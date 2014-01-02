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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford'un güneş panelli C-MAX konsepti CES 2014'te sergilenecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ford'un güneş panelli C-MAX konsepti CES 2014'te sergilenecek

Elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller daha tasarruflu olduğu ve çevreye daha az zarar verdiği için yükselen bir ilgiye sahip ve Ar-Ge çalışmalarına da önemli yatırımlar yapılıyor. Ancak elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birisi şarj sorunu.

Elektrikli araçların bataryaları nedeniyle benzinli araçlar gibi tek depo ile uzun mesafeleri gidebilmesi pek mümkün değil. Bu durumda sık şarj etme ihtiyacı doğuyor. Ancak elektrikli araç şarj istasyonları yeterli miktarda olmadığı için uzun mesafelerde yolda kalmak kaçınılmaz oluyor. 

Ford bu sorunu ortadan kaldırmak üzere C-MAX Solar Energi Concept adlı yeni bir konseptini CES 2014 fuarında sergilemeye hazırlanıyor. Konseptin en önemli özelliği tavan kısmına entegre edilen güneş panelleri. Güneş panelleri özel bir lens sayesinde gelen ışınları daha fazla alana yayıyor ve böylece bir gün yetecek kadar enerji depolanabiliyor. 

Araç böylece sık enerji istasyonuna gitme derdini de ortadan kaldırıyor. Performans ise standart elektrikli C-MAX Energi Hybrid modelinden geride kalmıyor.

Ford ve Georgia Tech tarafından geliştirilen bu araç, fuar sonrasında testlere tabi tutulacak ve üretim için hazır olup olmadığı analiz edilecek. Yıl içerisinde bu testlerin tamamlanması bekleniyor. 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/01/02/let-the-sun-in--ford-c-max-solar-energi-concept-goes-off-the-gri.html Yorum Yaz
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artenis 5 yıl en beğenilen
UNUTMAYINIZ !
Hükümet elektrikli araçlar için fazladan vergi çıkartmıştır. AB ve diğer ülkelerde elektirikli araçlar için teşvik olsun diye VERGİ İNDİRİMİ uygulanmaktadır.
Dolayısı ile bu teknoloji orta direk için hayaldir.
UNUTMAYINIZ !Hükümet elektrikli araçlar için fazladan vergi çıkartmıştır. AB ve diğer ülkelerde elektirikli araçlar için teşvik olsun diye VERGİ İNDİRİMİ uy...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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canberx 5 yıl
Bu olayı 90 lı yıllarda mazda xedos modelinde zaten yapmıştı sadece süslenmiş hali şuanki geç kalınmış bir konu araba firmaları için...
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mussi47 5 yıl
tüplü şahinime olsa iyi olurdu be tüp 3 lirayı geçmişken ilaç olurdu :D
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Tom Hagen 5 yıl
Türkiye'ye zaten normalden çok pahalıya gelecek.. Bu yüzden tutmayacaktır yani Türkiyede..
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haqy 5 yıl
Şu pil teknolojisinde doğru düzgün bir gelişme olmazsa bunlar ancak hayal olarak kalır.
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lj94 5 yıl
böyle şeyler türkiyede 2-3 katı fiyatına satılacağına göre millet yine mercedes c180 e ve 3.20 ye dayanacak
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erdemefe 5 yıl
Ford bu sorunu ortadan kaldırmak üzere C-MAX Solar Energi Concept adlı yeni bir konseptini...


Energy olmalı yazım hatası.
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artenis 5 yıl en beğenilen
UNUTMAYINIZ !
Hükümet elektrikli araçlar için fazladan vergi çıkartmıştır. AB ve diğer ülkelerde elektirikli araçlar için teşvik olsun diye VERGİ İNDİRİMİ uygulanmaktadır.
Dolayısı ile bu teknoloji orta direk için hayaldir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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SkewCurrent 5 yıl artenis
artenis

UNUTMAYINIZ !
Hükümet elektrikli araçlar için fazladan vergi çıkartmıştır. AB ve diğer ülkelerde elektirikli araçlar için teşvik olsun diye VERGİ İNDİRİMİ uygulanmaktadır.

Dolayısı ile bu teknoloji orta direk için hayaldir.

Kaynak?
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alp0007 5 yıl
kmde kaç kuruş yakar bu?
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batkent 5 yıl
evinden işine işinden evine giden insanlar için biçilmez kaftan olmuş.
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LGSalesB 5 yıl
kışın gitmeyecek yani :D
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Gladiotürk 5 yıl
Yenilenebilir enerj sistemini otomotiv sanayisinin kullanması harika bir olay. Devamı gelir inşallah diğer firmalardanda.
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canberx 5 yıl
Bu olayı 90 lı yıllarda mazda xedos modelinde zaten yapmıştı sadece süslenmiş hali şuanki geç kalınmış bir konu araba firmaları için...
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