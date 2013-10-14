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Fotoğraf paylaşma uygulaması Cluster Android için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
345
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf paylaşma uygulaması Cluster Android için yayınlandı
Geçtiğimiz dönemde Steve Anderson tarafından 1.6 milyon dolar yatırım yapılan fotoğraf uygulaması Cluster, iOS sonrası Android için de kullanıma sunuldu.  
Kullanıcılara çektikleri fotoğrafları gruplandırma, sunulan limitsiz alanda depolama ve paylaşma imkanı veren Cluster, farklı kişilerin davet edilmesi ile ortak paylaşımların da yapılması noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Eklenen fotoğrafları tarihe göre kategorilere ayırabilen ve sade ara yüzü ile basit şekilde sunabilen uygulama, iki platformda da benzer bir kullanım yapısıyla geliyor ve oluşturulan fotoğraf albümlerini güvenlik amaçlı sadece izin verilen kişiler ile yapabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Cluster uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/10/14/cluster-brings-simple-social-photo-sharing-to-android/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
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