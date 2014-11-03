Formula 1 yarışlarında sanal güvenlik aracı teknolojisi deneniyor





Dünyanın en ilgi çeken ve en çok izlenen turnuvalarından birisi olan Formula 1, gelişen teknolojilerden nasibini almaya devam ediyor. Yarış arabaları ve pit sistemlerinin ardından pist güvenliği konusunda da yeni bir teknoloji deneme aşamasında.





ABD Grand Prix'inde kısıtlı olarak denemeye tabi tutulan teknoloji, sarı bayrakla birlikte alana giren güvenlik arabalarının fiziksel olarak değil de sanal olarak görevlerini yapmasını hedefliyor.





Yeni teknolojide sarı bayrak sallanmaya başladığı andan itibaren araçların kokpitine belirli bir hızın altına inilmesi gerektiğini gösteren bildirimler gönderiliyor. Bu hız normal parkur hızından yüzde 35 daha az. Sürücüler bu hız sınırını geçerse cezalandırılıyor. Teknoloji şu anda yarış öncesindeki test sürüşlerinde deneniyor.





Geçtiğimiz aylarda Jules Bianchi adlı F1 pilotunun bir kazaya müdahale etmek için piste giren güvenlik aracına çarpması ve ağır yaralanması teknoloji üzerindeki çalışmaların hızlanmasına neden oldu.





Ancak Jenson Button ve Romain Grosjean, yol yerine sürekli ön panele odaklanmanın sıkıntı oluşturduğunu ve bu yüzden hızlanmayı yeterince iyi yönetemediklerini belirtiyor. Ayrıca dip dibe bir mücadele halinde iken sistemin devreye girmesi muhtemel kazalara yol açabilir ve hız sınırını sürekli belirli bir sınırda tutmak da bir süre sonra zorlaşıyor. FIA hali hazırda takımlarla görüşme halinde ve en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğinin çalışmalarını yapıyor. Sistemin kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

http://blackflag.jalopnik.com/f1-tests-virtual-safety-car-that-forces-drivers-to-slow-1653412402/+kcampbelldollaghan