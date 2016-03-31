Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı

Çinli Foxconn’un uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sharp’ın satın alınması konusu resmiyet kazandı ve iki firma da yaptıkları duyuru ile dev birleşmeyi onayladı. Foxconn, ilk etapta duyurulan miktardan biraz daha az ödeme yapacak.

İlk yapılan duyuruda, Foxconn’un yaklaşık 4.4 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti ve bu, o dönemdeki hisse değeri üzerinden hesap edilmişti. Resmi imzaların atıldığı son görüşmelerde ise, meblağ 3.5 miyar dolara düşürüldü. Böylece Foxconn, 900 milyon dolar tasarruf etmiş oldu. Yapılan anlaşma, Sharp’ın üçte iki hissesini kapsıyor. Kalan miktar ise yatırımcıların elinde bulunuyor.

Japonya pazarında yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi bulunan Sharp, ticari hayatına kemer tokası ve mekanik kalem üretimi ile başlamıştı. Sharp ismini daha çok teknoloji devlerine tedarik ettiği farklı panel teknolojileri ile duyuyoruz. Firmanın, geçen yıl 1.5 milyar dolar net zarar yaşadı.

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Sharp’ın satın alınması ile, Foxconn’un ekran tedariği konusunda eli çok güçlenecek. Kapalı kapılar ardında, Apple’ın da bu satın almaya finansal katkı sağladığı dile getiriliyor. Bu bakımdan Apple, özellikle iOS cihazlarına ekran üretiminde daha fazla kontrol elde etmiş olacak. Böylece, Samsung ve LG gibi diğer tedarikçilere bağımlılığı azalacak.

Diğer taraftan Apple’ın gelecek yıl sonlarında OLED ekranlara geçiş yapacağı iddia ediliyordu. Eğer, LCD tarafında Apple daha iyi teknolojiler geliştirirse, bu kez OLED geçişi daha ileri bir tarihe kayabilir. Bu anlamda, Foxconn’un Sharp’ı satın alması oldukça önem taşıyor.