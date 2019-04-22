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Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor

Epic Games, Marvel ile ortaklık yaparak Avengers: Endgame filmi için oyun içerisine özel bir etkinlik ekleyecek. 25 Nisan tarihinde başlayacağı açıklanan etkinliğin detayları henüz bilinmiyor.
1 ay
2b
1
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor
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Popüler battle royale oyunu Fortnite’ın bu popülerliğinin en büyük sebeplerinden biri hiç şüphesiz oyun içi etkinlikler oluyor. Bazen özel oyun modları ile gelen etkinlikler, ünlü DJ’ler tarafından yapılan canlı konserlere kadar vardı. Bugün ise Avengers: Endgame filmi için özel bir etkinlik düzenleneceği resmi Fortnite Twitter hesabından paylaşıldı.

25 Nisan’da başlıyor

FortniteXAvengers etiketi ile paylaşılan etkinlikte herhangi bir detay yer almıyor. Sadece 25 Nisan tarihinde başlayacağı bilgisi mevcut. Hatırlarsanız Marvel ve Epic Games arasındaki ilk etkinlik anlaşması bu değil. Daha öncesinde önceki Avengers filminin Thanos karakteri oyun içerisinde kendine yer bulmuştu. Sonsuzluk eldiveninin kovalandığı etkinlik oyun severler tarafından oldukça beğenildi.

Yeni oyun modu hakkında bir detay olmasa da şimdiden önceki etkinlik gibi oyuncuların dikkatini çekmeye başlayacaktır. Etkinlik hem Fortnite’ın hem de Avengers: Endgame filminin isimlerini daha çok duyurması açısından önemli denilebilir.

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Yeni oyun modunun devreye girmesine yalnızca üç gün kaldığı için nasıl bir etkinlik olacağını yakın zamanda öğrenme ihtimalimiz oldukça yüksek. DonanımHaber’i takipte kalarak etkinlik açıklandığı an haberini alabilirsiniz. Bahsedilen Twitter paylaşımını ise aşağıdan inceleyebilirsiniz:


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