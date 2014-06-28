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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, endüstrinin torpido gözü temelli ilk aktif diz hava yastığını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, endüstrinin torpido gözü temelli ilk aktif diz hava yastığını tanıttı
Otomobil modellerini teknolojik olarak geliştirmeye devam eden sayılı üreticilerden Ford, ilk olarak 2015 model Mustang bünyesinde kullandığı torpido gözü temelli diz hava yastığını görücüye çıkarttı.

Standart sistemlerde direksiyon üzerinde yer alanlar gibi çalışan diz hava yastıkları, Ford'un yeni geliştiği sistemde ise torpido gözünün kişinin dizine açılarak olası darbeleri azaltması şeklinde çalışma gösteriyor. Kaza anında açılması oldukça hızlı şekilde gerçekleşen ve yine havalı şişme mekanizmasıyla hem darbeyi emen hem de kişinin dizine zarar vermeyen torpido gözü temelli hava yastığı, bu yapısı sayesinde de standart sistemlere göre %75 daha küçük ve %65 daha hafif bir motor mekanizmasına gereksinim duyuyor.

Mekanik altyapısı ve çalışma mekanizmasıyla daha geniş kabin tasarımlarının önünü açan sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://corporate.ford.com/news-center/press-releases-detail/pr-20140619-ford-introduces-innovative-airbag-design Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silver_Code 5 yıl
Fordun teknolojilerini çok beyeniyorum hatta kıskanıyorum ama yaptıkları en iyi şey bence.Umarım bizde böyle bol teknolojili arabalar üretiriz. İnşallah binmek de nasip olur.
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aspirin_00 5 yıl
direk dizemi vuruyor yoksa diz torpidoya duvara toslar gibi olmasın süspansiyon gibisinden düşünerek mi tasarladın ilk akla o ön yüzeydeki plaka dize vurursa refleks yapar ayak :D:D:D:D
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Part Of The Nature 5 yıl
Adamlar boşuna Go Further demiyor :)
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Master_Evil 5 yıl
bu biraz tehlikeli geldi bana, ama hesabını yapmışlardır
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osmanefeozkan 5 yıl
temelli kelimesi okurken biraz fazla kullanılmış gibi geldi bana veya sadece torpido gözü temelli, torpido gözü ile bütünleşik veya entegre olsa yazı biraz daha akıcı olabilirdi sanırım teşekkürler.
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