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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn otomasyona ağırlık veriyor; Hedef üç yılda 1 milyon robot

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın son yıllarda satış patlaması yapan iPhone ve iPad modelleri arka planda başka bir firmayı daha teknoloji sahnesine taşıdı. Tayvanlı bir firmanın iştiraki olan ancak Çin'de faaliyet gösteren Foxconn firması kendi çapında donanım parçaları ve elektronik cihazlar üreten bir firmayken iPhone ve iPad modellerinin üretimini yapan en büyük Apple ortağı olarak yükselişe geçti. 

Bu başarısı ile Sony ve Nokia gibi farklı firmalardan da ortaklık teklifleri alan Foxconn üretimi yetiştirebilmek için tesislerini devamlı genişletti. Çin'in farklı kesimlerinde tesisleri bulunan Foxconn'da 1 milyonu Çinli olmak üzere 1.2 milyon işçi çalışıyor. 

Ancak son dönemlerde tesislerdeki ağır çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle yaşanan intiharlar, kısa süre önce ölümlere sebebiyet veren patlama ve iPad 2 üretiminde yaşanan gecikmeler Foxconn'un itibarını oldukça zedeledi. Hatta yeni iPad modelinin üretimi için Apple'ın Pegatron firması ile anlaştığı haberleri gündeme oturdu.

Muazzam sayıda işçi çalıştıran ve bundan dolayı da büyük masraflar ödeyen şirket önümüzdeki 3 yıl içinde üretimi artıracak ancak işçi sayısını azaltacak bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Foxconn CEO'su ve kurucusu Terry Gou Cuma günü yaptığı basın toplantısında 3 yıl içinde tesislerinde bir milyon robot işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Foxconn böylece masrafları azaltarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Tesislerde hali hazırda 10 000 robot çalışıyor. Genelde boyama, birleştirme ve kaynak için kullanılan robotlar gerçek işçiler tarafından idare ediliyor. Bu sayı gelecek yıl 300 000'e üç yıl sonra ise 1 milyona çıkarılacak. Ancak gerçek işçilerin işine son verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.


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DH Misafiri 7 yıl
Skynet lan bu gelecekte robotlar bizi önce dizip sonra bozacaklar!!! Yok ya umut bir türlü kafamda oturtamadım şu skynet olayını.Henüz bilgisayarlar gerizekalı.Yapay zekalı bir iki sistem yapmaya çalıştılar kahve bardağını kaldırıyor ama aynı anda başka bişey yapmaya çalışırsa bardağı bırakıyor.Daha zaman var yani korkulacak bişey yok
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darkdevil666 7 yıl
Günümüzde geldiği yer itibariyle teknoloji alanında gerçekten ayrı bir yeri olan donanimhaber.com'a bu şekilde tabiri caizse magazin haberlerinde kullanılan cümlelerle haber yazmayı hiç ama hiç yakıştıramıyorum.
Haber yazısının 4. ve 5. paragraflarında "üretimi artıracak ancak işçi sayısını azaltacak" ve "Foxconn böylece masrafları azaltarak verimliliği artırmayı hedefliyor." diye yazılmış. Açık ve seçik bir şekilde işçi sayısında azaltmaya gideceğini belirtilmesine rağmen son paragrafta "Ancak gerçek işçilerin işine son verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi." şeklinde bir yazıyı bu siteye yakıştıramıyorum.
Biraz daha özenilir ve dikkat edilirse gerçekten iyi olur.
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tahir40 7 yıl
Merak etmeyin, bir gün insanların tamama yakını işsiz kalacak. Teknoloji insanları ikame edecektir. Bknz. zeitgeist...
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sgnr 7 yıl
Dünyadaki işlerin %90'ı bugün robotlar tarafından yapılabilir aslında (sıkmıyorum belgesel ve belgeler ışığında söylüyorum bunları) ama bu durumda insanlar hayatını nasıl sürdürücek bu bilinmez. Yavaş yavaş bu noktaya gidiyoruz sanırım.
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emregök 7 yıl
borsada ona yatırıcam bakim bir : )
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alpa07 7 yıl
şu kadının resmini görünce duygulandım.yazık yaa
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IceRulez 7 yıl
Paragrafı da okudum daha çok üzüldüm 1 milyon insanı işsiz bırakacaklar zaten verdikleri para ne ki günde, afrikadaki işçilerle çinde çalışan işçiler arasında 2-3$ fark vardır günlük heralde.
İnsanlık nereye gidiyor
iron man'ler gelecek yakında
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IceRulez 7 yıl
bu foxconn haberlerinde hep aynı resmi kullanıyorsunuz, hep o kadını öyle bakarken görüyorum okuyasım gelmiyor paragrafı
duyrulur.
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arel.gr 7 yıl
Foxconn uretimini kismen brezilyaya kaydiriyor,cinde istihdam suni olarak baski altinda tutulmasina ragmen uretim isciliginin yukselmesi engellenemeyecek gibi.neticede foxconn tabiiki isci cikartacak.
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umutarslan.com 7 yıl
skynet espirisini kim yapcaksa yapsın ben yapmicam :D
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