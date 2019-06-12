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Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Apple, Çin'e uygulanan vergi tarifeleri karşısında zor durumda. iPhone üretimi yapan Foxconn ise bu durumu aşmak için farklı bir yol izleyebilir
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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2
11
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşının Apple'ı son derece yakından etkilediğini söylemek mümkün. Zira şirket iPhone üretimini Çin'deki Foxconn şirketine yaptırıyor ve ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Durum bu şekildeyken, iPhone üreticisi Foxconn'dan ilginç bir açıklama geldi.

Apple çıkmazda

Üst düzey bir Foxconn yöneticisi, Apple'ın da istemesi durumunda iPhone üretimini Çin dışında gerçekleştirebilme kapasitelerinin olduğunu açıkladı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Foxconn yarı iletken iş biriminin grup başkanı Young Liu, şirketin üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu belirterek: "Apple'ın ABD pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermesine yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.
Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı
Bir yatırımcı konferansında konuşan Liu, şirketin Apple'ın talebini karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olduğuna da özellikle dikkat çekti. Bununla birlikte Apple'ın Foxconn'a böyle bir talimatı henüz vermediği ifade ediliyor. ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri, ithal edilen cihazların toptan satış fiyatı için geçerli. Sonraki masrafları ise Apple'ın mı karşılayacağı yoksa müşterilerine mi yansıtacağı büyük bir soru işareti. Tarifelerin tamamen yerine getirilmesi durumunda ise piyasa tahminlerine göre iPhone'larda yüzde 9 ila 16 arasında bir fiyat artışı gerçekleşebilir.

https://www.wsj.com/articles/iphone-assembler-foxconn-brushes-off-risks-of-u-s-china-trade-tensions-11560244585 Yorum Yaz
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murdocklawless 1 hf. en beğenilen
gelsin bize taşısın, asgari ücret burada çin'den daha az üstelik. hoş biz de abd ile papazız neyse.
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MustafaC53 1 hf.
Babayı taşırsın !
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DH Misafiri 1 hf.
Hindistanda üretim yapqbilir.Foxconn’un bu konuda çok yatırımı var işgücü Çin’e göre daha ucuz yukarıda babayı taşırsın yazan arkadaş adamlar isterse Türkiyede bile üretir kasasında 300 milyar dolar nakit rezervi olan Apple.Bu Çin fanatikliği nedir?
Hindistanda üretim yapqbilir.Foxconn’un bu konuda çok yatırımı var işgücü Çin’e göre daha ucuz yukarıda babayı taşırsın yazan arkadaş adamlar isterse Türkiyede ...
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Virtual Reality 1 hf.
Vietnam bunu beğendi.
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SaB0 1 hf.
Hayır bizde zaten zammın beline vurulmuş durumda, sorun sıkıntı yok. Devletimiz kar’dan biraz zarar eder ve halkına daha fazla yansıtmaz o sebeple diğer ülkeler düşünsün bence.
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DH Misafiri 1 hf.
Foxconn Çin'den Hindistan'a taşıyabilir veya Tayvan'a taşıyabilir. Hindistan'da işgücü ucuz fakat, Tayvan'da nasıldır bilemem,. Türkiye'ye de taşıyabilir. Türkiye'de de işçilik ucuz, yönetim kadrosuna Türkleri koymak şartıyla Suriyelileri ucuz işgücü olarak çalıştırabiliriz. Hem bizim sanayimiz gelişir. Hem işgücünü daha ucuzlaştırırız, hemde Suriyeliler ülkenin ekonomisine katkı sağlamış olurlar. Şimdi bazıları diyebilir. Neden Suriyelileri çalıştıralım, bizim işçimiz yok mu? Bizim işçimizde olsun tabi ama onlara öğretsin,günde 20TL'ye Suriyelileri çalıştırırız, kendi işçimize daha yüksek ücret veririz. Özellikle yönetim kadrosunda Türklerin olması önemli tabiki
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 1 hf. DH Misafiri
insaatda cimento mu kardiracan, konfeksiyonda son utu mu yaptiracan gunlugu 20tl den suriyeli calissin. elektronik cihaz uretiyorsun en temel isteki iscilerin bile belli bir vasfinin kapasitesinin olmasi gerek. turkiyede issizlik ne kadar coksa, vasifli iscide bir o kadar az. alaninda tecrubeli vasifli isciler yeri geldiginde muhendisden bile yuksek maaslar talep edebiliyorlar. isin parca tedarik, logistik, enerji fiyati, altyapi kismina hic girmiyorum.
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DH Misafiri 1 hf.
Hindistanda üretim yapqbilir.Foxconn’un bu konuda çok yatırımı var işgücü Çin’e göre daha ucuz yukarıda babayı taşırsın yazan arkadaş adamlar isterse Türkiyede bile üretir kasasında 300 milyar dolar nakit rezervi olan Apple.Bu Çin fanatikliği nedir?
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Fenomenon 1 hf.
umarım öyle olur. tüm iphone modellerine %20 zam gelir. çok mutlu olurum.
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murdocklawless 1 hf. en beğenilen
gelsin bize taşısın, asgari ücret burada çin'den daha az üstelik. hoş biz de abd ile papazız neyse.
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KaleyDeskop 1 hf.
bu şirket tayvan meşeli değil miydi?
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MustafaC53 1 hf.
Babayı taşırsın !
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