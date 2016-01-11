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Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı

Otonom araçların gelecekte kullanılabilir hale getirilmesi için büyük firmalar çalışmalarına devam ediyor. Öne çıkan isimlerden Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı

Otonom otomobil teknolojileri konusunda dünyanın en çok çalışan üreticileri arasında yer alan ve kısa süre önce kendi otonom testlerinde kullandığı araç sayısını toplamda 30'a çıkaracağını duyuran Ford, şimdi ise en zorlayıcı testlerden birisine başlayarak karlı yollara çıkış yaptı.
Michigan Üniversitesi içerisinde kurulan gerçek özelliklere sahip "Mcity" isimli mini şehir içersinde yapılan testler kapsamında bünyesinde birçok radar ve lazer sensörün yer aldığı "Fusion Hybrid Autonomous Research Vehicle" isimli otonom aracını kullanan Ford, karlı havada yapılan testler sayesinde gerçek şartlarda normal sürücüleri dahi oldukça zorlayan bir süreci otonom aracına öğretecek.
Kamera ve diğer sensörlerin işlemez olduğu karlı havalarda daha çok lidar radar sistemini kullanan Ford, Mcity'nin güzel havalarda yine araç tarafından çıkartılan üç boyutlu haritası ile yolunu bularak hareket edebiliyor ve otonom otomobil fren, yol tutuşu ya da çekiş gibi konularda geleceğe yönelik çok önemli veriler topluyor.

Otonom araç teknolojileri konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışan Ford, 100 araştırmacının görev aldığı "Araştırma ve İnovasyon Merkezi" ile beraber Silikon Vadisi içerisindeki en büyük otomobil araştırma merkezine sahip şirketi konumunda bulunuyor. Karlı testler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2016/01/11/ford-is-testing-autonomous-cars-in-the-snow/ Yorum Yaz
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