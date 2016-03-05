Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır

Nintendo şu anda NX platformu hakkında hiçbir detay vermek istemiyor ancak yeni haberler konsolun 2016 yılında resmi olarak tanıtılacağını ve yıl içersinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. İmalat devi Foxconn kanadından gelen yeni bir rapor şirketin çok sayıda iPhone 7 akıllı telefon ve yeni bir oyun konsolu üretmek zorunda olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü elektronik devi yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme beklediğini öne sürüyor.

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NeoGAF tarafından tercüme edilen rapor, şirketin 2016 yılında NX üretimine başlamayı hedeflediğini açıkça ortaya koyarken, süreç ve beklentiler hakkında da fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor. Yeni Nintendo platformunun lansman tarihi hakkındaki bazı söylentiler, resmi duyurunun yaz dönemi öncesinde geleceğini ve cihazın üç aydan kısa bir süre sonra mağazalarda satışa sunulacağını ortaya koyuyor.

Diğer rivayetlere göre de şirket Noel alışverişi sezonu boyunca potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için yeni konsolu sonbaharda piyasaya sürecek. Ne olursa olsun Nintendo'nun yatırımcılara sunduğu bilgilere göre, şirketin planı 2017 yılı Mart ayında gerçekleşecek mali yıl sona ermeden, daha önce olduğu gibi 12 milyon ünitenin sevkiyatını tamamlamak. Ayrıca NX için bazı geliştirme kitlerinin de bir dizi bağımsız geliştiricinin elinde olduğu söyleniyor.

http://neogaf.com/forum/showthread.php?t=1193847