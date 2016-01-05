Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği

Haber Editörü
Dokunmatik ekranların giderek yaygınlaşmaya başladığı otomobil sektöründe, akıllı telefonların araç ekranıyla iletişimini sağlayan bir kaç çeşit yazılım mevcut. Bunlardan en önemlileri olarak ise Apple tarafında Apple Car ve Android tarafında Android Auto gösterilebilir. Halihazırda bazı büyük otomobil üreticileri de kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için bu sistemlere yönelmeye başlamış durumda.
Yeni bir gelişmeye göre bu firmalar arasına Amerikan devi Ford da katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni araç multimedya sistemi Sync 3'ü tanıtan firma, 2017'den itibaren piyasaya süreceği Sync 3 sistemine sahip modellerinde Apple Car ve Android Auto'nun da bütünleşik olarak geleceğini duyurdu. 2016 model Sync 3 sistemine sahip araçları da unutmayan Ford, yıl içinde vereceği bir güncelleme ile o modellere de Apple Car ve Android Auto desteği kazandıracak.
Bunun yanında kendi çözümü olan AppLink platformuna da yatırım yapmayı sürdüren firma platforma önümüzdeki aylarda ilk uygulama örneklerinin kazandırılacağını da müjdeledi. SmartDeviceLink adındaki açık platform üzerine geliştirilen AppLink'e Toyota'nın da ilgi duyduğu ise gelen son detaylar arasında.
http://techcrunch.com/2016/01/03/ford-is-adding-support-for-apple-carplay-and-android-auto-to-its-vehicles/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.f7iziah:h7UN Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ford teknoloji, ar-ge, tarih vs... olarak her bir koldan Honda'ya rövaşata şut çeker, kaleye yollar, Honda geri santraya döner, baştan başlar Ford'u yakalamak için. Honda(+H1) = Ford (-H1)
Teknoloji çok hızı gelişiyor.
Bana göre 10 yıl içerisinde dokunmatik ekran vede navigasyon c sıhıfı ve üstü modellerde standart hale gelecek gözüküyor.