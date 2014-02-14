Fotoğraf ağı Molome'nin WP8 / WP7.5 uygulaması güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf temelli uygulama Molome, yeni özelliklerle güncellendi.

Instagram benzeri bir yapıda hazırlanan Molome, kişilerin fotoğraf çekmesine, bu fotoğrafları içerisinde yer alan filtreler / araçlar ile süslemesine ve kendi ağı yanında Flickr, Twitter, Facebook, Dropbox, Google, Imgur ve Pocket gibi ağlara aktarmasına imkan tanıyabiliyor. Oldukça sade bir arayüzle gelen uygulama, Facebook hesapları üzerinden girişe de izin veriyor. Yayınlanan yeni sürümüyle ise ödül temelli görev sistemi açılan Molome, aynı zamanda artık bildirim verebiliyor, eskiye oranla ciddi oranda daha hızlı çalışıyor, bellek kullanım miktarı azalıyor, ön kamerada oluşan hatalardan kurtuluyor, kullanıcı deneyimi artıyor ve 20'den faza problem çözümüyle daha etkili çalışma gösterebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Molome uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/molome-beta/3b1a5ed4-8391-445a-ac32-ec26c4f8181e