Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek

En popüler dövüş oyunlarından birisi olan Street Fighter V, iki haftalığına free-to-play oluyor. Deneme süresi boyunca oyunun 16 orijinal karakteri ve 4 DLC karakteri oynanabilecek.
4 hf.
4,1b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dövüş oyunlarının popüler yapımlarından olan Street Fighter V, kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Capcom, oyunun yarından itibaren (23 Nisan) iki haftalığına free-to-play olacağını açıkladı. Deneme süresi 5 Mayıs'ta sona erecek.



Street Fighter resmi Twitter adresi üzerinden atılan tweette kampanyanın PlayStation 4 ve Steam platformlarına özel olacağı belirtilmiş. PlayStation 4'te oyunu online oynamak isterseniz PS Plus aboneliğine ihtiyacınız olacak. Offline modlar ise PS Plus olmadan da oynayabilecek.

Ücretsiz deneme süresinde oyunun 16 orijinal karakteri ve 4 DLC karakteri (Akuma, Blanka, Juri ve Menat) oynanabilecek. Ayrıca Street Fighter V: Arcade Edition versiyonuyla oyuna eklenen Arcade, Extra Battle ve Team Battle modları da ücretsiz denemede yer alıyor olacak. Son olarak 4 DLC karakteri yalnızca Ranked, Casual, Battle Lounge, Training ve Challenge modlarında kullanılabilecek.

Street Figher V'in normal fiyatı şu anda PlayStation Store'da 179 TL, Steam'de ise 119 TL. 

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Street_Fighter_V_Yarindan_itibaren_iki_Hafta_Boyunca_Oynamasi_Ucretsiz-94102.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 3 hf.
ps4 ücretli gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
yaptıkları çok ayıp... bari rakibine karşı bel altı vurma capcom. gerçi senden herşey beklenir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 hf.
Deneriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultrAslan-BH 4 hf.
Pyunu nereden indiriyoruz ps store da bulamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 4 hf.
Zamaninda satin aldim oyunu fakat kitle cok az oldugu icin iade etmistim.
Multi'de karsiniza oyuncu gelmiyor bekliyorsunuz.
Basindan beri yapmalari gerekiyordu umursamadilar. Insanlar birseyi denemeden alsin istiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 4 hf.
Bu zaman zarfında pc de online oynanabilecekmi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 4 hf. Red_devil33
Evet oynanabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor 4 hf. Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek 4 hf. Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’ 4 hf. Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri 4 hf. NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor 4 hf. Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda 4 hf. Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor 4 hf. Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var 4 hf. 8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda 4 hf. Asus, Gigabyte, Zotac ve MSI’ın GTX 1650 modelleri görüntülendi 4 hf. Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak 4 hf. Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor 4 hf. Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite 4 hf. Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone 4 hf. Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu 4 hf. Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak 4 hf. Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor 4 hf. İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı 4 hf. Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek Sonraki 1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ 4 hf. Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir 4 hf. Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası 4 hf. Facebook yapay zeka araştırmacıları standart videolardan oyun karakterleri oluşturdu 4 hf. Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı 4 hf. Türk tasarımcıdan "Tesla pickup" için etkileyici tasarım çalışması 4 hf. Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor 4 hf. Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat 4 hf. macOS 10.15 güncellemesi, birkaç iOS özelliğiyle gelecek 4 hf. Turhost ta Yeni Nesil WordPress Hosting Paketleri 4 hf. ABD'nin baskısına rağmen Huawei'nin gelirleri yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştı 4 hf. Hareketli yaşamın yaşam süresini uzattığına dair yeni kanıtlar 4 hf. Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu 4 hf. Netflix, New York'ta kuracağı prodüksiyon merkezine 100 milyon dolar yatırım yapacak 4 hf. Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı 4 hf. Çin yeni otonom amfibi aracını duyurdu 4 hf. Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor 4 hf. iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim