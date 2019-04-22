Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor

25 Nisan’da başlıyor
FortniteXAvengers etiketi ile paylaşılan etkinlikte herhangi bir detay yer almıyor. Sadece 25 Nisan tarihinde başlayacağı bilgisi mevcut. Hatırlarsanız Marvel ve Epic Games arasındaki ilk etkinlik anlaşması bu değil. Daha öncesinde önceki Avengers filminin Thanos karakteri oyun içerisinde kendine yer bulmuştu. Sonsuzluk eldiveninin kovalandığı etkinlik oyun severler tarafından oldukça beğenildi.
Yeni oyun modu hakkında bir detay olmasa da şimdiden önceki etkinlik gibi oyuncuların dikkatini çekmeye başlayacaktır. Etkinlik hem Fortnite’ın hem de Avengers: Endgame filminin isimlerini daha çok duyurması açısından önemli denilebilir.Ayrıca Bkz. "Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek"
Yeni oyun modunun devreye girmesine yalnızca üç gün kaldığı için nasıl bir etkinlik olacağını yakın zamanda öğrenme ihtimalimiz oldukça yüksek. DonanımHaber’i takipte kalarak etkinlik açıklandığı an haberini alabilirsiniz. Bahsedilen Twitter paylaşımını ise aşağıdan inceleyebilirsiniz:
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