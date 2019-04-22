Dövüş oyunlarının popüler yapımlarından olan Street Fighter V, kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Capcom, oyunun yarından itibaren (23 Nisan) iki haftalığına free-to-play olacağını açıkladı. Deneme süresi 5 Mayıs'ta sona erecek.Street Fighter resmi Twitter adresi üzerinden atılan tweette kampanyanın PlayStation 4 ve Steam platformlarına özel olacağı belirtilmiş. PlayStation 4'te oyunu online oynamak isterseniz PS Plus aboneliğine ihtiyacınız olacak. Offline modlar ise PS Plus olmadan da oynayabilecek.Ücretsiz deneme süresinde oyunun 16 orijinal karakteri ve 4 DLC karakteri (Akuma, Blanka, Juri ve Menat) oynanabilecek. Ayrıca Street Fighter V: Arcade Edition versiyonuyla oyuna eklenen Arcade, Extra Battle ve Team Battle modları da ücretsiz denemede yer alıyor olacak. Son olarak 4 DLC karakteri yalnızca Ranked, Casual, Battle Lounge, Training ve Challenge modlarında kullanılabilecek.Street Figher V'in normal fiyatı şu anda PlayStation Store'da 179 TL, Steam'de ise 119 TL.