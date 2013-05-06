Fotoğraflar üzerinde yeniden odaklama imkanı veren uygulamalar artıyor





Fotoğrafların çekildikten sonra farklı odak noktalarına tekrar netleme imkanı sağlayan ve Refocus ismine sahip olan uygulama, Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için hazırlanmış.

Daha önce benzerlerini iOS ve Android platformlarında da gördüğümüz uygulama, bir seferde birçok farklı odağa sahip çekim yapıyor ve bunları tek bir fotoğraf haline getiriyor. Bu aşamadan sonra kullanıcılara sadece farklı odak noktalarını dokunarak seçmek ve denemek kalıyor. Çekilen bu fotoğrafların Facebook, Twitter, E-posta ya da Bluetooth gibi farklı yollar ile aktarılmasına imkan verebilen Refocus uygulaması, direkt olarak SkyDrive üzerine de aktarım yapabiliyor.

buradan ulaşabilirsiniz. 0,99$ fiyat etiketiyle satılan 8MB'lık Refocus uygulamasınaulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/refocus/93dddc3e-e895-47bf-bcb2-ff19d7df6533?signin=true