Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği

Dokunmatik ekranların giderek yaygınlaşmaya başladığı otomobil sektöründe, akıllı telefonların araç ekranıyla iletişimini sağlayan bir kaç çeşit yazılım mevcut. Bunlardan en önemlileri olarak ise Apple tarafında Apple Car ve Android tarafında Android Auto gösterilebilir. Halihazırda bazı büyük otomobil üreticileri de kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için bu sistemlere yönelmeye başlamış durumda.

Yeni bir gelişmeye göre bu firmalar arasına Amerikan devi Ford da katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni araç multimedya sistemi Sync 3'ü tanıtan firma, 2017'den itibaren piyasaya süreceği Sync 3 sistemine sahip modellerinde Apple Car ve Android Auto'nun da bütünleşik olarak geleceğini duyurdu. 2016 model Sync 3 sistemine sahip araçları da unutmayan Ford, yıl içinde vereceği bir güncelleme ile o modellere de Apple Car ve Android Auto desteği kazandıracak.

Bunun yanında kendi çözümü olan AppLink platformuna da yatırım yapmayı sürdüren firma platforma önümüzdeki aylarda ilk uygulama örneklerinin kazandırılacağını da müjdeledi. SmartDeviceLink adındaki açık platform üzerine geliştirilen AppLink'e Toyota'nın da ilgi duyduğu ise gelen son detaylar arasında.

http://techcrunch.com/2016/01/03/ford-is-adding-support-for-apple-carplay-and-android-auto-to-its-vehicles/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.f7iziah:h7UN