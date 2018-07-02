Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso, Kodak'ın blockchain platformunu kullanacak

İlk dijital fotoğraf makinesini üreten ve bir dönem fotoğrafçılık denildiğinde akla gelen ilk firma olan Kodak, bu yılın başında(CES2018'de) yaptığı açıklamayla blockchain dünyasına adım atacağını duyurmuştu. 130 yıllık şirket blockchain tabanlı KodakOne platformuyla fotoğrafçılara özel bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Platformdaki fotoğrafçıların telif hakkını koruyabileceklerini ve fotoğraflarını doğrudan platform üzerinden pazarlayabileceklerini açıklayan Kodak, platformda KodakCoin isimli bir kripto paranın kullanılacağını da belirtmişti. Bu yılın başında sadece akredite edilmiş yatırımcı katılabildiği satış turunda 2 milyon dolar toplayan KodakOne'ın ilk kullanıcısı da belli oldu.

Bütün görüntüler tek bir platformda

Daha önce iki kez Formula 1 şampiyonu olan tecrübeli yarışçı Fernando Alonso, KodakOne platformunu kullanacağını açıkladı. KodakOne'ın geliştiricisi WENN Digital şirketi ile anlaşma imzalayan Alonso; hem kişisel hayatına hem de yarış hayatına ait fotoğraf ve videoları KodakOne platformu üzerinden hayranlarıyla paylaşacak. Böylece Alonso'nun fotoğrafçıları tarafından çekilen fotoğraflar özel telif hakkı ve koruma uygulamalarıyla güvenle saklanırken ünlü yarışçının hayranları Alonso ile ilgili bütün görüntülere tek bir platform üzerinden kolayca ulaşabilecek. Öte yandan hayranların gösterdiği ilgi karşılığında Alonso'nun fotoğrafçıları da KodakOne platformu tarafından ödüllendirilecek ve KodakCoin kazanacak.

F1 ve WEC gibi büyük etkinliklere ait görüntülerin farklı kanallar üzerinden paylaşılmasının bir dağınıklığa neden olduğunu düşünen Fernando Alonso, KodakOne ile fotoğrafçılarının kazanç sağlamasından memnun olacağını dile getirdi. Buna ek olarak fotoğrafçıların ürettikleri içeriklerin tek bir platform tarafından korunması da Alonso'ya göre oldukça önemli.

Tabi KodakOne platformu henüz faaliyete geçmiş değil bu nedenle şu an için Alonso ve hayranlarının platformu kullanması mümkün değil. Akredite edilmiş yatırımcıların katıldığı yatırım turunun ardından çok daha fazla kişinin katılabileceği bir ICO düzenlemek isteyen Kodak ICO ile toplamda 50 milyon dolarlık yatırıma ulaşmayı hedefliyor. ICO tarihi henüz şirket tarafından duyurulmuş değil ancak bu yıl içinde KodakCoin satışlarının tamamlanacağı belirtiliyor.

https://www.coindesk.com/f1-champ-alonso-adopts-kodakcoin-platform-image-protection/