Foursquare resmi iPad uygulamasına kavuştu





Uzun zamandır iPhone sürümünün ölçeklenmiş hali ile iPad cihazlarında boy gösteren Foursquare, yeniden yapılanma sonrasında nihayet iPad için de optimize edildi. Bilindiği gibi uygulama artık sadece öneri ve keşifler için kullanılıyor. Check-in için ise Swarm uygulaması geliştirildi.





Büyük ekranların genişliğinden tam olarak istifade eden uygulama daha çok seyahat odaklı olarak tasarlanmış. Öneriler haritada gösterilirken, sehayat önerileri de sisteme eklenmiş.





Kaydettiğiniz öneri mekanlarına yaklaştığınızda uygulama size uyarı gönderiyor. Ayrıca bir şehirdeki tüm ilgi noktalarını gösteren yeni bir sekme de mevcut.







