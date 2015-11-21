Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford'dan uyuşturucu sürüş kıyafeti

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan ve farklı teknolojiler üzerinde birçok çalışması bulunan Ford, bu sefer hazırladığı "uyuşturucu sürüş kıyafeti" ile gençleri eğitmeyi amaçlıyor
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Ford'dan uyuşturucu sürüş kıyafeti
Günümüzde maalesef yasadışı uyuşturucu maddelerin satışı devam ediyor ve bu maddeleri alarak trafiğe çıkan birçok sürücü her yıl binlerce insanın ölmesine neden oluyor. Bu durumun tehlikesini gençlere göstermek isteyen Ford, ilginç bir çözümle karşımıza çıkıyor.
Ford'un sistemi, uyuşturucunun etkilerini uyuşturucu madde kullanmadan en gerçekçi şekilde yansıtmaya dayanıyor. Bunun için bünyesinde bulanık ve çift görmeyi sağlayan özel bir gözlük, dikkat dağıtmaya yönelik kulaklık, tepki süresini azaltmak ve vücut dengesini bozmak için ağırlık bantları ve el titremesi için ufak motorların yer aldığı uyuşturucu sürüş kıyafeti hazırlayan Ford, böylelikle "LSD, eroin, ekstazi, kenevir ve kokain" gibi uyuşturucu maddelerin vücuda yaptıklarını gerçeğe en yakın şekilde simule edebiliyor.
Bu kıyafeti profesyonel sürücüler üzerinde dahi deneyen Ford, aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere uyuşturu madde ile otomobil kullanmanın ne kadar tehlikeli birşey olduğunu gözler önüne seriyor. Kişiler bu maddeler vücutlarında iken doğru düşünemiyor ve vücutlarına tam anlamıyla hakim olamıyor. Atılan topu tutmayan ya da yerden bir objeyi almakta zorlanan denekler, direksiyon başında ise düz dahi gitmeyi beceremiyor.
Ford'un bu sistemi dünya çapına yaymak ve özellikle gençleri eğitmek gibi çok önemli bir amacı bulunuyor. 


http://mashable.com/2015/11/20/ford-drug-driving-suit/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#220686xpPmqH Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Altaylılar 4 yıl en beğenilen
Ford bana göre vw ve opelden daha kaliteli.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
bu sürüşü yaptıktan sora adamın hoşuna gidip gerçekten uyuşturucuya başlarsa ne olcak
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ingeniarius 4 yıl
Ford takdir edilesi işler yapıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SAİM. 4 yıl
Ford olsun camurdan olsun
Focusumda vardi mondeoda sempatim var bu markaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Sparhawk 4 yıl
Bu saçmalıklarla uğraşacağına şu focus 1.0 ecoboosta otm. şanzıman getirse daha mantıklı davranmış olur ford...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 4 yıl
Otun birçok eyalette yasak kapsamından çıkartıldığı ülkenin markası, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenliyor. Abd ülke olarak oksimoron kardeşim, her şeyleri tezat.

Ot hoştur ama alet ve araç kullanmamak kaydıyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 4 yıl
Ford da para var arge ye yatırım yapıyor. Bakalım sanki birden önümüze pat diye akıllı araç çıkaracaklar gibi geliyor şuan pek adı geçmese de fordda var bi işler :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
bu sürüşü yaptıktan sora adamın hoşuna gidip gerçekten uyuşturucuya başlarsa ne olcak
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Altaylılar 4 yıl en beğenilen
Ford bana göre vw ve opelden daha kaliteli.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerce 4 yıl
Ford uzun zamandır buna benzer uygulamalar yapan bir marka.

'90 larda da yaşlı insanların araçlara iniş binişlerini simüle ederek yaşlıları anlamaya çalışmak için eklemlerin hareketlerini kısıtlayan bileklikler vb vardı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DennisLars 4 yıl
Burda focus a 90 bin tl verdikten sonra bırak uyușturucuyu içinde sigara içmeye kıyamıyor millet
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
Bayilere avmlere gelirse bizde deneriz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 4 yıl DennisLars
Golf e 90 bin verende kiyamiyor

Bu fiyatlar yuzunden herkes arabalara asiri ozen gostermeye basladi


Bu arada pro driveri bile etkilemis bu kiyafet,bende merak ettim simdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl DennisLars
Myronides

Burda focus a 90 bin tl verdikten sonra bırak uyușturucuyu içinde sigara içmeye kıyamıyor millet


4 kişinin zoruna gitmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ingeniarius 4 yıl
Ford takdir edilesi işler yapıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
otomo, uyuşturucu ve
5 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Can Tunçer teknoloj ford
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG Nexus 5X inceleme videosu 4 yıl 2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim