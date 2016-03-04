Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi

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Dijital oyun mağazası Kinguin, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye mağazasının açılışını duyurdu. Dijital mağazasıyla 3 milyondan fazla ziyaretçiye 25 binden fazla ürün sunan Kinguin, mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sağlamak için alıcıları ve satıcıları yenilikçi bir altyapıyla bir araya getiriyor. Kinguin, bugün itibariyle Türkiye’deki oyunculara www.kinguin.net/tr adresi üzerinden hizmet verecek.
The Division, XCOM 2 ve Rise of the Tomb Raider gibi en yeni oyunları uygun fiyatlara almak; birbirinden eğlenceli ve yaratıcı bağımsız oyunları bulmak veya CS:GO profilinizi skin’lerle özelleştirmek istiyorsanız, sizin için bolca seçenek bulunmakta. Ayrıca yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda Kinguin’in 7/24 canlı destek servisi Türkçe olarak yanınızda olacak.
Kinguin üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de bulunuyor. Örneğin oyunun fiyatının üstüne 3.24 TL ödeyerek satın aldığınız kodu garanti altına alabiliyorsunuz. Eğer Kinguin üzerindeki satıcı kodunuzu göndermezse veya bir sorun çıkarsa Kinguin zararınızı karşılıyor.
Bu arada yayıncı firmalar Kinguin'deki fiyatlara müdahale edemiyorlar. Hatırlarsanız Steam'de Türkiye'deki oyunculara uygun fiyatla satılan bazı oyunların fiyatına müdahale edilmiş ve normalden 2-3 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmıştık. Kinguin'de bu tür sorunlarla karşılaşmayacağız.
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kinguin_Turkiye_Magazasini_Acti-83075.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeminki korsan kullanmak istemiyorum ama fiyatlar o kadar yüksek ki öğrenciyken alamıyorum işte malum memur çocuğuyum
fakat fiyatlar şöyle dolar bazlı deilde . dolar direk 1 tl den çevrilirse ozaman
kesinlikte torrent felan uğraşmam. emeğe saygımı gösteririm
bu şekilde yeni çıkan oyunlar 59 40 tl ciarında olursa çok güzel olur bence korsan biter
ama bu bile çok büyük bi gelişme inş birisi şu oyun sektörüne el atıp ülkemizde
fiyatları aşağıya çeker
kutulu oyun almak gibi kutu koleksiyonu amacınız yoksa bence oldukça faydalı siteler zaten. benim şahsen kutu takıntım yok her oyunumu cd key olarak alır indiririm. yıl 2016.
Bir aralar 24 TL idi. İyi kapmışım
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