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Fransa, Apple mağazalarının gece vardiyası uygulamasını iptal etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Fransa, Apple mağazalarının gece vardiyası uygulamasını iptal etti

Apple'ın tedarik zinciri konumunda olan Çinli üreticilerin işçi çalışma koşullarındaki sıkıntılar sıklıkla gündeme geliyor ve firmanın başını ağrıtan konulardan birisi. Ancak bu kez çalışma koşulları Avrupa'da da gündeme oturdu.

Fransız işçi hakları sendikalarının açtıkları bir dava neticesinde Paris'te bir mahkeme, 7 Apple mağazasının çalışanlarını gece vardiyasına zorladığı gerekçesiyle uygulamanın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca zararın tazmini için dava açan sendikalara 10 000 Avro, her bir hak ihlali olayı için de 50 000 Avro ceza ödenmesini kararlaştırdı.

Fransa yasalarına göre gece vardiyası 21.00-06.00 saatlerinde olabiliyor ve firmaların gece vardiyasında bir ekonomik faaliyet veya sosyal hizmet sunduğunu kanıtlaması gerekiyor. Dava konusu Apple mağazalarının ise saat 21.00'de kepenk kapatmasına rağmen, 23.00'a kadar çalışanlarını stok düzenleme ve mağaza temizliği için çalışmaya zorladığı ifade ediliyor.

Davayı açan sendika grubunun sözcüsü ise çalışan haklarına saygının kanun gereği olduğunu ve Apple'dan bu kanuna riayet etmesini istediklerini belirtti. Karar süreç gereği daha üstteki bir mahkemeye gönderildi ve bu üst mahkeme dava hakkında yeni bir karar verebilecek.

Genelde Avrupa'da bir ülkede alınan karar diğer birlik ülkelerine de yansıdığı için, aynı uygulamanın mevcut olduğu mağazaların da benzer davalarla karşılaşabileceği belirtiliyor. 

http://www.theverge.com/2013/3/13/4098052/french-judge-bans-apple-store-employees-from-working-nights Yorum Yaz
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cure4itch 6 yıl en beğenilen
Cok pardon ama yapicaginiz habere yani, madem vardiya haberi yapma meraklisisiniz gelin teknosa'nin vatan'in haberini yapin. YUH
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magicool 6 yıl
bizdede sabah 9 akşam 21:00 teknoloji marketleri hayvan çalıştırır gibi çalıştırsınlar haftada 1 gün izin 800 tl maaş ile işte insan avrupada insan...
1 Yanıt Yanıtla +5
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V4LKyR 6 yıl
Nesi var haberin? Apple gibi ön planda olan sosyetik bir şirketin yaptığı olayları öğrenmiş olduk. Aslında 7/24 açık bir Apple Store ne güzel olurdu :)
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Rainbow6 6 yıl
Turkiyedeki teknoloji magazalarında "bızde esnek calışma saatleri vardır" ayağına insanlar saatlerce fazladan calıştırıldıkları gibi fazla mesai ucreti verilmiyor dusuk maaşa talim edılıyorlar 3 kuruş pırım vermek ıcın ınanılmaz kotalar ıstıyorlar ustelık prım kotalarıda iş performansı skalalarına etkı edıyor ( yanı hem ımkansızı ıstiyor hemde performansın dusuk dıyor )Ozellıkle teknosada bu goruluyor yanı bızzat konustugum ınsanlar bunu soyledıler ... bunun sonucu olarak iş yerinde kişiler birbirlerinin kuyularını kazmaya baslıyorlar, mesela x gorevli telefon satacak y kişiden anahtarı istiyor y kişide anahtar z kişide diyor x kişi anahtari almak için gidiyor halbuki anahtar y de telefonu da o satıyor tabi :)
Avrupa birligine girme surecinde AB gorevlileri Turkiyeden saçma sapan isteklerde bulunuyor peki neden bunları gormezden geliyorlar .. Aynı şey Türk makamları içinde geçerli Ab için bi çabaları var ama hala bu tarz konularda bir önlemleri yok başta yapılması gereken şeyler sona alınmış
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nurettinaz 6 yıl
bu nasil bir seydir donanimhaber son zamanlarda cok sacmalamaya basladi ilk once kendi ulkenden bu tarz siyasi altyapisi olan haberleri yap sonra baska ulkelere sar di mi ama
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cure4itch 6 yıl en beğenilen
Cok pardon ama yapicaginiz habere yani, madem vardiya haberi yapma meraklisisiniz gelin teknosa'nin vatan'in haberini yapin. YUH
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Statistik 6 yıl
21:00 ile 23:00 arasinda stock duzenleme ve magaza temizligi mi ? Ne temizlikmis be!!
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beyinsis 6 yıl Statistik
Statistik

21:00 ile 23:00 arasinda stock duzenleme ve magaza temizligi mi ? Ne temizlikmis be!!

burda daha mı iyi sanıyosun? 22.00 de kapanan avm'lerde 24.00 e kadar çalışıyor insanlar.
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magicool 6 yıl
bizdede sabah 9 akşam 21:00 teknoloji marketleri hayvan çalıştırır gibi çalıştırsınlar haftada 1 gün izin 800 tl maaş ile işte insan avrupada insan...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl magicool
magicool

bizdede sabah 9 akşam 21:00 teknoloji marketleri hayvan çalıştırır gibi çalıştırsınlar haftada 1 gün izin 800 tl maaş ile işte insan avrupada insan...

memleket iyiye gidii

bunlar bole kardesim yapcak bisey yok iste ulkenin icine etmeye devam...
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