Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

Tam Boyutta Gör



ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Antlaşması’nı askıya alması kararını açıklamasından dünyayı bir çevre felaketine sürükleyebilecek adımlar atılması endişesi sarmışken Fransa’nın yeni çevre bakanı Nicolas Hulot önemli bir açıklamaya imza attı. Ülkesinin 2050 yılına kadar sürecek çevresel tedbirler vizyonunu açıklayan bakanın ortaya koyduğu planlar arasında en dikkat çekici olanı fosil yakıtlarla ilgili.

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan Citroen, Peugeot ve Renault markalarını barındıran Fransa, benzinli ve dizel yakıtlı araçların 2040 yılına kadar ülke genelinde satışını sonlandırmayı hedefliyor. Bu kararın ne kadar uygulanabilir olacağını zaman gösterecek ancak birçok ülkede fosil yakıtlı araçlarla ilgili olarak görüşmeler sürerken Fransa’nın böylesine radikal bir karar alması elektrikli otomobiller konusunda ülkedeki otomobil üreticilerini de cesaretlendirebilir.

Bilindiği üzere Norveç de benzer bir kararı 2025 yılı için koymuştu ancak Norveç bu konuda biraz daha farklı bir noktada. Ülkede elektrikli araçlar için önemli sübvansiyonlar veriliyor, teşvikler uygulanıyor. Bunun bir getirisi olarak da Norveç’te elektrikli araç satışları önemli bir noktaya gelmiş durumda hatta son aylarda toplam satışlar içinde %42 paya ulaşarak rekor kırdı.

Bakan açıklamalarında bugünden itibaren aşamalı olarak satışları sonlandırması şeklinde söylemeler de bulunsa da şimdilik konunun detayları bilinmezliğini koruyor. İfadenin özellikle “tüm benzinli ve dizel yakıtlı araçlar” şeklinde kullanılması da bir kaçış noktası olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıntılı plan yayınlandığında detaylara daha yakından bakabiliriz.

Bloomberg’in raporlarına göre 2040 yılına kadar küresel ölçekte yeni otomobil satışlarının %54’ü elektrikli araçlara kaymış olacak. Bazı araştırma kuruluşları da Fransa’nın bu açıklamasından sonra beklentileri %50 seviyelerine kadar çekmiş durumda. Dileriz ülkemizde de bu yönde bir vizyon uygulamaya konulabilir.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/06/france-ban-petrol-diesel-vehicles-2040/