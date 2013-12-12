Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, WP8 için ücretsiz yapıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında iOS platformu için, Kasım ayı içerisinde ise Windows Phone platformu için kullanıma sunulan fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, yeni giriş yaptığı WP tarafında ücretsiz yapıldı.

Kullanışlı ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Diptic, içerisinde 48 farklı kolaj şablonu barındırıyor ve eklenen fotoğraflardan oluşturulan bu kolajların parlaklık, kontrast, döndürme, yakınlaşma ve renk gibi düzenleme ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda fotoğrafların üzerine 14 farklı filtre ve farklı çerçeveler ekleyebilen Diptic, kolajları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.

Daha önce 2 TL fiyat etiketiyle satılan Diptic fotoğraf kolaj uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/diptic/034ac129-7e0d-4d91-8ab2-00cbe754f295