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Forza Horizon 3 Türkçe yama çıktı!

Forza Horizon 3 Türkçe Yama sonunda çıktı. Türkçe dublajlı gelecek Forza Horizon 4 öncesinde Forza Horizon 3'ü Türkçe Yama ile oynayabilirsiniz. Forza Horizon 3 Türkçe yama indirme linki haberimizde.
10 ay
8,4b
1
112
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Forza Horizon 3 Türkçe yama çıktı!
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Xbox One ve PC platformunun exclusive yarış oyunlarından Forza Horizon 3’ün Türkçe yaması çıktı. U-Crew ekibi Forza Horizon 3’ün Türkçe yamasını yayınladı.

2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Forza Horizon 3, açık dünyada arcade türü bir oynanış sunuyor. Avustralya topraklarında geçen oyun; her türden arabayı farklı türden pistlerde, sokaklarda ve doğal güzelliklerin içinde sürmenize imkân tanıyor.

Forza Horizon 3 Türkçe Yama indirme linki

Forza Horizon 3’ü Türkçe yaması şimdilik sadece PC’de ve oyunun v1.0.999.2 sürümünde çalışıyor. Her sürümde değişen dil dosyalarından dolayı daha güncel veya eski bir sürümde Türkçe yamayı kullanabilmek mümkün değil. Yamayı hazırlayan ekip, Türkçe yamanın indirilmesi için bağış yapılmasını zorunlu kılmış. İndirme linkini edinmek için en az 10 TL’lik bağış yapılması gerekiyor. Yamaya bu adresten ulaşabilirsiniz.

Microsoft’un yerelleştirme adımlarının bir parçası olarak serinin yeni oyunu Forza Horizon 4, Türkçe Dublaj desteğiyle çıkacak. Ekim ayında PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.


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Quirah 10 ay en beğenilen
Senaryosu olmayan İngilizcesi basit oyuna yama çıkarmışlar üstüne 10 TL istemişler üstüne de orijinal oyunla uyumlu yapmamışlar. Microsoft'tan da böyle bir izinleri almadıkları halde adamların IP'si üzerinden para kazanıyorlar. Üstüne siz de bunun reklamını yapıyorsunuz.
Şeytan diyor şikayet et adamları da bu işler öyle kolay mı görsünler
Senaryosu olmayan İngilizcesi basit oyuna yama çıkarmışlar üstüne 10 TL istemişler üstüne de orijinal oyunla uyumlu yapmamışlar. Microsoft'tan da böyle bir izin...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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keremec 10 ay
Korsan oyuna yama yapıp parayla satıyorlar bir de yama çalınmasın diye yamaya kopya koruması ekliyorlar donanımhaber de reklamını yapıyor.
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BlackBeasT 10 ay
BSC'de olması gereken oyun haberi DH'nin ilk sayfasında, paralar yatmış

Horizon 3de eng. bilmene gerek yok, zaten gideceğin noktaları haritada gösteriyor.

Şenliğe gidiyorsun aracını seçip yarışa katılıyorsun hepsi bu, yarış oyunu türkçe olsa ne olmasa ne.. bide bağış diye zorunlu 10 tl istiyor.

İsteyen 10 tl verir, istemeyen vermez zorla değil diyenlerde bunların feyk hesaplar ile şakşakcıları.
Profillerinde "Son Aktiviteler" bakın hep Türkçe yama konusunda milleti para ödeme konusunda gazlıyorlar

