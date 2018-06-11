Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor

Epic Games, bu haftaki Fortnite Battle Royale güncellemesini, tüm platformlar için bir gün erken olarak yayınlandı. İlk defa bir termal saldırı tüfeği ve yepyeni bir futbol stadyumunun yer aldığı güncelleme gelişmiş bir oyun modu da içeriyor.

Termal saldırı tüfeği ile rakipleri avlamak kolaylaşacak

Fortnite güncellemeleri genellikle Salı günleri yayınlanıyor ancak bu hafta daha erken yayınlandı. Sürüm 4.4 güncelleme paketi popüler oyuna ilk kez bir termal saldırı tüfeği ekliyor ve artık uzaktaki düşmanlarınız parlak sarıyla ışıldarken onları avlamanız daha kolay hale geliyor.

Battle Royale haritasının kuzey bölgesine eklenen yeni bir stadyum. Görünen o ki Dünya Kupası'na sayılı günler kala Epic Games, oyuncuları erkenden moda sokmayı planlıyor. Birçok hata düzeltmesinin de yer aldığı güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgileri Fortnite'ın blog sayfasında bulabilirsiniz. Güncellemenin ikinci önemli özellği isekuzey bölgesine eklenen. Görünen o ki'na sayılı günler kala Epic Games, oyuncuları erkendenplanlıyor. Birçok hata düzeltmesinin de yer aldığı güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgileribulabilirsiniz.

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/patch-notes/v4-4