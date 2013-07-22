Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford İzleme Modu, polis araçlarının arka kısım güvenliğini sağlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
433
1
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ford İzleme Modu, polis araçlarının arka kısım güvenliğini sağlıyor

Otomotiv teknolojileri sektöründe önemli yeniliklere imza atan Ford, bu kez polis araçlarına yönelik önemli bir teknolojisini daha tanıttı.

Ford İzleme Modu adı verilen bu yeni teknoloji, polis ekiplerine araç içinde iken bile arka taraftan yaklaşan herhangi bir tehlikenin farkında olmalarını sağlıyor. Aslında teknoloji oldukça basit bir şekilde çalışıyor. 

Sistem aracın standart arka kamerasını kullanarak herhangi bir yaklaşan hareket algıladığında anında bir bip sesi ile ekibi uyarıyor ve kapıları kilitleyerek pencereleri kapatıyor. Böylece ansızın arka taraftan gelecek saldırılar da önlenmiş oluyor.

Görüntüler aracın dikiz aynasına yansıtılıyor. Geri vitesle aktif olan arka kameraların aksine bu sistem sürücü kapatana kadar daima aktif durumda bulunuyor. Sistemin mucidi Ford mühendisi Randy Freiburger, Los Angeles'ta bir polis memuru ile yolculuk ederken ani gelişen bir olayda memurun müdahele etmek için arabadan ayrılıp kendisinin yalnız kaldığı süreçte teknolojinin aklına geldiğini belirtiyor.

Sistem 2014 model tüm Ford polis araçlarında standart olarak gelecek. Önceki modeller ise belirli bir ücret karşılığında sisteme sahip olabilecek.  

http://www.slashgear.com/ford-surveillance-mode-gives-police-cars-protection-from-rear-appro Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl NAS Cihazları ve WD'nin Red Serisi Sabit Diskleri Video İnceleme 6 yıl Toshiba ile 4K televizyonlar ve Haswell'li dizüstü bilgisayarları konuştuk 6 yıl Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim