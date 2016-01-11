Ford, giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışıyor

Otomobil teknolojileri konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ford, yeni kurduğu "Giyilebilir Ürünler Araştırma Laboratuvarı" ile giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışmaya başladı.

Son dönemde sayıları hızla aratan ve CES 2016 fuarı kapsamında gördüğümüz kadarıyla hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek olan giyilebilir ürünler (Akıllı saat ya da bileklik), Ford'un yeni araştırma merkezi ile otomobillere entegre edilecek. Bu konuda birçok mühendisin çalıştığını belirten şirket, araç ile saat arasında kurduğu bağlantı ile örneğin sürücünün sağlık bilgilerini ya da yorgun olup olmadığını araca bildirecek ve böylece araç aktif güvenlik sistemleri (Bu noktada özellikle şerit takip hassasiyeti ile takip mesafesi artacak) daha etkili şekilde kullanılmaya başlayacak.

Ford'a göre giyilebilir cihazlar aynı zamanda araçlar hakkında hızlı bilgiler de sağlayabilecek. Örneğin otomobil anahtar ya da bagaj kapağını açık unutma gibi durumlarda akıllı saat üzerinden bildirim verilebilecek ve aynı süreç yarı otonom sürüş sistemlerinde de kontrolü tekrar sağla şeklinde gerçekleştirilebilecek.

Üzerlerinde birçok akıllı sensör ve teknoloji taşıyan giyilebilir cihazlardan oldukça mantıklı bir şekilde yararlanmayı hedefleyen Ford'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/ford-wants-to-pair-wearables-with-driver-assist-technology/