Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı

veikilisini bir araya getirenfilmi çok yakında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo, merakla beklenen filmin ikinci fragmanını da bugün paylaştı. Yeni fragmanda Ford v. Ferrari yine oldukça ilgi çekici görünüyor diyebiliriz.Ford v Ferrari, bizleriFransa'da düzenlenenyarışlarına götürüyor. Yarışın perde arkasını anlatacak olan filmde; ünlü İngiliz yarışçı(Bale) ve Amerikan otomotiv tasarımcısı'nin (Damon) hikayesine odaklanılıyor. Ford için çalışan Miles-Shelby ikilisi,meydan okumaya çalışacak.Tambütçeyle hazırlanan Ford v. Ferrari'de hiçbir şekilde. Filmin yönetmeni James Mangold, bu durumun sinema zevki için ciddi anlamda fark oluşturduğunu düşünüyor. Mangold, 2017'de vizyona giren ve büyük beğeni toplayanfilminin de yönetmeniydi. Logan da bir süper kahraman filmi olmasına rağmen daha karakter odaklı, daha duygusal bir filmdi.Geçtiğimiz aylarda Entertainment Weekly'ye konuşan James Mangold, Ford v. Ferrari'nin bir yarış filminden daha çokolarak hazırlandığını söylemişti. Bildiğiniz gibi günümüzde bu tarz yüksek bütçeli ve CGI'sız karakter dramaları nadir çıkıyor. Bakalım Ford v. Ferrari beklentilerimizi karşılayabilecek mi. Filmvizyona girecek.