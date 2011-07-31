Foxconn otomasyona ağırlık veriyor; Hedef üç yılda 1 milyon robot

Apple'ın son yıllarda satış patlaması yapan iPhone ve iPad modelleri arka planda başka bir firmayı daha teknoloji sahnesine taşıdı. Tayvanlı bir firmanın iştiraki olan ancak Çin'de faaliyet gösteren Foxconn firması kendi çapında donanım parçaları ve elektronik cihazlar üreten bir firmayken iPhone ve iPad modellerinin üretimini yapan en büyük Apple ortağı olarak yükselişe geçti.





Bu başarısı ile Sony ve Nokia gibi farklı firmalardan da ortaklık teklifleri alan Foxconn üretimi yetiştirebilmek için tesislerini devamlı genişletti. Çin'in farklı kesimlerinde tesisleri bulunan Foxconn'da 1 milyonu Çinli olmak üzere 1.2 milyon işçi çalışıyor.





Ancak son dönemlerde tesislerdeki ağır çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle yaşanan intiharlar, kısa süre önce ölümlere sebebiyet veren patlama ve iPad 2 üretiminde yaşanan gecikmeler Foxconn'un itibarını oldukça zedeledi. Hatta yeni iPad modelinin üretimi için Apple'ın Pegatron firması ile anlaştığı haberleri gündeme oturdu.





Muazzam sayıda işçi çalıştıran ve bundan dolayı da büyük masraflar ödeyen şirket önümüzdeki 3 yıl içinde üretimi artıracak ancak işçi sayısını azaltacak bir yöntem üzerinde çalışıyor.





Foxconn CEO'su ve kurucusu Terry Gou Cuma günü yaptığı basın toplantısında 3 yıl içinde tesislerinde bir milyon robot işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Foxconn böylece masrafları azaltarak verimliliği artırmayı hedefliyor.





Tesislerde hali hazırda 10 000 robot çalışıyor. Genelde boyama, birleştirme ve kaynak için kullanılan robotlar gerçek işçiler tarafından idare ediliyor. Bu sayı gelecek yıl 300 000'e üç yıl sonra ise 1 milyona çıkarılacak. Ancak gerçek işçilerin işine son verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.