Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır

Haber Editörü
Nintendo şu anda NX platformu hakkında hiçbir detay vermek istemiyor ancak yeni haberler konsolun 2016 yılında resmi olarak tanıtılacağını ve yıl içersinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. İmalat devi Foxconn kanadından gelen yeni bir rapor şirketin çok sayıda iPhone 7 akıllı telefon ve yeni bir oyun konsolu üretmek zorunda olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü elektronik devi yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme beklediğini öne sürüyor.
Ayrıca Bkz. "Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi"
NeoGAF tarafından tercüme edilen rapor, şirketin 2016 yılında NX üretimine başlamayı hedeflediğini açıkça ortaya koyarken, süreç ve beklentiler hakkında da fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor. Yeni Nintendo platformunun lansman tarihi hakkındaki bazı söylentiler, resmi duyurunun yaz dönemi öncesinde geleceğini ve cihazın üç aydan kısa bir süre sonra mağazalarda satışa sunulacağını ortaya koyuyor.
Diğer rivayetlere göre de şirket Noel alışverişi sezonu boyunca potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için yeni konsolu sonbaharda piyasaya sürecek. Ne olursa olsun Nintendo'nun yatırımcılara sunduğu bilgilere göre, şirketin planı 2017 yılı Mart ayında gerçekleşecek mali yıl sona ermeden, daha önce olduğu gibi 12 milyon ünitenin sevkiyatını tamamlamak. Ayrıca NX için bazı geliştirme kitlerinin de bir dizi bağımsız geliştiricinin elinde olduğu söyleniyor.
http://neogaf.com/forum/showthread.php?t=1193847 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umarım doğru değildir:)
Bunun dışında doğru pazarlama yapılırsa, ürün doğru ülkelere getirilirse ve sağlam exc. oyunlar çıkarılırsada pazara güçlü bir giriş yapabilir. Potansiyel sağlam olursa büyük firmalarda büyük oyunları bu konsola çıkartacaktır.
Herşeye tamam dedimde 375 doalr nedir arkadaş bu 4k 60 kare istesen daha gerçekci olurdu bence. ps4 bile bu donanımla 1200 liraya Türkiyede satılırken sence 375 dolar çok hayali oldu bence. dediğin gibi olsun 2500 lira olsun sıkıntı olmaz.
Dedim zaten hayalcilik yaptım diye Ama PS4'ün fiyatının 350 dolara düştüğünü hatırlıyorum. O yüzden yarışması için 375 dolar dedim. Yanlış da olabilir bilgi. Tabi PS4 hala 400 dolarsa NXte 400 dolar olmalı. Yeter ki 400 doları geçmesin yarışmak için.
Bu arada yazdıktan sonra baktım PS4 cidden 350 dolar: amazon.com/... (bu arada 375 doları abd fiyatı için dedim tr de olur 1500 zaten)
Minimum gtx 950 gücünde yeni nesil bir Gpu koyarlar umarım.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3310 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iphone 7, nintendo nx ve