Fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi

Haber Editörü
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, güzel değişiklikler içeren 14.29 sürümüne güncellendi.
Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Uygulama yayınlanan son sürümüyle ise ilk olarak yeni Tiny Planet algoritmasıyla eskiye oranla çok daha yüksek kaliteli sonuçlar ortaya koyuyor. Tiny Planet bildiğiniz üzere panorama fotoğraflardan ufak gezegenler yaratabiliyor (Örnekler burada).
Aynı zamanda yeni lens düzeltme algoritmasıyla da gelişim kazanan uygulama, birçok hatadan da kurtularak ciddi performans geliştirmeleri alıyor. Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/fhotoroom-updated-new-effect-algorithms-bug-fixes Yorum Yaz Paylaş Tweetle