Forza Horizon 3 Türkçe yama çıktı!

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Xbox One ve PC platformunun exclusive yarış oyunlarından Forza Horizon 3’ün Türkçe yaması çıktı. U-Crew ekibi Forza Horizon 3’ün Türkçe yamasını yayınladı.

2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Forza Horizon 3, açık dünyada arcade türü bir oynanış sunuyor. Avustralya topraklarında geçen oyun; her türden arabayı farklı türden pistlerde, sokaklarda ve doğal güzelliklerin içinde sürmenize imkân tanıyor.

Forza Horizon 3 Türkçe Yama indirme linki

Forza Horizon 3’ü Türkçe yaması şimdilik sadece PC’de ve oyunun v1.0.999.2 sürümünde çalışıyor. Her sürümde değişen dil dosyalarından dolayı daha güncel veya eski bir sürümde Türkçe yamayı kullanabilmek mümkün değil. Yamayı hazırlayan ekip, Türkçe yamanın indirilmesi için bağış yapılmasını zorunlu kılmış. İndirme linkini edinmek için en az 10 TL’lik bağış yapılması gerekiyor. Yamaya bu adresten ulaşabilirsiniz.

Microsoft’un yerelleştirme adımlarının bir parçası olarak serinin yeni oyunu Forza Horizon 4, Türkçe Dublaj desteğiyle çıkacak. Ekim ayında PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.