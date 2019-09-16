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Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı

20th Century Fox, önümüzdeki kasım ayında vizyona girecek olan Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanını paylaştı. Yeni fragman yine etkileyici görünüyor.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Christian Bale ve Matt Damon ikilisini bir araya getiren Ford v. Ferrari filmi çok yakında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo 20th Century Fox, merakla beklenen filmin ikinci fragmanını da bugün paylaştı. Yeni fragmanda Ford v. Ferrari yine oldukça ilgi çekici görünüyor diyebiliriz.


Ford v Ferrari, bizleri 1966 yılının Fransa'da düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışlarına götürüyor. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçı Ken Miles (Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi, dönemin ikonik markası Ferrari'ye meydan okumaya çalışacak.

Tam 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Ford v. Ferrari'de hiçbir şekilde CGI teknolojisi kullanılmamış. Filmin yönetmeni James Mangold, bu durumun sinema zevki için ciddi anlamda fark oluşturduğunu düşünüyor. Mangold, 2017'de vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Logan filminin de yönetmeniydi. Logan da bir süper kahraman filmi olmasına rağmen daha karakter odaklı, daha duygusal bir filmdi.

Geçtiğimiz aylarda Entertainment Weekly'ye konuşan James Mangold, Ford v. Ferrari'nin bir yarış filminden daha çok karakter draması olarak hazırlandığını söylemişti. Bildiğiniz gibi günümüzde bu tarz yüksek bütçeli ve CGI'sız karakter dramaları nadir çıkıyor. Bakalım Ford v. Ferrari beklentilerimizi karşılayabilecek mi. Film 15 Kasım 2019'da vizyona girecek.


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