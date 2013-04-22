Fotoğraflar üzerinde yeniden odaklama imkanı veren FocusTwist uygulamasının satışına başlandı





Apple'ın akıllı cihazları ile fotoğraf çekmekten hoşlanan kişiler için yeni uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yeni bir fotoğraf uygulaması olan FocusTwist, kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerindeki farklı noktalara yeniden odaklanabilmelerine imkan verebiliyor.

2011 yılında piyasa çıktığında yeniden netleme özelliği ile büyük ilgi uyandıran Lytro kameraya benzer bir yapıyı kullanıcılara sunabilen ve Arqball tarafından geliştirilen FocusTwist uygulaması, fotoğraf çekim tuşuna basıldığı anda farklı odak noktalarına sahip bir çok fotoğraf çekiyor, bunları tek bir fotoğraf üzerinde birleştiriyor ve daha sonra kullanıcılar çektikleri bu fotoğraflar üzerinde istedikleri noktanın net, istedikleri noktanın ise flu olmasını sağlayabiliyorlar.

Yanlış netleme sorunların önüne geçebilen, kişilere farklı odak sonuçlarını gösterebilen ve hazırlanan fotoğrafların sosyal paylaşım sistelerine aktarımını sağlayabilen uygulama, iOS 5.1 ve üzerine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Apple App Store üzerine yeni eklenen bir uygulama olan FocusTwist, 3,59TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir, çekilmiş örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/focustwist/id597654594?ls=1&mt=8