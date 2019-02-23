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Fortnite, 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Dünya Kupası etkinliği düzenleyecek

Fortnite’ın özel bir Dünya Kupası etkinliği düzenleyeceği biliniyordu. Bu etkinliğin tarihi ve düzenleneceği yer belli oldu. Toplam ödül havuzu ise 30 milyon dolara ulaşıyor.
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Fortnite, 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Dünya Kupası etkinliği düzenleyecek
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Son dönemin en popüler oyunlarından olan Fortnite, düzenlediği etkinlikler ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu etkinliklerin en yenisi ise Dünya Kupası olacak. Dünya Kupası etkinliği kapsamında toplam 30 milyon dolar değerinde ödül dağıtılması planlanıyor.

Final New York’ta

13 Nisan ve 16 Haziran tarihleri arasında 10 adet eleme turnuvası yapılacak. Bu turnuvaların her biri 1 milyon dolar değerinde ödüle sahip. Bu eleme oyunlarında en başarılı olan 100 kişi tekli olarak, 50 takım çiftli olarak finallere gitmeye hak kazanıyor. Finaller ise 26-28 Temmuz tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek.

Finale kalan her oyuncu 50,000 doların sahibi oluyor. Tekli turnuvanın birincisine ise 3 milyon dolar ödül verilecek. Bu da etkinliğin toplam 30 milyon dolar ödül havuzuna ulaşmasını sağlıyor. Etkinlikten ayrı olarak 1 milyon doğar ödüllü haftalık turnuvalar ise yıl sonuna kadar devam edecek.

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Geçtiğimiz sene Dota 2, 25 milyon dolar ödül havuzuyla bir etkinlik düzenlemişti. Görünen o ki Fortnite bu miktarı geride bırakmaya hazırlanıyor. Epic Games, 2019 yılı içerisinde 100 milyon dolarlık ödül dağıtmak istediğini de belirtti. Bu etkinlik iyi bir başlangıç olacaktır.


https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/fortnite-world-cup-details Yorum Yaz
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