Formula 1 yarışlarında sanal güvenlik aracı teknolojisi deneniyor

Haber Editörü
Dünyanın en ilgi çeken ve en çok izlenen turnuvalarından birisi olan Formula 1, gelişen teknolojilerden nasibini almaya devam ediyor. Yarış arabaları ve pit sistemlerinin ardından pist güvenliği konusunda da yeni bir teknoloji deneme aşamasında.
ABD Grand Prix'inde kısıtlı olarak denemeye tabi tutulan teknoloji, sarı bayrakla birlikte alana giren güvenlik arabalarının fiziksel olarak değil de sanal olarak görevlerini yapmasını hedefliyor.
Yeni teknolojide sarı bayrak sallanmaya başladığı andan itibaren araçların kokpitine belirli bir hızın altına inilmesi gerektiğini gösteren bildirimler gönderiliyor. Bu hız normal parkur hızından yüzde 35 daha az. Sürücüler bu hız sınırını geçerse cezalandırılıyor. Teknoloji şu anda yarış öncesindeki test sürüşlerinde deneniyor.
Geçtiğimiz aylarda Jules Bianchi adlı F1 pilotunun bir kazaya müdahale etmek için piste giren güvenlik aracına çarpması ve ağır yaralanması teknoloji üzerindeki çalışmaların hızlanmasına neden oldu.
Ancak Jenson Button ve Romain Grosjean, yol yerine sürekli ön panele odaklanmanın sıkıntı oluşturduğunu ve bu yüzden hızlanmayı yeterince iyi yönetemediklerini belirtiyor. Ayrıca dip dibe bir mücadele halinde iken sistemin devreye girmesi muhtemel kazalara yol açabilir ve hız sınırını sürekli belirli bir sınırda tutmak da bir süre sonra zorlaşıyor. FIA hali hazırda takımlarla görüşme halinde ve en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğinin çalışmalarını yapıyor. Sistemin kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.
Kaynak:http://blackflag.jalopnik.com/f1-tests-virtual-safety-car-that-forces-drivers-to-slow-1653412402/+kcampbelldollaghan
http://blackflag.jalopnik.com/f1-tests-virtual-safety-car-that-forces-drivers-to-slow-1653412402/+kcampbelldollaghan Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2004, 2005, 2007, 2008 sezonlarındaki tat yok.
F1 çok uzun yıllar sonra tekrar heyecanlı bir sezonu bitirmek üzere.
Ben 7 8 senedir bir türlü ısınamamıştım ama bu sezon ilk yarıştan farklıydı ve her yarış ayrı heyecan ayrı güzel.
Not: Abd gpsi çok da iyi değildi o başka.
zevkler tartısılmaz ama son yılların en kotu f1 ini izliyoruz bence
onde mercedes istedigi gibi at kosturuyor
podyumun 3.basamagı için aday daniel ve williamslar
bu her yarıs boyle, durum boyleyken benim için yarıslar zevksiz geçiyor
ayrıca bana gore f1 in en iyisi fernando alonso ve yine en iyilerden kiminin arkalarda surunmesı f1 den sogutuyor insanı
umarım alonso ne yapar eder mercedes koltuguna oturur
kanımızda yok galiba monstertruck lazım bize :P