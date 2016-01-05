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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği

Hyundai, Audi ve Honda gibi firmalardan sonra Ford da otomobillerinde Apple Car ve Android Auto desteği sunmaya başlıyor. İlk olarak 2017 model araçlarla gelecek sistemin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği
 
Dokunmatik ekranların giderek yaygınlaşmaya başladığı otomobil sektöründe, akıllı telefonların araç ekranıyla iletişimini sağlayan bir kaç çeşit yazılım mevcut. Bunlardan en önemlileri olarak ise Apple tarafında Apple Car ve Android tarafında Android Auto gösterilebilir. Halihazırda bazı büyük otomobil üreticileri de kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için bu sistemlere yönelmeye başlamış durumda.
Yeni bir gelişmeye göre bu firmalar arasına Amerikan devi Ford da katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni araç multimedya sistemi Sync 3'ü tanıtan firma, 2017'den itibaren piyasaya süreceği Sync 3 sistemine sahip modellerinde Apple Car ve Android Auto'nun da bütünleşik olarak geleceğini duyurdu. 2016 model Sync 3 sistemine sahip araçları da unutmayan Ford, yıl içinde vereceği bir güncelleme ile o modellere de Apple Car ve Android Auto desteği kazandıracak.
Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği
 
Bunun yanında kendi çözümü olan AppLink platformuna da yatırım yapmayı sürdüren firma platforma önümüzdeki aylarda ilk uygulama örneklerinin kazandırılacağını da müjdeledi. SmartDeviceLink adındaki açık platform üzerine geliştirilen AppLink'e Toyota'nın da ilgi duyduğu ise gelen son detaylar arasında.

http://techcrunch.com/2016/01/03/ford-is-adding-support-for-apple-carplay-and-android-auto-to-its-vehicles/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.f7iziah:h7UN Yorum Yaz
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bortecinenumu 3 yıl
Çok da abartıldığı gibi şeyler değil bunlar. Bence bu bağımlılık yapar ve insanların dikkatini dağıtır. O nedenle sürücü için gereksiz.
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prydzsnare 3 yıl
Yeni honda civicde coktan duyuruldu hatta yurt disinda satista bile ford gec kalmis
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sananebesanane 3 yıl prydzsnare
prydzsnare

Yeni honda civicde coktan duyuruldu hatta yurt disinda satista bile ford gec kalmis

Ford teknoloji, ar-ge, tarih vs... olarak her bir koldan Honda'ya rövaşata şut çeker, kaleye yollar, Honda geri santraya döner, baştan başlar Ford'u yakalamak için. Honda(+H1) = Ford (-H1)
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zarinca 3 yıl

Teknoloji çok hızı gelişiyor.
Bana göre 10 yıl içerisinde dokunmatik ekran vede navigasyon c sıhıfı ve üstü modellerde standart hale gelecek gözüküyor.
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