Fransız Ucall da Windows Phone ekosistemine katılıyor









Bu yıl özellikle Hindistan'dan olmak üzere Windows Phone ekosistemini yeni üreticilerle büyütmek isteyen Microsoft, bununla birlikte ağırlıklı olarak alt seviye akıllı telefonlar ile yola devam edecek. Bugün bu kanıyı destekleyen yeni bir bilgi gündeme geldi.





Gelen bilgilere göre maliyeti düşük akıllı telefonlar üreten Fransız Ucall, kısa süre içerisinde hem kendisinin hem de ülkesinin ilk Windows Phone 8.1 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Nisan ayında piyasaya çıkacağı tahmin edilen Redmond 5 adlı cihazın özellikleri orta seviyeye yönelik olacak.





Cihazda 5 inçlik bir ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm işlemcisi gerekli gücü sağlayacak. Bunun yanında 8MP çözünürlükte arka kamera, 3MP çözünürlükte ön kamera, çift SIM desteği, 3G, 1GB RAM, 4GB artırılabilir hafıza ve 2300mAh gücünde batarya şeklinde özellikleri olacak.





Ucall'ın Windows Phone modelinin 140 Avro fiyat etiketi ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu cihaz ile birlikte 4.5 inçlik ekrana sahip farklı bir Windows Phone cihazının da satışa sunulacağı ifade ediliyor.

http://wmpoweruser.com/ucall-redmond-5-is-a-new-5-inch-windows-phone-coming-soon/