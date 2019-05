Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi

The Division, XCOM 2 ve Rise of the Tomb Raider gibi en yeni oyunları uygun fiyatlara almak; birbirinden eğlenceli ve yaratıcı bağımsız oyunları bulmak veya CS:GO profilinizi skin’lerle özelleştirmek istiyorsanız, sizin için bolca seçenek bulunmakta. Ayrıca yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda Kinguin’in 7/24 canlı destek servisi Türkçe olarak yanınızda olacak.

Kinguin üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de bulunuyor. Örneğin oyunun fiyatının üstüne 3.24 TL ödeyerek satın aldığınız kodu garanti altına alabiliyorsunuz. Eğer Kinguin üzerindeki satıcı kodunuzu göndermezse veya bir sorun çıkarsa Kinguin zararınızı karşılıyor.

Bu arada yayıncı firmalar Kinguin'deki fiyatlara müdahale edemiyorlar. Hatırlarsanız Steam'de Türkiye'deki oyunculara uygun fiyatla satılan bazı oyunların fiyatına müdahale edilmiş ve normalden 2-3 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmıştık. Kinguin'de bu tür sorunlarla karşılaşmayacağız.

Dijital oyun mağazası Kinguin, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye mağazasının açılışını duyurdu. Dijital mağazasıyla 3 milyondan fazla ziyaretçiye 25 binden fazla ürün sunan Kinguin, mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sağlamak için alıcıları ve satıcıları yenilikçi bir altyapıyla bir araya getiriyor. Kinguin, bugün itibariyle Türkiye’deki oyuncularaadresi üzerinden hizmet verecek.