Ford'un güneş panelli C-MAX konsepti CES 2014'te sergilenecek





Elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller daha tasarruflu olduğu ve çevreye daha az zarar verdiği için yükselen bir ilgiye sahip ve Ar-Ge çalışmalarına da önemli yatırımlar yapılıyor. Ancak elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birisi şarj sorunu.





Elektrikli araçların bataryaları nedeniyle benzinli araçlar gibi tek depo ile uzun mesafeleri gidebilmesi pek mümkün değil. Bu durumda sık şarj etme ihtiyacı doğuyor. Ancak elektrikli araç şarj istasyonları yeterli miktarda olmadığı için uzun mesafelerde yolda kalmak kaçınılmaz oluyor.





Ford bu sorunu ortadan kaldırmak üzere C-MAX Solar Energi Concept adlı yeni bir konseptini CES 2014 fuarında sergilemeye hazırlanıyor. Konseptin en önemli özelliği tavan kısmına entegre edilen güneş panelleri. Güneş panelleri özel bir lens sayesinde gelen ışınları daha fazla alana yayıyor ve böylece bir gün yetecek kadar enerji depolanabiliyor.





Araç böylece sık enerji istasyonuna gitme derdini de ortadan kaldırıyor. Performans ise standart elektrikli C-MAX Energi Hybrid modelinden geride kalmıyor.





Ford ve Georgia Tech tarafından geliştirilen bu araç, fuar sonrasında testlere tabi tutulacak ve üretim için hazır olup olmadığı analiz edilecek. Yıl içerisinde bu testlerin tamamlanması bekleniyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/01/02/let-the-sun-in--ford-c-max-solar-energi-concept-goes-off-the-gri.html