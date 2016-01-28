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Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan bir kaza sonucu Ford, 400 bine yakın Ranger pick-up modelini geri çağırma kararı aldı. Hava yastığı hatası nedeniyle olan çağırma, 24 milyon araca kadar büyüyebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor
 
Amerikalı otomotiv devi Ford, 391bin adet Ranger pick-up modelini geri çağırdığını duyurdu. Amerika ve Kanada'da 2004-2006 yılları arasında üretilen modellerin çağırıldığı durumda neden olarak ise hava yastığı sistemindeki bir hata nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar gösterildi. 
Kararın nedeni olarak ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Joel Knight isimli 2006 model Ranger sahibinin geçtiğimiz Aralık ayında yaşadığı kazada hayatını kaybetmesi gösteriliyor. Joel Knight, yola çıkan ineğe vurması sonucu kontrolünü kaybederek çitlere çarpmış ve patlayan hava yastığı nedeniyle koban bir metal parçasının boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre Japon Takata firması tarafından üretilen hatalı hava yastığı şişiricisine sahip farklı markalardan toplam 5 milyon araç ilerleyen dönemde geri çağırılacak. Bunların en büyük nedenleri ise Knight'ın yaşadığı talihsiz kaza ve laboratuvar ortamında gözlemlenen hava yastığı hataları olarak gösteriliyor.
Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor
 
Takato firmasının şişiricisindeki hatanın ortaya çıkardığı karışıklık büyüdükçe geri çağırılan araç sayısının da toplamda 24 milyon gibi oldukça fazla bir sayıya ulaşması bekleniyor.
Oluşan hatanın nedeni olarak ise Takata'nın hava yastığını şişirmek için kullandığı patlayıcı maddenin bozulması öne sürülüyor. Firma, kaza anında hava yastığının şişmesi için amonyum nitrat bileşiğinden faydalanarak ufak bir patlama gerçekleştiriyor ve patlaması sonrası oluşan gaz hava yastığını dolduruyor. Ancak yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle zamanla bozulan bileşik kaza anında istenenden yüksek düzeyde bir patlama oluşturuyor ve Joel Knight'ın geçirdiği kazada da olduğu gibi patlamanın oluştuğu metal kutunun parçalara ayrılarak sürücüyü yaralama hatta onu öldürmeye varan sonuçlar doğuruyor.
Joel Knight'ın şişirici sorunu nedeniyle ölen 10. kişi olduğu bildirilirken 100'den fazla insanın da bu nedenle yaralandığı söyleniyor. Ford geçtiğimiz yıl da Ranger modellerini yolcu tarafındaki hava yastığı sorunu nedeniyle geri çağırmıştı.

http://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/01/26/ford-ranger-recall-takata-exploding-air-bags/79340334/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elsa 3 yıl
Komşumuzda da var bu araçtan, resimdekinin birebir aynısı. Acaba Türkiye'de de çağıracaklar mı
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Patren 3 yıl
iyi yapmışlar can sağlığı hiç bişeyden önemli değil
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kadirirdem 3 yıl
en azından mallarının arkasında duruyor helal olsun ne diyelim...
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Farwynd 3 yıl
Bu Takata'ya kim dur diyecek acaba. Kaçıncı hatalı üretim oldu.
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Guest-1E8C38219 3 yıl
En azından mallarının arkasında duruyorlar. Biz ise nereden ne kadar çalabiliriz diye bakıyoruz.
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UML 3 yıl
Bizim galericiler duymasın, havayastığı olmayan veya az sayıda havayastığı olan arabaları daha güvenli diye daha pahalıya satmaya çalışırlar
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