Forza Horizon 4 ve Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri belli oldu

Çıkışına yaklaşık 1 ay kalan Forza Horizon 4’ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Hem minimum hem de önerilen gereksinimlerin Forza Horizon 3 ile birebir aynı olduğunu görüyoruz. 2016 yılında çıkan Forza Horizon 3’ü sorunsuz bir şekilde oynadıysanız bu oyunda da sıkıntı yaşamayacaksınız.

İngiltere topraklarında geçecek oyun, değişken mevsim koşullarıyla dikkat çekecek. Forza Horizon 4’ün Türkçe Dublaj çalışması iptal edildi. Forza Horizon 4 Xbox One ve Windows 10 için 2 Ekim'de Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak.

Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü 64 bit

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Ekran Kartı: NVidia 650TI veya NVidia GT 740 veya AMD R7 250x

Forza Horizon 4 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü

Bellek: 12 GB

Video Belleği: 4 GB

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470 Ayrıca Bkz. "PES 2019 - İlk Bakış"

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix, yaklaşık 2 hafta sonra çıkacak Shadow of the Tomb Raider’ın sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri Rise of the Tomb Raider ile aynı kalırken önerilen sistem gereksinimleri bir kademe artmış. Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Shadow of the Tomb Raider minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

İşlemci: i3-3220 Intel veya AMD eşdeğeri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770

Shadow of the Tomb Raider önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Bellek: 6 GB RAM

İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480, 8GB