak niyetinde. Lucid Air, Tesla'nın Model S'iyle rekabet edecek. Lüks sedan sadece bir numaralı rakibi Tesl'nın aracıyla değil, aynı zamanda BMW 7 Serisi ve Mercedes-Benz S Serisi gibi geleneksel benzinli otomobillere de rakip olarak görülüyor.

Arizona'daki üretim tesisi için 700 milyon dolar lazım

Lucid'in iddialarına göre 1000 beygir güce sahip araç tek şarjla 480 km menzil sunabiliyor. Otomobilin kısa süre önce test edilen bir prototipi 378 km/s (235 mph) hıza ulaşmayı başarmıştı. Şirket lüks sedanın 400 beygir güç ve 386 km menzil sunan başlangıç modelinin 60 bin dolara (vergiler hariç) satılacağını söyledi.

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Yeni bir araç geliştirmek ve üretmek sağlam bir nakit birikimi istiyor ve Lucid şu anda Arizona üretim tesisini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu fonu toplayabilmek için dördüncü finansal kaynak toplama turunda. İsmi açıklanmayan kaynaklar, Lucid'ten gelen personelin Ford'taki yöneticilere şirketi satın almalarını önerdiğini bildiriyor. Ancak Ford'un yeni CEO'su Jim Hackett şu anda şirketinin operasyonlarını gözden geçirdiğinden, şimdilik bu girişim geri çevrilmiş durumda.

Lucid'in 2014 yılındaki son finansman turu şirkete 100 milyon dolar gelir sağlamıştı. Yeni üretim tesisinin maliyeti 700 milyon doları bulacak.

http://www.autonews.com/article/20170717/OEM/307179926/lucid-motors-mulls-sale-after-takeover-talks-with-ford-report-says