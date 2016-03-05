Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır

Dünyanın önde gelen elektronik imalatçısı Foxconn tarafından yayınlanan rapor, şirketin merakla beklenen iPhone 7 ve Nintendo NX gibi cihazlar sayesinde güçlü bir büyüme beklediğini gösteriyor.
3 yıl
3,3b
1
19
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nintendo şu anda NX platformu hakkında hiçbir detay vermek istemiyor ancak yeni haberler konsolun 2016 yılında resmi olarak tanıtılacağını ve yıl içersinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. İmalat devi Foxconn kanadından gelen yeni bir rapor şirketin çok sayıda iPhone 7 akıllı telefon ve yeni bir oyun konsolu üretmek zorunda olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü elektronik devi yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme beklediğini öne sürüyor.

Ayrıca Bkz. "Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi"

NeoGAF tarafından tercüme edilen rapor, şirketin 2016 yılında NX üretimine başlamayı hedeflediğini açıkça ortaya koyarken, süreç ve beklentiler hakkında da fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor. Yeni Nintendo platformunun lansman tarihi hakkındaki bazı söylentiler, resmi duyurunun yaz dönemi öncesinde geleceğini ve cihazın üç aydan kısa bir süre sonra mağazalarda satışa sunulacağını ortaya koyuyor.
Diğer rivayetlere göre de şirket Noel alışverişi sezonu boyunca potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için yeni konsolu sonbaharda piyasaya sürecek. Ne olursa olsun Nintendo'nun yatırımcılara sunduğu bilgilere göre, şirketin planı 2017 yılı Mart ayında gerçekleşecek mali yıl sona ermeden, daha önce olduğu gibi 12 milyon ünitenin sevkiyatını tamamlamak. Ayrıca NX için bazı geliştirme kitlerinin de bir dizi bağımsız geliştiricinin elinde olduğu söyleniyor.

http://neogaf.com/forum/showthread.php?t=1193847 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkdiva 3 yıl en beğenilen
Beğenmediğiniz Super Mario'nun oyunları ne kadar satıyor bir bakın isterseniz :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 3 yıl
Pek beklentim yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muharremseyda 3 yıl
Evet herkesin beklentisi 1080P 60FPS ancak net olmayan ilk söylentiler 900p 60FPS olacağı yönünde.
Umarım doğru değildir:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VulonViing 3 yıl
Eğer tüm oyunları çalıştıracağı gibi söylentiler doğru çıkarsa Nintendo güçlü bir rakip olabilir.
Bunun dışında doğru pazarlama yapılırsa, ürün doğru ülkelere getirilirse ve sağlam exc. oyunlar çıkarılırsada pazara güçlü bir giriş yapabilir. Potansiyel sağlam olursa büyük firmalarda büyük oyunları bu konsola çıkartacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl
ewferofking
Haber sevindirici :) Hayalcilik yapacağım ve fazla şey isteyeceğim ama eğer Nintendo iyi oyunları Highda 1080P/60FPSte oyun oynatan, 4K medya destekleyen, online yapısı sağlam olan (kupa sistemi gelsin, exclerde daha fazla multiplayer modlar olsun , öbür konsollar para isterken Nintendo istemesin gibi) , ülke kilidi olmayan, 3.parti desteği olan, normal bir gamepadi bulunan, kronik sorunu bulunmayan (Örnek: Red Ring of Death) ve biraz daha ucuz fiyatlı (375 dolar gibi) bir konsol çıkarırsa PS2nin rekorunu rahatça geçecektir. (Cidden fazla şey istediğimi biliyorum ama istenirse yapılabilir bunlar birkaç şey dışında)

Herşeye tamam dedimde 375 doalr nedir arkadaş bu 4k 60 kare istesen daha gerçekci olurdu bence. ps4 bile bu donanımla 1200 liraya Türkiyede satılırken sence 375 dolar çok hayali oldu bence. dediğin gibi olsun 2500 lira olsun sıkıntı olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin Garnett 3 yıl 1ses1
1ses1

ewferofking

Haber sevindirici :) Hayalcilik yapacağım ve fazla şey isteyeceğim ama eğer Nintendo iyi oyunları Highda 1080P/60FPSte oyun oynatan, 4K medya destekleyen, online yapısı sağlam olan (kupa sistemi gelsin, exclerde daha fazla multiplayer modlar olsun , öbür konsollar para isterken Nintendo istemesin gibi) , ülke kilidi olmayan, 3.parti desteği olan, normal bir gamepadi bulunan, kronik sorunu bulunmayan (Örnek: Red Ring of Death) ve biraz daha ucuz fiyatlı (375 dolar gibi) bir konsol çıkarırsa PS2nin rekorunu rahatça geçecektir. (Cidden fazla şey istediğimi biliyorum ama istenirse yapılabilir bunlar birkaç şey dışında)


Herşeye tamam dedimde 375 doalr nedir arkadaş bu 4k 60 kare istesen daha gerçekci olurdu bence. ps4 bile bu donanımla 1200 liraya Türkiyede satılırken sence 375 dolar çok hayali oldu bence. dediğin gibi olsun 2500 lira olsun sıkıntı olmaz.

