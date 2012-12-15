Fransız bir kanal Foxconn'da yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi





Konu işçi sağlığı ve hakları olunca halen iPhone 5 modelinin birleşimini yapan Apple'ın tedarik ortağı Foxconn ilk akla gelen firmalardan birisi olmaktadır.





Sık sık kötü çalışma şartları nedeniyle intiharlar, kötü muamele nedeniyle isyanlar ve iş kazalarıyla gündeme gelen Foxconn bu kez bir belgesele konu oldu.





France 2 kanalı tarafından yayınlanan Envoyé Spécial adlı programın yapımcıları, gizli bir şekilde Zhengzhou şehrindeki tesislerde son iki ay çekimler yaptı ve karşılaştığı olayları yansıttı.





Kaydedilen görüntülerde işçilerin yatakhanesinin halen inşaat halinde olduğu, elektrik ve su olmamasına rağmen insanların ikamet etmeye devam ettiği, bir yöneticinin prizlerin kullanılması halinde elektrik çarpması olabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu görülüyor. Yoğun üretim süreci nedeniyle inşaatlara zaman ayrılamadığı belirtiliyor.





Programda fabrikada yıl başından bu yana şikayet konusu olan ve Apple'ın giderme sözü verdiği sıkıntıların devam ettiği vurgulanıyor.





Örneğin çalışma yaşındaki öğrencilerin bazı okul yönetimleri tarafından tehdit edilerek düşük maaş karşılığı fabrikada çalıştığı tespit edilmiş. Aylık verilen 290$ maaş ise fabrika tarafından barınma ve sigorta kapsamında kesintiye uğruyor. Bir yılda bir işçi en fazla 340$ biriktirebiliyor.





Ayrıca firma çeşitli testler uygulayarak bunlardan da para kesiyor. Fabrika hakkında işçileri aylık 150 saat, kesintisiz 90 gün çalışmak zorunda bıraktığı için şikayetler bulunuyor.





Bazı işçiler ise firmanın vaat ettiği iPhone 5 talebini yetiştirmek için acımasız işe alım politikaları izlediğini ve gözlerden uzak bölgede olduğu için problemlerin kolayca örtbas edildiğini iddia ediyor.





Dün yayınlanan programın oldukça ses getireceği tahmin ediliyor. Ancak hem Apple hem de Foxconn kanunların ve sorumlu örgütlerin belirlediği kurallar çerçevesinde işçilere en iyi şartları sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtiyor.

http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/foxconn-enquete-sur-la-face-cachee-d%E2%80%99apple-13-decembre-2012-4730.html