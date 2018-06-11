Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor

Teknoloji Editörü
Epic Games, bu haftaki Fortnite Battle Royale güncellemesini, tüm platformlar için bir gün erken olarak yayınlandı. İlk defa bir termal saldırı tüfeği ve yepyeni bir futbol stadyumunun yer aldığı güncelleme gelişmiş bir oyun modu da içeriyor.
Termal saldırı tüfeği ile rakipleri avlamak kolaylaşacak
Fortnite güncellemeleri genellikle Salı günleri yayınlanıyor ancak bu hafta daha erken yayınlandı. Sürüm 4.4 güncelleme paketi popüler oyuna ilk kez bir termal saldırı tüfeği ekliyor ve artık uzaktaki düşmanlarınız parlak sarıyla ışıldarken onları avlamanız daha kolay hale geliyor.
Güncellemenin ikinci önemli özellği ise Battle Royale haritasının kuzey bölgesine eklenen yeni bir stadyum. Görünen o ki Dünya Kupası'na sayılı günler kala Epic Games, oyuncuları erkenden moda sokmayı planlıyor. Birçok hata düzeltmesinin de yer aldığı güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgileri Fortnite'ın blog sayfasında bulabilirsiniz.
https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/patch-notes/v4-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sacma sapan tarz oyununu herifin birisi cikarmis herkes bu tarzi kopyaliyor.
Yapin sunu dogru duzgun overwatch benzeri yada kimsenin yapmadigi sekilde oynayalim.
Oyuna giriyorsun sansin yaver gitmezse 3 dk da oyun bitiyor tekrar giriyorsun.
Bu guzel icerigi ve grafigi sacma sapan bir oyun tarzina ne varda donusturursunuz anlamis degiliz.
Millet bunun neyinden zevk aliyor anlamis degilim.
Senelerden beri FPS oynayan birisi olarak gordugum en sacma sapan oyun tarzi.