Dedim zaten hayalcilik yaptım diye
Ama PS4'ün fiyatının 350 dolara düştüğünü hatırlıyorum. O yüzden yarışması için 375 dolar dedim. Yanlış da olabilir bilgi. Tabi PS4 hala 400 dolarsa NXte 400 dolar olmalı. Yeter ki 400 doları geçmesin yarışmak için.

Bu arada yazdıktan sonra baktım PS4 cidden 350 dolar: amazon.com/... (bu arada 375 doları abd fiyatı için dedim tr de olur 1500 zaten)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahsur kalan adam 3 yıl
Piyasaya çıkacak tüm multiplatform oyunların mutlaka nx içinde çıkması lazım yukarıda dendiği gibi sadece mario ve zelda ile olmaz.Marioyu küçümsüyoruz sanıyor bazıları ama öyle değil bizde zamanında mario oynadık sevdik ama yeter.Beyond good and evil NXe özel olabilir haberi umarım gerçekleşir piyasada özlenen ve devamı gelmeyen oyunları mesela PoP gibi konsola özel yapar ve mevcut konsollardan az biraz daha iyi olsa parayı götürür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
çok iyi donanımla gelmesine gerek yok pokemon fire red kalitesinde bir oyunla gelsin milyonlar satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
nintendo exc. oyunlar + sağlam performans ne ps4 kalır ne xbox one
hoş onların rakibi aslında wiiU ama olsun
umarım NX ps5 ve yeni xbox un gelişini hızlandırır çünkü yeni nesil diye sattıkları konsollar bence neslin çooook gerisinde....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin Garnett 3 yıl
Haber sevindirici :) Hayalcilik yapacağım ve fazla şey isteyeceğim ama eğer Nintendo iyi oyunları High'da 1080P/60FPS'te oyun oynatan, 4K medya destekleyen, online yapısı sağlam olan , ülke kilidi olmayan, 3.parti desteği olan, normal bir gamepad'i bulunan, kronik sorunu bulunmayan (Örnek: Red Ring of Death) ve biraz daha ucuz fiyatlı bir konsol çıkarırsa PS2'nin rekorunu rahatça geçecektir. (Cidden fazla şey istediğimi biliyorum ama istenirse yapılabilir bunlar birkaç şey dışında)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 3 yıl
Bu sene sonunda cikacagina gore her turlu PS4 den guclu olmali ki piyasa da tutunabilsin.Fiyatinida uygun tutarlarsa iyi bir satis basarisina ulasacaklarini dusunuyorum.Tabi NX icin cikacak ozel oyunlarin kaliteside onemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Minimum gtx 950 gücünde yeni nesil bir Gpu koyarlar umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl en beğenilen
Beğenmediğiniz Super Mario'nun oyunları ne kadar satıyor bir bakın isterseniz :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3310 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone 7, nintendo nx ve
6 etiket daha foxconn 2016 rapor Oyun Konsolları Ev Elektroniği Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor 3 yıl Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı 3 yıl Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor 3 yıl Amazon Echo Dot'u sadece sesinizle satın alabileceksiniz 3 yıl Samsung Galaxy Tab 3 Lite yenileniyor 3 yıl HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak 3 yıl En güçlü Windows 10 telefonu kullandık 3 yıl Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor! 3 yıl Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor 3 yıl Asus'tan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge bileşenleri detaylanıyor 3 yıl Thief oyun serisi sinemaya uyarlanıyor 3 yıl General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları 3 yıl 500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya! 3 yıl Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi 3 yıl SpaceX Falcon 9'u nihayet beşinci denemesinde fırlattı 3 yıl UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak 3 yıl DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı 3 yıl Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor 3 yıl Android kullanıcılarının uygulama sadakati düşük seviyede 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır Sonraki HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı 3 yıl Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı 3 yıl İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi 3 yıl 2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası 3 yıl Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi 3 yıl Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor 3 yıl Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi 3 yıl Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var? 3 yıl Uzayda bir yılın sonuçları: Scott Kelly, artık daha genç ve daha uzun 3 yıl Facebook Messenger’a Spotify entegrasyonu geldi 3 yıl Amazon, işletim sisteminin son sürümünden şifrelemeyi sessizce kaldırdı 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön sipariş fiyatı ve sevkiyat tarihi 3 yıl Android N ile ilgili görseller artıyor 3 yıl Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta 3 yıl MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart 3 yıl Çinli üreticilerin, ikisi bir arada dizüstü segmentine yatırımları artıyor 3 yıl Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor 3 yıl 16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı 3 yıl Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim