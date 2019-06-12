Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşının Apple'ı son derece yakından etkilediğini söylemek mümkün. Zira şirket iPhone üretimini Çin'deki Foxconn şirketine yaptırıyor ve ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Durum bu şekildeyken, iPhone üreticisi Foxconn'dan ilginç bir açıklama geldi.

Apple çıkmazda

Üst düzey bir Foxconn yöneticisi, Apple'ın da istemesi durumunda iPhone üretimini Çin dışında gerçekleştirebilme kapasitelerinin olduğunu açıkladı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Foxconn yarı iletken iş biriminin grup başkanı Young Liu, şirketin üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu belirterek: "Apple'ın ABD pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermesine yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

https://www.wsj.com/articles/iphone-assembler-foxconn-brushes-off-risks-of-u-s-china-trade-tensions-11560244585

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Bir yatırımcı konferansında konuşan Liu, şirketin Apple'ın talebini karşılamak içinsahip olduğuna da özellikle dikkat çekti. Bununla birlikte Apple'ın Foxconn'a böyle bir talimatıifade ediliyor. ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri, ithal edilen cihazlarıniçin geçerli. Sonraki masrafları ise Apple'ın mı karşılayacağı yoksayansıtacağı büyük bir soru işareti. Tarifelerin tamamen yerine getirilmesi durumunda ise piyasa tahminlerine göre'lardabir fiyat artışı gerçekleşebilir.