Bu yorumu alıntı yapacak "biz kimseyi gazlamıyoruz, isteyen alır isteyen almaz sanane" yazacak.. Cin olmadan adamı çarpıyorsunuz olm...
BSC'de olması gereken oyun haberi DH'nin ilk sayfasında, paralar yatmışHorizon 3de eng. bilmene gerek yok, zaten gideceğin noktaları haritada g...
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Yanıtla +26
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ero abacıı 9 ay
ilerleyen zamanda yama ucretsiz olacakmı
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WinterSoldier10 10 ay
Arkadaşlar Far Cry 5 Türkçe Çeviri İçin Destek olalım lütfen.
forum.donanimhaber.com/...
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Balthier 10 ay
Oyunları kopya indirirsin, windows çakmadır, kullandığın tüm uygulamalar ya beleş yada ilaçlıdır, konsol almaz yada kırılsın diye deli gibi haberini beklersin, oda yetmez tüm film-dizi-anime eğlencen yine beleştir para ödemeden deneyim edersin. Böyle bir ortamda zaten ülken bitik oyunlar türkçe çıkmaz sen anlamadan kopya oynar iken birileri çıkartır yamayı sunar ama oda ne bünye beleşçi ya !!! abooo lan 10 tl diyor !! lan nasıl olur...... hemen her boku orijinal kullanan elit kesim moduna girer lafı sokar oyunu yapan ve ''seni deli gibi önemseyen'' firmayı savunursun oyunlarını sana tr dil olmadan 300 tl satanlar emekçi ve yamayı sonradan sana sunanlar hırsızdır onlar çünkü yamayı köle gibi yapıp sana beleş sunacak işçilerdir (çalış köpek sen kimsin tarzı) sen ki translate yama olsun benim olsun diyen kesimsin; karışmayın kardeşim ne zararı var dersin beleş olsun çünkü.... beleş!!! ve tabi ki benim olsun ama işte olmuyor ya bir yere kadar be kardeş üzülme kek var git dışarı kekle gel mis gibi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Anti Fanboy 10 ay Balthier
Kim emeklerine göz dikti

İsterlerse 790643579086432577864 sterline satsınlar ama bunu bağış ayağına yapmasınlar




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# Ace # 10 ay
Yamayı deneme fırsatım olmadı ama görüyorum ki yine birilerine emeklerinden bir getiri beklemeleri batmış.
Ha birde çıkıp şikayet ederim diyenler yok mu komiksiniz. Sizi takan oyun dünyası mı kaldı artık 4. dünya ülkesiyiz sony bile artık türkçe çıkan oyunlarını 300 tl satıyor (kur de, ülke berbat de, ne dersen de) git al oyna yada kek ye....
Ha yama kalitesiz ise kimse denemez ama bunu genele vurmayın, bu kafa yüzünden çeviri yapacaklar soğudu bu uğraştan. Onu geçtim bir ara forumda translate çeviri ve onu savunan kitle ile uğraştık, çünkü kalitesiz olsa bile ''hani burada olay kalitesiz ama uuuuuuuuuuuuaaaaa ya'' işte o kalitesiz olayını beleş ve translate bile olsa yiyen yutan bir kitle ortamı burası. O yüzden çevirmen arkadaşlar yada bu işle uğraşanlar bunları çok takmayın.
2 Yanıt Yanıtla +6
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TncyKrmn 10 ay # Ace #
Siz sorunu önce bir anlamaya çalışın bence.
Yapılan emeğe kimse saygısızlıkta bulunmuyor. Bu tarz olaylar genelde gönüllü yapılan şeyler. Dizi , film altyazıları gibi.
Kimse kimseye git çevir demediği gibi kimse kimsenin kafasına silah dayayıp satın alda demiyor.
Bizim burada bahsettiğimiz olay tamamen fiyat dayatması. Yoksa isterse 1000$ a satar ister evinin tapusunu getirene satar.Bağış demesin ama buna satış desinler.
Emeklerine sağlık iyi kötü çeviri yapıp oynamak istediği oyunu rahatça oynayan insanlar var sayelerinde.
Bknz. 23 studios , oyunçeviriden çıkan arkadaşlar tarafından kuruldu mesleklerini yapıyorlar şuan orada.
Bağışını alır iyi bir iş çıkartır firmalarla sende anlaşır ekmeğini kazanırsın.
en alt limit 10 tl bağış yapmanız gerek adı altında haraç vermeyeceğim verdirmeyeceğim.
Böyle adamlara da prim yaptırmayın.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Tom Waits 10 ay # Ace #
Bu mantığı anlamıyorum. İnsanlar kendileri için konuşmuyor ki. Sen istersen 1000TL ver, benim ne umurumda? Ama bu kafa bizi bir yere götürmez. ''Ama çeviriyorlar, emeklerine saygısızlık etmeyin, karışmayın'' vs.... Bırakın da eleştirelim. Eleştirmeden bir yere varamayız. 4 yıldır film-dizi çeviren birisiyim. Çeviri sürecini, nasıl zor ve meşakkatli bir iş olduğunu çok iyi bilirim yani. Emek muhabbeti yapacaksak orada duralım. Senin şirketin var, orada bir çalışanın evrakları yarım yamalak yazıyor, gelen ürünleri yanlış paketliyor, maaşı fazla yatırıyor... Sen şimdi bu arkadaşa gidip şöyle mi diyeceksin; emeğin var, böyle devam et. Bir işi yapacaksak ya tam yapacağız ya da hiç yapmayacağız. Şu işi bir türlü kabullenemedik. Yarım yamalak bir şey yapılacaksa hiç yapılmasın daha iyi. Üstüne bir de bundan para istenmesi, zorunlu olarak, işte sıkıntı burası. İnsanların doğru değil dediği nokta burası. Burada tartışma konusu kişiler değil, yapılan şey. Verilen paralar kimseye dert olmuyor sonuçta. Ama şu nokta bana dert, yarım yamalak iş yapıp, bir de bu adamları ölümüne savunup, amiyane tabirle yağ çekince karşı taraf kendini bir şey sanıyor bu seferde. Kaliteli iş yapıyorlarsa sıkıntı yok ama para istenmesi yine saçma. Yarın bir gün film-dizilrin de parayla çevrilmeye başladığını düşünsenize? Tamam, aynı iş değil. Bir film 1000-1500 satırsa oyunlar genelde 4000 ve üzerin satır oluyor. Ama tek fark sadece süre. Adamlar Türkçe'yi bile bilmiyor, bırak İngilizce'yi. Bu insanların para karşılığı bu işi yapması ama sanki ücretsiz bir iş de, bağış topluyoruz kibarlığı altına sığınması saçma. Bağış ne arkadaşım, zorla yapılan bir şey bağış mı olur? bunlara sizin de karşı çıkmanız, eleştirmeniz gerek ki yarın bu şekilde bir çeviri gelmesin. Yüzsüz gibi bu çeviri için para istemesin. Çünkü bu, size saygısızlık. Karşı tarafa saygısızlık. Yapmayın lütfen.
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TncyKrmn 10 ay
ne zaman aklıma gelse bu adamlara tüm oyun firmalarına şikayet ediyorum. Ne kadar forum varsa oralarda da şikayet ediyorum.
İnsanlara alt limit 10 tl diye çeviri satmakta nedir? Bide adına bağış demişler...
Almayın kardeşim şu adamlardan , gerekiyorsa alın sözlüğü elinize uğraşa uğraşa kendiniz çöze çöze oynayın.
Çeviri yapan bi ton ekip var , bağımsız yapanlar var. Haraç keser gibi yamayı istersen bağış yapacaksın ne demek. Her oyun için işim gücüm yok size 10 tl bağış mı yapacağım bide.
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Anti Fanboy 10 ay TncyKrmn
Gel de bunu bizim çok bilmiş çeviri şakşakçılarına anlat
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Aslanleo75 10 ay
Oyunla birlikte baştan mı indirmek gerekiyor ? Çünkü şuan hali hazırda
v1.0.999.2 sürümü var bende.
Gün içinde cevaplanırsa yamayı hemen alacağım.
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diablero-de 10 ay Aslanleo75
Çalışır. Baştan indirmenize gerek yok. Hazır dosyalarınızın üzerine kuruluyor.
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MsSsS 10 ay
Merak ettim şimdiye kadar yama satışı oldu mu?
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Tom Waits 10 ay
Paralı oyun çevirisi mi olur ya

Adam korsan içerik üzerinden bağış adı altında para topluyor. İnsanlar da normal bir işmiş gibi veriyor. Üyelikle film satan türk torrent siteleri gibi. Bizim insanımız gerçekten enayi. Ki, çeviriye bakıyorum da bırak anlamayı okumak bile zor. Kendi dilini bilmekten aciz insanlara para yedirmek hiç mi zorunuza gitmiyor yahu? Gerçekten garipsiniz.
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ByAdmin 10 ay

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