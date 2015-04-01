Fotoğraf harmanlama uygulaması InstaBlender'ın Windows Phone sürümü bugün için ücretsiz yapıldı

Thomas Tsopanakis tarafından iOS yanında Windows Phone işletim sistemli cihazlar için de hazırlanan fotoğraf harmanlama uygulaması InstaBlender, sadece bugün için ücretsiz yapıldı.

Temel olarak seçilen 2 fotoğrafın, farklı opaklık ayarlamaları temelinde 15 harmanlama moduyla birleştirilmesine imkan tanıyan InstaBlender, bu fotoğraflara 50'den fazla filtre ekleyebiliyor, yazılar dahil edebiliyor ve renk, kontrast, parlaklık gibi ayarlamaları da kullanıcılarına sunuyor. Hazırlanan fotoğrafları 1200 x 1200 piksel çözünürlük değerinde dışa aktarabilen uygulama, paylaşma noktasında ise Facebook, Instagram ve Twitter gibi popüler sosyal ağları aktif olarak kullanıyor.

Daha önce 1$'a satılan InstaBlender'in an itibariyle ücretsiz sunulan Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/instablender/f91bb69d-8c17-42fc-8b50-6dd0571579a1