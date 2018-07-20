Forza Horizon 3 Türkçe yama çıktı!

2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Forza Horizon 3, açık dünyada arcade türü bir oynanış sunuyor. Avustralya topraklarında geçen oyun; her türden arabayı farklı türden pistlerde, sokaklarda ve doğal güzelliklerin içinde sürmenize imkân tanıyor.
Forza Horizon 3 Türkçe Yama indirme linki
Forza Horizon 3’ü Türkçe yaması şimdilik sadece PC’de ve oyunun v1.0.999.2 sürümünde çalışıyor. Her sürümde değişen dil dosyalarından dolayı daha güncel veya eski bir sürümde Türkçe yamayı kullanabilmek mümkün değil. Yamayı hazırlayan ekip, Türkçe yamanın indirilmesi için bağış yapılmasını zorunlu kılmış. İndirme linkini edinmek için en az 10 TL’lik bağış yapılması gerekiyor. Yamaya bu adresten ulaşabilirsiniz.
Microsoft’un yerelleştirme adımlarının bir parçası olarak serinin yeni oyunu Forza Horizon 4, Türkçe Dublaj desteğiyle çıkacak. Ekim ayında PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.
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Şeytan diyor şikayet et adamları da bu işler öyle kolay mı görsünler
Horizon 3de eng. bilmene gerek yok, zaten gideceğin noktaları haritada gösteriyor.
Şenliğe gidiyorsun aracını seçip yarışa katılıyorsun hepsi bu, yarış oyunu türkçe olsa ne olmasa ne.. bide bağış diye zorunlu 10 tl istiyor.
İsteyen 10 tl verir, istemeyen vermez zorla değil diyenlerde bunların feyk hesaplar ile şakşakcıları.
Profillerinde "Son Aktiviteler" bakın hep Türkçe yama konusunda milleti para ödeme konusunda gazlıyorlar
Bu yorumu alıntı yapacak "biz kimseyi gazlamıyoruz, isteyen alır isteyen almaz sanane" yazacak.. Cin olmadan adamı çarpıyorsunuz olm...