Ford'dan uyuşturucu sürüş kıyafeti

Günümüzde maalesef yasadışı uyuşturucu maddelerin satışı devam ediyor ve bu maddeleri alarak trafiğe çıkan birçok sürücü her yıl binlerce insanın ölmesine neden oluyor. Bu durumun tehlikesini gençlere göstermek isteyen Ford, ilginç bir çözümle karşımıza çıkıyor.

Ford'un sistemi, uyuşturucunun etkilerini uyuşturucu madde kullanmadan en gerçekçi şekilde yansıtmaya dayanıyor. Bunun için bünyesinde bulanık ve çift görmeyi sağlayan özel bir gözlük, dikkat dağıtmaya yönelik kulaklık, tepki süresini azaltmak ve vücut dengesini bozmak için ağırlık bantları ve el titremesi için ufak motorların yer aldığı uyuşturucu sürüş kıyafeti hazırlayan Ford, böylelikle "LSD, eroin, ekstazi, kenevir ve kokain" gibi uyuşturucu maddelerin vücuda yaptıklarını gerçeğe en yakın şekilde simule edebiliyor.

Bu kıyafeti profesyonel sürücüler üzerinde dahi deneyen Ford, aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere uyuşturu madde ile otomobil kullanmanın ne kadar tehlikeli birşey olduğunu gözler önüne seriyor. Kişiler bu maddeler vücutlarında iken doğru düşünemiyor ve vücutlarına tam anlamıyla hakim olamıyor. Atılan topu tutmayan ya da yerden bir objeyi almakta zorlanan denekler, direksiyon başında ise düz dahi gitmeyi beceremiyor.

Ford'un bu sistemi dünya çapına yaymak ve özellikle gençleri eğitmek gibi çok önemli bir amacı bulunuyor.





http://mashable.com/2015/11/20/ford-drug-driving-suit/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#220686xpPmqH