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Ford, otonom araç testlerine hız veriyor

2015 yılında çok fazla konuştuğumuz otonom araçlar, CES 2016 fuarı kapsamında gördüğümüz kadarıyla 2016 yılında da gündemimizde yer alacak. Bu açıdan en önemli isimlerden birisi Ford olacak.
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, otonom araç testlerine hız veriyor
Otonom otomobil teknolojileri konusunda dünyanın en çok çalışan üreticileri arasında yer alan ve kısa süre önce kendi otonom aracıyla Kaliforniya testlerine yıl içerisinde başlayacağını duyuran Ford, bu konuya ağırlık vermeye başladı.
Kısa süre önce otonom araçlarını detaylarına burada yer verdiğimiz özel bir şehir içerisinde test etmeye başlayan Ford, gerçek yol şartları için de çok önemli bir adım atmış ve Kaliforniya Otonom Araç Test Programı'na katılmıştı. Bu katılım ile 2016 yılı içerisinde Kaliforniya sokaklarına çıkarak gerçek veriler toplayacak olan şirket, yaptığı son açıklamasına göreyse bu test sürecine yıl dahilinde 20 yeni "Fusion Hybrid Autonomous" otomobil daha ekleyecek.
Dahil edilecek bu 20 ekstra otomobil ile otonom geliştirme sürecini hızlandırmayı ve toplanan veri miktarını arttırmayı amaçlayan Ford, toplamda 30 otonom araca ulaşacak ve Kaliforniya yanında Arizona ve Michigan'da da gerçek yol testleri gerçekleştirecek. Yeni araçalar aynı zamanda Velodyne'nin gelişmiş Solid-State Hybrid Ultra PUCK radar sensör birimi ile donatılacak. Bu donanım sayesinde Ford'a göre gerçek zamanlı 3D modeller ve haritalar oluşturulabilecek.

Otonom araç teknolojileri konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışan Ford, 100 araştırmacının görev aldığı "Araştırma ve İnovasyon Merkezi" ile beraber Silikon Vadisi içerisindeki en büyük otomobil araştırma merkezine sahip şirketi konumunda bulunuyor. 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2016/01/05/ford-tripling-autonomous-vehicle-development-fleet--accelerating.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 3 yıl
Mercedes, E serisiyle otonom surus lisansi aldi bile.
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kadirirdem 3 yıl
Gelsin gelsin iyi olur
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Tolgá 3 yıl
yeni ford araçlar çok tipsiz.

ve kalitesiz ve pahalı.
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