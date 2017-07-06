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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

Fransa’nın yeni Çevre Bakanı Nicolas Hulot, Fransa’yı 2050 yılına kadar karbon salınımı konusunda örnek ülkelerden biri haline getirecek önemli bir kararı resmen duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Antlaşması’nı askıya alması kararını açıklamasından dünyayı bir çevre felaketine sürükleyebilecek adımlar atılması endişesi sarmışken Fransa’nın yeni çevre bakanı Nicolas Hulot önemli bir açıklamaya imza attı. Ülkesinin 2050 yılına kadar sürecek çevresel tedbirler vizyonunu açıklayan bakanın ortaya koyduğu planlar arasında en dikkat çekici olanı fosil yakıtlarla ilgili.

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan Citroen, Peugeot ve Renault markalarını barındıran Fransa, benzinli ve dizel yakıtlı araçların 2040 yılına kadar ülke genelinde satışını sonlandırmayı hedefliyor. Bu kararın ne kadar uygulanabilir olacağını zaman gösterecek ancak birçok ülkede fosil yakıtlı araçlarla ilgili olarak görüşmeler sürerken Fransa’nın böylesine radikal bir karar alması elektrikli otomobiller konusunda ülkedeki otomobil üreticilerini de cesaretlendirebilir.

Bilindiği üzere Norveç de benzer bir kararı 2025 yılı için koymuştu ancak Norveç bu konuda biraz daha farklı bir noktada. Ülkede elektrikli araçlar için önemli sübvansiyonlar veriliyor, teşvikler uygulanıyor. Bunun bir getirisi olarak da Norveç’te elektrikli araç satışları önemli bir noktaya gelmiş durumda hatta son aylarda toplam satışlar içinde %42 paya ulaşarak rekor kırdı.

Bakan açıklamalarında bugünden itibaren aşamalı olarak satışları sonlandırması şeklinde söylemeler de bulunsa da şimdilik konunun detayları bilinmezliğini koruyor. İfadenin özellikle “tüm benzinli ve dizel yakıtlı araçlar” şeklinde kullanılması da bir kaçış noktası olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıntılı plan yayınlandığında detaylara daha yakından bakabiliriz.

Bloomberg’in raporlarına göre 2040 yılına kadar küresel ölçekte yeni otomobil satışlarının %54’ü elektrikli araçlara kaymış olacak. Bazı araştırma kuruluşları da Fransa’nın bu açıklamasından sonra beklentileri %50 seviyelerine kadar çekmiş durumda. Dileriz ülkemizde de bu yönde bir vizyon uygulamaya konulabilir.


http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/06/france-ban-petrol-diesel-vehicles-2040/ Yorum Yaz
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redbul_540 1 yıl
Adını vermek istemediğim muz cumhuriyeti nin halkı o yıllarda halen Baş harfi T ile başlayan yerli arabaları kullanacak.Bilin bakalım bu muz cumhuriyeti neresi?
Adını vermek istemediğim muz cumhuriyeti nin halkı o yıllarda halen Baş harfi T ile başlayan yerli arabaları kullanacak.Bilin bakalım bu muz cumhuriyeti neresi...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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dr20mouse 1 yıl redbul_540
O muz cumhuriyetinin vatandaşları ve yöneticileri 1961 de Devrim'e sahip çıksaydı şimdi o muz cumhuriyetin yöneticileri gelecek için böyle planlar yapıyordu
O muz cumhuriyetinin vatandaşları ve yöneticileri 1961 de Devrim'e sahip çıksaydı şimdi o muz cumhuriyetin yöneticileri gelecek için böyle planlar yapıyordu
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tahir40 1 yıl
Ülkece hazır değiliz. Önce yüce devletimizin okkalı bi vergilendirme hazırlaması lazım, zira ülkemizde 1 araba kendine alıyorsan en az 1 araba da devletimize peşinen vergi olarak ödemek gerek... Artık bataryasına göre mi keserler, motor gücüne göre mi orasına büyüklerimiz kafa yorar haddimiz değil.
Ülkece hazır değiliz. Önce yüce devletimizin okkalı bi vergilendirme hazırlaması lazım, zira ülkemizde 1 araba kendine alıyorsan en az 1 araba da devletimize pe...
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DnzIrmk 1 yıl
Keyif için binilen ve çok az kullanılan araçlar, antika araçlar, youngtimerlar vb.ler etkilenmeyecektir bundan. Bazı avrupa ülkelerinde vergi avantajı bile varmış bu tür araçlara. Çünkü yılda yaptıkları km ile, elektrikli bir araçtan bile daha az zararlılar çevreye. (elektriğin üretilmesindeki zarar)
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01001101 1 yıl

şu videoyu görünce şoka uğradım. videoda en az 20 tane şahin gösteriyor, hepsi de kazada aynı yerden kiye ayrılmış. ön kapının en ön hizasından.
inanılır gibi değil. bunlarla yola çıkmak, Tertere filmindeki ölüm makinalarından birinin içine girmek gibi olsa gerek. biz bi de yıllarca yolculuk yaptık bunlarda. iyi kazıklanmışız.
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Fascism 1 yıl
Fransızların bu hareketinden Türkiye olarak bir ders çıkartacağımızı düşünen insanlara sesleniyorum
Mtv daha emisyona bağlı değil :)
Doğa , gelecek konusunda da Ağaç-Avm ilişkisi malum.
Elektrik konusunda dahi gelişemedik. Elektromanyetik alan kirliliğinden kaç siyasetçinin haberi var acaba :)
Teknolojiden bahsetmiyorum bile.
100 sene sonra anca...
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Vincent van Gogh 1 yıl
şu dsg1 esprileri.... genel olarak takındığı tavrın troll olması dışında her bir mesaj kendi içinde de troll :) forumu kullanmayan bi kaç arkadaşıma da okuttum güldük.
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MiLLETiNVEKiLi 1 yıl
Bu da habermi? 23 yıla petrolün ne kadarı kalacak ki?
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delgado.11 1 yıl
Canına yandığımın dünyası benzinli arabaları bırakma planı yapıyor bizim ülkede tüplü araçlar bile 10 binden başlıyor
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kadirirdem 1 yıl
Karar mantıklı çünkü elektrikli ve otonom araçlar yayılmalı.
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savasserter 1 yıl
Tek şarjla 500km yol gitsin varsın otonom olmasın yapın şöyle yerli bir elektrikli otomobil alalım.
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399N3N 1 yıl
Türkiyede dev adım: 1000 yıl içinde suriyeliler tamanen temizlenecek
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arrivederci 1 yıl
adamlar füzyon ile uğraşıyor yakında elektrik onlar için çok çok ucuzlayacak.bugün elektrikli araçlar birşey ifade etmiyor gibi görünebilir.uzun vadede petrolün biteceğini öngören akıllı insanlar planlarını şimdiden yapıyor.
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Otomobil, dizel ve
6 etiket daha fosil yakıtlar benzin fosil yakıt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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