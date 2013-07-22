Ford İzleme Modu, polis araçlarının arka kısım güvenliğini sağlıyor





Otomotiv teknolojileri sektöründe önemli yeniliklere imza atan Ford, bu kez polis araçlarına yönelik önemli bir teknolojisini daha tanıttı.





Ford İzleme Modu adı verilen bu yeni teknoloji, polis ekiplerine araç içinde iken bile arka taraftan yaklaşan herhangi bir tehlikenin farkında olmalarını sağlıyor. Aslında teknoloji oldukça basit bir şekilde çalışıyor.





Sistem aracın standart arka kamerasını kullanarak herhangi bir yaklaşan hareket algıladığında anında bir bip sesi ile ekibi uyarıyor ve kapıları kilitleyerek pencereleri kapatıyor. Böylece ansızın arka taraftan gelecek saldırılar da önlenmiş oluyor.





Görüntüler aracın dikiz aynasına yansıtılıyor. Geri vitesle aktif olan arka kameraların aksine bu sistem sürücü kapatana kadar daima aktif durumda bulunuyor. Sistemin mucidi Ford mühendisi Randy Freiburger, Los Angeles'ta bir polis memuru ile yolculuk ederken ani gelişen bir olayda memurun müdahele etmek için arabadan ayrılıp kendisinin yalnız kaldığı süreçte teknolojinin aklına geldiğini belirtiyor.





Sistem 2014 model tüm Ford polis araçlarında standart olarak gelecek. Önceki modeller ise belirli bir ücret karşılığında sisteme sahip olabilecek.

http://www.slashgear.com/ford-surveillance-mode-gives-police-cars-protection-from-rear-appro