Fransa, Apple mağazalarının gece vardiyası uygulamasını iptal etti





Apple'ın tedarik zinciri konumunda olan Çinli üreticilerin işçi çalışma koşullarındaki sıkıntılar sıklıkla gündeme geliyor ve firmanın başını ağrıtan konulardan birisi. Ancak bu kez çalışma koşulları Avrupa'da da gündeme oturdu.





Fransız işçi hakları sendikalarının açtıkları bir dava neticesinde Paris'te bir mahkeme, 7 Apple mağazasının çalışanlarını gece vardiyasına zorladığı gerekçesiyle uygulamanın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca zararın tazmini için dava açan sendikalara 10 000 Avro, her bir hak ihlali olayı için de 50 000 Avro ceza ödenmesini kararlaştırdı.





Fransa yasalarına göre gece vardiyası 21.00-06.00 saatlerinde olabiliyor ve firmaların gece vardiyasında bir ekonomik faaliyet veya sosyal hizmet sunduğunu kanıtlaması gerekiyor. Dava konusu Apple mağazalarının ise saat 21.00'de kepenk kapatmasına rağmen, 23.00'a kadar çalışanlarını stok düzenleme ve mağaza temizliği için çalışmaya zorladığı ifade ediliyor.





Davayı açan sendika grubunun sözcüsü ise çalışan haklarına saygının kanun gereği olduğunu ve Apple'dan bu kanuna riayet etmesini istediklerini belirtti. Karar süreç gereği daha üstteki bir mahkemeye gönderildi ve bu üst mahkeme dava hakkında yeni bir karar verebilecek.





Genelde Avrupa'da bir ülkede alınan karar diğer birlik ülkelerine de yansıdığı için, aynı uygulamanın mevcut olduğu mağazaların da benzer davalarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2013/3/13/4098052/french-judge-bans-apple-store-employees-from-working-nights