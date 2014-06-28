Ford, endüstrinin torpido gözü temelli ilk aktif diz hava yastığını tanıttı

Otomobil modellerini teknolojik olarak geliştirmeye devam eden sayılı üreticilerden Ford, ilk olarak 2015 model Mustang bünyesinde kullandığı torpido gözü temelli diz hava yastığını görücüye çıkarttı.





Standart sistemlerde direksiyon üzerinde yer alanlar gibi çalışan diz hava yastıkları, Ford'un yeni geliştiği sistemde ise torpido gözünün kişinin dizine açılarak olası darbeleri azaltması şeklinde çalışma gösteriyor. Kaza anında açılması oldukça hızlı şekilde gerçekleşen ve yine havalı şişme mekanizmasıyla hem darbeyi emen hem de kişinin dizine zarar vermeyen torpido gözü temelli hava yastığı, bu yapısı sayesinde de standart sistemlere göre %75 daha küçük ve %65 daha hafif bir motor mekanizmasına gereksinim duyuyor.





Mekanik altyapısı ve çalışma mekanizmasıyla daha geniş kabin tasarımlarının önünü açan sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://corporate.ford.com/news-center/press-releases-detail/pr-20140619-ford-introduces-innovative-airbag-design