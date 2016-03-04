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Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi

Steam başta olmak üzere popüler dijital oyun mağazaları için uygun fiyata oyun kodları satan Kinguin, Türkiye'ye geldi. Oyunların fiyatları artık cebimizi eskisi kadar çok yakmayacak.
3 yıl
7,4b
1
26
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi
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Dijital oyun mağazası Kinguin, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye mağazasının açılışını duyurdu. Dijital mağazasıyla 3 milyondan fazla ziyaretçiye 25 binden fazla ürün sunan Kinguin, mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sağlamak için alıcıları ve satıcıları yenilikçi bir altyapıyla bir araya getiriyor. Kinguin, bugün itibariyle Türkiye’deki oyunculara www.kinguin.net/tr adresi üzerinden hizmet verecek.

The Division, XCOM 2 ve Rise of the Tomb Raider gibi en yeni oyunları uygun fiyatlara almak; birbirinden eğlenceli ve yaratıcı bağımsız oyunları bulmak veya CS:GO profilinizi skin’lerle özelleştirmek istiyorsanız, sizin için bolca seçenek bulunmakta. Ayrıca yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda Kinguin’in 7/24 canlı destek servisi Türkçe olarak yanınızda olacak.
Kinguin üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de bulunuyor. Örneğin oyunun fiyatının üstüne 3.24 TL ödeyerek satın aldığınız kodu garanti altına alabiliyorsunuz. Eğer Kinguin üzerindeki satıcı kodunuzu göndermezse veya bir sorun çıkarsa Kinguin zararınızı karşılıyor.
Bu arada yayıncı firmalar Kinguin'deki fiyatlara müdahale edemiyorlar. Hatırlarsanız Steam'de Türkiye'deki oyunculara uygun fiyatla satılan bazı oyunların fiyatına müdahale edilmiş ve normalden 2-3 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmıştık. Kinguin'de bu tür sorunlarla karşılaşmayacağız.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kinguin_Turkiye_Magazasini_Acti-83075.htm Yorum Yaz
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VulonViing 3 yıl en beğenilen
Indie oyunların bile 150 TL olduğu şu günlerde bu tarz sitelere ihtiyaç var.
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huseyincarnege 2 yıl
okadarda uçuz değil birkaç sitevar daha uygun
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DH Misafiri 3 yıl
Twitchte Lord Jahrein bunun reklamını yapıyordu diye hatırlıyorum geldiyse sevindim bakalım ne gibi fayda görcez.
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DH Misafiri 3 yıl
abi çok güzel ya
yeminki korsan kullanmak istemiyorum ama fiyatlar o kadar yüksek ki öğrenciyken alamıyorum işte malum memur çocuğuyum
fakat fiyatlar şöyle dolar bazlı deilde . dolar direk 1 tl den çevrilirse ozaman
kesinlikte torrent felan uğraşmam. emeğe saygımı gösteririm
bu şekilde yeni çıkan oyunlar 59 40 tl ciarında olursa çok güzel olur bence korsan biter
ama bu bile çok büyük bi gelişme inş birisi şu oyun sektörüne el atıp ülkemizde
fiyatları aşağıya çeker
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DH Misafiri 3 yıl
wow pre paid için xgametr daha ucuz
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MegaWolt38 3 yıl
g2play.net ten memnunum. Steam harici, özellikle Origin oyunlarını gayet uyguna ve güvenilir olarak alıyorum.
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dockhanger 3 yıl
150 tl lık raınbow u 60 tl ye kınguınden aldım kınguın steamdan daha ucuz aldımğım key nvidia sitesinden onayladım
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El_domingo 3 yıl
Eğer turkiyede ofis acıp fatura kesebiliyorlarsa ozellikle microsft urunleri için muhteşem bi durum..
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alemburda34 3 yıl
Aral'a ne zaman fiyatları sorsak maliyetler diyor. O zaman ac dijital key satan internet mağazanı görelim fiyatlarını elin oglu yapıyor.
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Zaris 3 yıl
türkiyeye geldi derken sadece dil olarak gelmiş sonuç olarak zaten ben oyun alacağım zaman steamden daha iyi ise fiyatı g2a veya kinguinden alıyorum değişen birşey yok yani sadece türkçe destek gelmiş.

kutulu oyun almak gibi kutu koleksiyonu amacınız yoksa bence oldukça faydalı siteler zaten. benim şahsen kutu takıntım yok her oyunumu cd key olarak alır indiririm. yıl 2016.
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MadSlinger 3 yıl
VulonViing
Indie oyunların bile 150 TL olduğu şu günlerde bu tarz sitelere ihtiyaç var.

Bir aralar 24 TL idi. İyi kapmışım
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olağan_şüpheli 3 yıl
hoşgelmiş ,hayırlı olsun
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kadirirdem 3 yıl
işte bu güzel haber...
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