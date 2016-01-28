Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor

Amerikalı otomotiv devi Ford, 391bin adet Ranger pick-up modelini geri çağırdığını duyurdu. Amerika ve Kanada'da 2004-2006 yılları arasında üretilen modellerin çağırıldığı durumda neden olarak ise hava yastığı sistemindeki bir hata nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar gösterildi.

Kararın nedeni olarak ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Joel Knight isimli 2006 model Ranger sahibinin geçtiğimiz Aralık ayında yaşadığı kazada hayatını kaybetmesi gösteriliyor. Joel Knight, yola çıkan ineğe vurması sonucu kontrolünü kaybederek çitlere çarpmış ve patlayan hava yastığı nedeniyle koban bir metal parçasının boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre Japon Takata firması tarafından üretilen hatalı hava yastığı şişiricisine sahip farklı markalardan toplam 5 milyon araç ilerleyen dönemde geri çağırılacak. Bunların en büyük nedenleri ise Knight'ın yaşadığı talihsiz kaza ve laboratuvar ortamında gözlemlenen hava yastığı hataları olarak gösteriliyor.

Takato firmasının şişiricisindeki hatanın ortaya çıkardığı karışıklık büyüdükçe geri çağırılan araç sayısının da toplamda 24 milyon gibi oldukça fazla bir sayıya ulaşması bekleniyor.

Oluşan hatanın nedeni olarak ise Takata'nın hava yastığını şişirmek için kullandığı patlayıcı maddenin bozulması öne sürülüyor. Firma, kaza anında hava yastığının şişmesi için amonyum nitrat bileşiğinden faydalanarak ufak bir patlama gerçekleştiriyor ve patlaması sonrası oluşan gaz hava yastığını dolduruyor. Ancak yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle zamanla bozulan bileşik kaza anında istenenden yüksek düzeyde bir patlama oluşturuyor ve Joel Knight'ın geçirdiği kazada da olduğu gibi patlamanın oluştuğu metal kutunun parçalara ayrılarak sürücüyü yaralama hatta onu öldürmeye varan sonuçlar doğuruyor.

Joel Knight'ın şişirici sorunu nedeniyle ölen 10. kişi olduğu bildirilirken 100'den fazla insanın da bu nedenle yaralandığı söyleniyor. Ford geçtiğimiz yıl da Ranger modellerini yolcu tarafındaki hava yastığı sorunu nedeniyle geri çağırmıştı.

http://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/01/26/ford-ranger-recall-takata-exploding-air-bags/79340334/