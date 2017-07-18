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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, Tesla'nın en büyük rakibini satın alabilir

Yayınlanan yeni bir rapor, finansal sıkıntılar yaşayan elektrikli otomobil şirketi Lucid Motors'un Ford tarafından satın alınabilme ihtimalini ortaya koymuş durumda. Tüm detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Sıkıntılı bir süreç geçiren Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil şirketi Lucid Motors'un arka planda şirkete nakit akışı sağlayacak bir yatırımcı aradığını biliyoruz. Automotive News kaynaklı yeni bir rapora göre Lucid, Ford'un üst düzey yönetimiyle olası bir satın alma konusunda yakınlaşmış durumda. Arizona'da kurulması planlanan üretim tesisi için kaynak arayışında olan şirketin bu şekilde bir teklifle Ford'un kapısını çaldığı bildiriliyor.
Lucid, "Air" olarak lanse edilen ilk elektrikli sedan otomobilinin üretimine 2018'de başlamak niyetinde. Lucid Air, Tesla'nın Model S'iyle rekabet edecek. Lüks sedan sadece bir numaralı rakibi Tesl'nın aracıyla değil, aynı zamanda BMW 7 Serisi ve Mercedes-Benz S Serisi gibi geleneksel benzinli otomobillere de rakip olarak görülüyor.

Arizona'daki üretim tesisi için 700 milyon dolar lazım

Lucid'in iddialarına göre 1000 beygir güce sahip araç tek şarjla 480 km menzil sunabiliyor. Otomobilin kısa süre önce test edilen bir prototipi 378 km/s (235 mph) hıza ulaşmayı başarmıştı. Şirket lüks sedanın 400 beygir güç ve 386 km menzil sunan başlangıç modelinin 60 bin dolara (vergiler hariç) satılacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak"
Yeni bir araç geliştirmek ve üretmek sağlam bir nakit birikimi istiyor ve Lucid şu anda Arizona üretim tesisini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu fonu toplayabilmek için dördüncü finansal kaynak toplama turunda. İsmi açıklanmayan kaynaklar, Lucid'ten gelen personelin Ford'taki yöneticilere şirketi satın almalarını önerdiğini bildiriyor. Ancak Ford'un yeni CEO'su Jim Hackett şu anda şirketinin operasyonlarını gözden geçirdiğinden, şimdilik bu girişim geri çevrilmiş durumda.
Lucid'in 2014 yılındaki son finansman turu şirkete 100 milyon dolar gelir sağlamıştı. Yeni üretim tesisinin maliyeti 700 milyon doları bulacak.

http://www.autonews.com/article/20170717/OEM/307179926/lucid-motors-mulls-sale-after-takeover-talks-with-ford-report-says Yorum Yaz
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Adieu 2 yıl en beğenilen
Yaşatıp geliştireceklerse müthiş iş olur, hem Tesla gibi bir teknoloji firması karşısında temeli teknolojiden doğan, sonradan da otomobil alanında uzmanların katıldığı gerçek bir otomobil firması olur. Bakarsak Tesla iç mekan konusunda halen çok başarısız, yalıtımdan da aynı şekilde reddit vs de görüldüğü gibi kullanıcı memnun değil.
Yaşatıp geliştireceklerse müthiş iş olur, hem Tesla gibi bir teknoloji firması karşısında temeli teknolojiden doğan, sonradan da otomobil alanında uzmanların k...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 2 yıl
Türkiye niye kendi özkaynaklarıyla almıyor hazır pişmiş malzeme var tek sıkıntısı maddiyat üstelik tam seçim kampanyalık makine çıkar ortaya, oraya buraya saçma sapan afiş asacaklarına yatırımı buraya yapsalar da ihracat olarak dönse
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DH Misafiri 2 yıl
Lucid Motors un Tasarımcısı Derek Jenkins kalıcaksa alsın eğer kendi tasarımcısını koyarsa hiç almasın Lucid Motors doğmadan ölür
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cosef 2 yıl
Bugün param olsa çıkarıp veririm.
Twitter facebooka yatırımy yapmaktansa buna para harcamak bana daha çok heyecan verirdi
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pipoti 2 yıl
Ford ile Lucid teknolojileri birleşirse Ford gelecek için harika bir yatırım yapar.
Ford zaten bir çok alanda teknolojik ar-ge ve yeni özellikleri sınıflarında ilk sunan araçlar üretiyor. Elektrikliye de ilk ciddi giriş yapan ve hızlı yaygınlaştıran bir firma olabilir, normal markalar içinde.
ST veya RS versiyonları da hibrit çıkarma fikirleri var.
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savascoker 2 yıl
Umarım devam edebilir ve büyürler , tesladan daha şık görünüyor , rekabet iyidir
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upliftingsky 2 yıl
Alsında TR geneli supercharger kursun her yere elektrikli arac yayginlassin. Fakat istanbuldaki bugunku sel korkutuyir insani tesla suya dayanaklimi?
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kadirirdem 2 yıl
Alıp geliştirsinler,güzel bir firma ziyan olmasınlar.
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OverClocK1ng 2 yıl
Helal olsun be Tesla'ya. Adamlara Ford bile yetişemiyor. Anca satınalma ile belki rekabet edebilirler...
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jimhendrix 2 yıl
flaş flaş flaş... nox tidiaylara bi darbe daha mi inecek?
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Kerim5100 2 yıl
Ooo işler kızışacak :D
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