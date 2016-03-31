Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı

Japonya’nın yüz yıllık geçmişe sahip dev üreticisi Sharp kötü giden ekonomik durumunu düzeltemeyince, satış da kaçınılmaz oldu. Sharp’ın yeni sahibi artık Foxconn.
3 yıl
4,4b
1
16
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli Foxconn’un uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sharp’ın satın alınması konusu resmiyet kazandı ve iki firma da yaptıkları duyuru ile dev birleşmeyi onayladı. Foxconn, ilk etapta duyurulan miktardan biraz daha az ödeme yapacak.

İlk yapılan duyuruda, Foxconn’un yaklaşık 4.4 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti ve bu, o dönemdeki hisse değeri üzerinden hesap edilmişti. Resmi imzaların atıldığı son görüşmelerde ise, meblağ 3.5 miyar dolara düşürüldü. Böylece Foxconn, 900 milyon dolar tasarruf etmiş oldu. Yapılan anlaşma, Sharp’ın üçte iki hissesini kapsıyor. Kalan miktar ise yatırımcıların elinde bulunuyor.

Japonya pazarında yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi bulunan Sharp, ticari hayatına kemer tokası ve mekanik kalem üretimi ile başlamıştı. Sharp ismini daha çok teknoloji devlerine tedarik ettiği farklı panel teknolojileri ile duyuyoruz. Firmanın, geçen yıl 1.5 milyar dolar net zarar yaşadı.

Ayrıca Bkz. "iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı"

Sharp’ın satın alınması ile, Foxconn’un ekran tedariği konusunda eli çok güçlenecek. Kapalı kapılar ardında, Apple’ın da bu satın almaya finansal katkı sağladığı dile getiriliyor. Bu bakımdan Apple, özellikle iOS cihazlarına ekran üretiminde daha fazla kontrol elde etmiş olacak. Böylece, Samsung ve LG gibi diğer tedarikçilere bağımlılığı azalacak.

Diğer taraftan Apple’ın gelecek yıl sonlarında OLED ekranlara geçiş yapacağı iddia ediliyordu. Eğer, LCD tarafında Apple daha iyi teknolojiler geliştirirse, bu kez OLED geçişi daha ileri bir tarihe kayabilir. Bu anlamda, Foxconn’un Sharp’ı satın alması oldukça önem taşıyor. 

 

http://fortune.com/2016/03/30/sharp-foxconn-acquire/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
10 milyar suriyelilere vereceğimiz parayla alıp bana göre en iyi ekranları üreten firmaya sahip olabilirdik ama teknoloji bizimkilerin ne işine yarayacak ki boş işler...
10 milyar suriyelilere vereceğimiz parayla alıp bana göre en iyi ekranları üreten firmaya sahip olabilirdik ama teknoloji bizimkilerin ne işine yarayacak ki bo...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl
Yigit muhtac olmus kuru soğana.

Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bir zamanlar Seytan isi bunlar diyenler simdi seytan oldu cin olmadan da adam carpiyorlar. Millet gider mersine biz gideriz tersine. Yarin birgun suriye gibi olmayacagimiz ne malum dilen bir zihniyetle biz wc ye s..maya gideriz anca uzerine de otururuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmtl 3 yıl
Hey gidi günler bir zamanlar panel deyince akla gelen ilk ve en kaliteli markaydı sharp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 yıl
Yeni iPhone'larda IGZO panel olabilir güzel haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bir gün Vestel, Arçelik, Beko'da böyle dev markaları satın aldığını görebilecek miyiz acaba? Yoksa dışarıdan almaya devam mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
çok sevindim iyi ürün çıkarmak bir şey değil onu başarılı bir şekilde satmak ve geliştirmek daha önemli adamlar çok iyi ürün yapıyorlardı ama fiyatlar neydi ya öyle sonra da sonu buraya geldi
işte teknoloji firmaları yönetenler beyin fakiri olunca koca firmanın sonu bu oluyor
yakında amd için bu tür şeyler bekliyorum ama bunu ancak samsung yapar gerisi faso fiso
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun ne diyelim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl
Vestel ide bünyene kat belki ucuz telefon yapmayı öğrenirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl
apple igzo panel kullanır artık yeni birseymiş gibi tanıtırlar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
it kopuk 3 yıl
Millet neler yapiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
10 milyar suriyelilere vereceğimiz parayla alıp bana göre en iyi ekranları üreten firmaya sahip olabilirdik ama teknoloji bizimkilerin ne işine yarayacak ki boş işler...
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

10 milyar suriyelilere vereceğimiz parayla alıp bana göre en iyi ekranları üreten firmaya sahip olabilirdik ama teknoloji bizimkilerin ne işine yarayacak ki boş işler...

Anca külliye(!) toki yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
10 milyar suriyelilere vereceğimiz parayla alıp bana göre en iyi ekranları üreten firmaya sahip olabilirdik ama teknoloji bizimkilerin ne işine yarayacak ki boş işler...

Iyı ki sen karar mekanizması değilmişsin o zaman. Hiç bir şey insandan daha değerli değildir. Ve kimse doğacağı yeri seçemiyor o hayatlarını hiçe saydığın Suriyelilerden biri de sen olabilirdin. Ve yarın benzer duruma düşmeyeceğinin garantisi var mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4420 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
foxconn, foxconn sharp ve
4 etiket daha sharp Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl G.Skill’den hız odaklı yeni DDR4 RAM bellekler 3 yıl Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları 3 yıl iOS 9.3 çökme hatası gideriliyor 3 yıl 4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler 3 yıl Tesla'nın ekonomik fiyatlı elektrikli otomobili Model 3 nihayet tanıtıldı 3 yıl Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor 3 yıl Cortana yakında Android bildirimlerini de takip edecek 3 yıl MIT'den Wi-Fi şifre sorununu çözecek yeni bir çalışma 3 yıl Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı 3 yıl LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi 3 yıl 4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor 3 yıl Jüpiter'de yaşanan çarpışma, amatör gökbilimciler tarafından görüntülendi 3 yıl Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor 3 yıl Camı unutun, İşte şeffaf tahtalar 3 yıl AMD’den çift Fiji çekirdekli yeni bir ekran kartı daha 3 yıl 4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar 3 yıl 4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar 3 yıl Mars'ta sanal bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 3 yıl Akıllı telefon çipleri Güney Kore sanayisinin toparlanmasını sağladı 3 yıl Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı Sonraki Google şimdi de sanal sabit telefon işine giriyor 3 yıl Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü 3 yıl Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor 3 yıl 4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri 3 yıl Toyota'dan arabaların ön camları için arttırılmış gerçeklik patenti 3 yıl Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar 3 yıl FBI başka iPhone'ların şifresinin kırılmasına da yardımcı oluyor 3 yıl Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek 3 yıl Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak 3 yıl Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı 3 yıl 270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak 3 yıl İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler 3 yıl Yeni nesil Gear VR'ın Türkiye satışı başlıyor 3 yıl Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı? 3 yıl İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi 3 yıl Skype'a HoloLens ve Cortana desteği ekleniyor 3 yıl Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti 3 yıl Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek 3 yıl NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor 3 yıl Apple iPhone SE, AnTuTu tablosunda iPhone 6S'i geride bırakıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim