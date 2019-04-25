Ucuz Nintendo Switch modeli Haziran ayında piyasaya sürülecek

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Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

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‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı

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Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera

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Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor

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Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme

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Samsung 2030 yılına kadar yonga üretimi ve Ar-Ge’sine 115 milyar dolar yatırım yapacak

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iOS 13 ile iPad Pro'lara fare desteği geliyor

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Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu

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L&M isimli bir hacker, araçların motorlarını hareket halindeyken durdurabiliyor

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Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor

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Samsung kendi kripto parasını çıkaracak

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Makyajlanan 2019 Renault Master ve Trafic modelleri tanıtıldı

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10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı

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USB bellek takılı bilgisayarlarda Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi yapılamayacak

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Samsung Galaxy View 2’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

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Fortnite’ın Avengers: Endgame etkinliği başladı

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iFixit’ten Samsung Galaxy Fold incelemesi geldi

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Genç insanlar apartman daireleri yerine küçük koğuşlarda kalmayı tercih ediyor

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Ford'dan 1 Nisan şakası gibi proje: Otomatik fren yapan alışveriş arabası

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Samsung Galaxy Note 10’da 5G desteği doğrulandı

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GÖRÜNTÜLENEN Ucuz Nintendo Switch modeli Haziran ayında piyasaya sürülecek

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Ford, elektrikli araç şirketi Rivian'a 500 milyon dolar yatırım yaptı

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Akademi kararını verdi: Netflix filmleri Oscar'da yarışabilecek

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Üç arka kamera ve 5.000 mAh pile sahip Vivo Y17 resmen tanıtıldı

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Razer Blade 15 serisi 240Hz ya da 4K OLED ekran seçeneklerine sahip oldu

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InSight, Mars'ta ilk kez deprem kaydetti: İşte ses kaydı

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Konuşma değerlendirmesi PTSD tanısı konmasını kolaylaştırabilir

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Tesla Model S ve Model X yenilendi: Daha güçlü motor, daha uzun menzil

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Apple, kötü MacBook klavyelerini tamir etmek için servis hizmetini hızlandırıyor

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Gürültü önleme özellikli AirPods 3, yıl sonuna kadar gelebilir

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Xiaomi'den 120 km menzilli elektrikli bisiklet: Himo T1

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45 watt TDP’li 9. nesil mobil Core işlemcileri detaylandı

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Google'ın yeni artırılmış gerçeklik projesi, çizim yapmayı öğretiyor

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LG, Güney Kore'de cep telefonu üretimini durduruyor

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Windows 10’da Chrome karanlık modu nasıl aktive edilir?

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Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu

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SteelSeries Arctis 9X, Xbox’da kablosuz bağlantı problemini çözecek

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Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı

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Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası

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Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası

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Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor

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