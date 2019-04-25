Ucuz Nintendo Switch modeli Haziran ayında piyasaya sürülecek

Nintendo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı ucuz Switch modeli beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürülebilir. Bloomberg tarafından bugün yapılan bir habere göre yeni konsol Haziran ayının sonu gibi oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
Nintendo'nun ucuz Switch modelinde ne tür değişiklikler yapacağı şu an için bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde konsolun daha küçük bir ekran sahip olabileceği konuşuluyordu. Nintendo'nun, konsolun kritik özelliklerini değiştirmeden fiyatı düşürmeye yönelik bazı küçük değişiklikler yapması bekleniyor. Yeni konsolun tam olarak hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.
Mart 2017'de piyasaya sürülen Switch, kısa sürede yakaladığı müthiş satış rakamlarıyla Nintendo'nun en başarılı konsollarından birisi haline gelmişti. Konsolun 2018'in sonu itibarıyla dünya genelinde tam 32 milyon adet satıldığı açıklandı. Nintendo şimdi yeni ucuz modeliyle birlikte son zamanlarda biraz yavaşlayan satışları tekrar canlandırmayı amaçlıyor.
Nintendo'nun ucuz Switch modelinde ne tür değişiklikler yapacağı şu an için bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde konsolun daha küçük bir ekran sahip olabileceği konuşuluyordu. Nintendo'nun, konsolun kritik özelliklerini değiştirmeden fiyatı düşürmeye yönelik bazı küçük değişiklikler yapması bekleniyor. Yeni konsolun tam olarak hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.
Mart 2017'de piyasaya sürülen Switch, kısa sürede yakaladığı müthiş satış rakamlarıyla Nintendo'nun en başarılı konsollarından birisi haline gelmişti. Konsolun 2018'in sonu itibarıyla dünya genelinde tam 32 milyon adet satıldığı açıklandı. Nintendo şimdi yeni ucuz modeliyle birlikte son zamanlarda biraz yavaşlayan satışları tekrar canlandırmayı amaçlıyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-23/nintendo-s-big-rally-on-china-prospects-hasn-t-scared-off-shorts Yorum Yaz Paylaş Tweetle