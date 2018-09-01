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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Forza Horizon 4 ve Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri belli oldu

Forza Horizon 4 ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarının minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Forza Horizon 4 ve Shadow of the Tomb Raider'ın çıkışına az bir süre kaldı.
8 ay
4,7b
1
11
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çıkışına yaklaşık 1 ay kalan Forza Horizon 4’ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Hem minimum hem de önerilen gereksinimlerin Forza Horizon 3 ile birebir aynı olduğunu görüyoruz. 2016 yılında çıkan Forza Horizon 3’ü sorunsuz bir şekilde oynadıysanız bu oyunda da sıkıntı yaşamayacaksınız.

İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekecek. Forza Horizon 4’ün Türkçe Dublaj çalışması iptal edildi. Forza Horizon 4 Xbox One ve Windows 10 için 2 Ekim'de Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak.

Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü 64 bit
  • Bellek: 8 GB
  • Video Belleği: 2 GB
  • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • Ekran Kartı: NVidia 650TI veya NVidia GT 740 veya AMD R7 250x
 

Forza Horizon 4 önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü
  • Bellek: 12 GB
  • Video Belleği: 4 GB
  • İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
  • Ekran Kartı: NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470
Ayrıca Bkz. "PES 2019 - İlk Bakış"  

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix, yaklaşık 2 hafta sonra çıkacak Shadow of the Tomb Raider’ın sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri Rise of the Tomb Raider ile aynı kalırken önerilen sistem gereksinimleri bir kademe artmış. Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Shadow of the Tomb Raider minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
  • Bellek: 8 GB RAM
  • İşlemci: i3-3220 Intel veya AMD eşdeğeri
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770
 

Shadow of the Tomb Raider önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • Bellek: 6 GB RAM
  • İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480, 8GB
 

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Spider_hip 8 ay en beğenilen
Eskiden 6gb gtx 1060 ile 8gb Rx 580 aynı kefeye konurdu. Amd'nin driver güncellemelerinden sonra 6gb gtx 1060 ile rx 480 aynı oldu. 3gb lık gtx 1060 ile rx 470 eşleştiriliyor. Amd bu konuda başarılı. Nvidia'nın şu pazar hakimiyeti için bel altı sponsorluk çalışmaları olmasa, modellemelerde vray, cuda vs diye de zorlatmasa (opengl gayet başarılı) amd baya yürür gider zira oyun performanslarında da çoğu site sponsorlu fps açıklıyor. Ben ne zaman amd kart alsam, söylenen değerlerin rahat 5-10 fps üstünde alıyorum aynı özellikler ile. Nvidia kullandığım zamanlar söylenen değerlerin 5-10 altında alıyordum.
Eskiden 6gb gtx 1060 ile 8gb Rx 580 aynı kefeye konurdu. Amd'nin driver güncellemelerinden sonra 6gb gtx 1060 ile rx 480 aynı oldu. 3gb lık gtx 1060 ile rx 470...
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Ketsue 8 ay
GTX 660 ? Bende 960 var ama Tomb Raider'ı %100 oynayamam. İnanmıyorum
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FRAPS_TR 8 ay
Tomb raider oyun olmaktan çıktı animasyon filme döndü. 2 tuşa bas araya animasyon girsin izle . x tuşuna bas araya animasyon girsin izle. Yeni nesil bebeler yorulmadan düşünmeden oyun oynasınlar diye bulmaca ve el becerisi reflekse dayalı oyunu mahvettiler.
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Spider_hip 8 ay FRAPS_TR
Aynen, eskiden playstation oyunları da çoğunlukla böyleydi. 2 saniye içinde x e bas, 1 saniyede o ya bas falan tarzı dandirik oyunlar olurdu. O yüzden konsollara pek ısınamamıştım. Orada pc de derinlemesine strateji hearts of iron falan oynarken x ne o ne :D
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DH Misafiri 8 ay
Tom raider ı pes 3 te bitirdim gerçekten çok güzel bir oyun
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Spider_hip 8 ay en beğenilen
Eskiden 6gb gtx 1060 ile 8gb Rx 580 aynı kefeye konurdu. Amd'nin driver güncellemelerinden sonra 6gb gtx 1060 ile rx 480 aynı oldu. 3gb lık gtx 1060 ile rx 470 eşleştiriliyor. Amd bu konuda başarılı. Nvidia'nın şu pazar hakimiyeti için bel altı sponsorluk çalışmaları olmasa, modellemelerde vray, cuda vs diye de zorlatmasa (opengl gayet başarılı) amd baya yürür gider zira oyun performanslarında da çoğu site sponsorlu fps açıklıyor. Ben ne zaman amd kart alsam, söylenen değerlerin rahat 5-10 fps üstünde alıyorum aynı özellikler ile. Nvidia kullandığım zamanlar söylenen değerlerin 5-10 altında alıyordum.
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St Batuhan 8 ay Spider_hip
İyi güzel de Rx480 çıkışına bak ve zaten o dönemki fiyatlandırmasını hatırla. Bu durumda olması gereken rakibi 1060 oluyor zaten. Aslında 1080 olmalıydı diye düşünürdük o dönem ama tabii olamadı tam anlamıyla. Yani burada AMD dengesini tekrar sağlamaya çalışmış. rx580 de zaten muazzam bir farka sahip değil 480e göre.
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pcwolf28 8 ay
Tomb raider bekliyorum bakalım nasıl olacak
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BaatılRhymer 8 ay
İkiside Ultra!
Horizon 4 e son 26 gün.
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Whippoorwill 8 ay
İki oyunda benim için sıkıntı. Malum sistem 6 senelik olunca böyle oluyor.
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serobaba 8 ay
Tomb Raider için 1050 net hata olmalı. 1050 ile 660 arasında uçurum var, yan yana yazılmışlar. Bir kaç sitede daha bu şekilde gördüm, ama bir kaçında da sadece 660 yazıyor. Doğrusu bu olmalı 1050 bu oyunu medium'a yakın ayarlarda açar.
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