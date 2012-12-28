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FourSquare, Nasa ile ortaklık sonucu listeye yeni bir rozet ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların farklı sayı ve şekilde check-in yapmalarına göre rozetler veren FourSquare, keşif aracı Cruiosity'nin Mars'taki başarılı inişinin anısına Nasa ile ortak olarak listeye yeni bir rozet ekledi.

Curiosity Explorer adı verilen rozet, NASA sayfasını FourSquare üzerinde beğendikten sonra, kurumun ilişkili bilim müzesi, gökevi, ziyaretçi merkezi gibi eklentilerinde check-in yapmanız sonucu veriliyor. 

NASA'nın bilim merkezlerine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen ortaklık, bunun için popüler lokasyon tabanlı paylaşım ağı FourSquare'in kullanıcı veritabanından faydalanacak.

Curiosity Explorer rozeti için ABD'de olmak gerektiğini hatırlatalım. Ancak ABD dışında yaşayanlar için oldukça özel bir rozet olacaktır.

http://blog.foursquare.com/2012/12/27/space-cadets-get-your-science-on-with-nasa-and-unlock-the-curiosity-explorer-badge/ Yorum Yaz
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asi_ 6 yıl
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burakavcioglu 6 yıl
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