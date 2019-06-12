Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşının Apple'ı son derece yakından etkilediğini söylemek mümkün. Zira şirket iPhone üretimini Çin'deki Foxconn şirketine yaptırıyor ve ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Durum bu şekildeyken, iPhone üreticisi Foxconn'dan ilginç bir açıklama geldi.
Apple çıkmazda
Üst düzey bir Foxconn yöneticisi, Apple'ın da istemesi durumunda iPhone üretimini Çin dışında gerçekleştirebilme kapasitelerinin olduğunu açıkladı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Foxconn yarı iletken iş biriminin grup başkanı Young Liu, şirketin üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu belirterek: "Apple'ın ABD pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermesine yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.Bir yatırımcı konferansında konuşan Liu, şirketin Apple'ın talebini karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olduğuna da özellikle dikkat çekti. Bununla birlikte Apple'ın Foxconn'a böyle bir talimatı henüz vermediği ifade ediliyor. ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri, ithal edilen cihazların toptan satış fiyatı için geçerli. Sonraki masrafları ise Apple'ın mı karşılayacağı yoksa müşterilerine mi yansıtacağı büyük bir soru işareti. Tarifelerin tamamen yerine getirilmesi durumunda ise piyasa tahminlerine göre iPhone'larda yüzde 9 ila 16 arasında bir fiyat artışı gerçekleşebilir.
https://www.wsj.com/articles/iphone-assembler-foxconn-brushes-off-risks-of-u-s-china-trade-tensions-11560244585 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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