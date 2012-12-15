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Fransız bir kanal Foxconn'da yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Konu işçi sağlığı ve hakları olunca halen iPhone 5 modelinin birleşimini yapan Apple'ın tedarik ortağı Foxconn ilk akla gelen firmalardan birisi olmaktadır. 

Sık sık kötü çalışma şartları nedeniyle intiharlar, kötü muamele nedeniyle isyanlar ve iş kazalarıyla gündeme gelen Foxconn bu kez bir belgesele konu oldu. 

France 2 kanalı tarafından yayınlanan Envoyé Spécial adlı programın yapımcıları, gizli bir şekilde Zhengzhou şehrindeki tesislerde son iki ay çekimler yaptı ve karşılaştığı olayları yansıttı. 

Kaydedilen görüntülerde işçilerin yatakhanesinin halen inşaat halinde olduğu, elektrik ve su olmamasına rağmen insanların ikamet etmeye devam ettiği, bir yöneticinin prizlerin kullanılması halinde elektrik çarpması olabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu görülüyor. Yoğun üretim süreci nedeniyle inşaatlara zaman ayrılamadığı belirtiliyor.

Programda fabrikada yıl başından bu yana şikayet konusu olan ve Apple'ın giderme sözü verdiği sıkıntıların devam ettiği vurgulanıyor. 

Örneğin çalışma yaşındaki öğrencilerin bazı okul yönetimleri tarafından tehdit edilerek düşük maaş karşılığı fabrikada çalıştığı tespit edilmiş. Aylık verilen 290$ maaş ise fabrika tarafından barınma ve sigorta kapsamında kesintiye uğruyor. Bir yılda bir işçi en fazla 340$ biriktirebiliyor. 

Ayrıca firma çeşitli testler uygulayarak bunlardan da para kesiyor. Fabrika hakkında işçileri aylık 150 saat, kesintisiz 90 gün çalışmak zorunda bıraktığı için şikayetler bulunuyor. 

Bazı işçiler ise firmanın vaat ettiği iPhone 5 talebini yetiştirmek için acımasız işe alım politikaları izlediğini ve gözlerden uzak bölgede olduğu için problemlerin kolayca örtbas edildiğini iddia ediyor. 

Dün yayınlanan programın oldukça ses getireceği tahmin ediliyor. Ancak hem Apple hem de Foxconn kanunların ve sorumlu örgütlerin belirlediği kurallar çerçevesinde işçilere en iyi şartları sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtiyor.  

http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/foxconn-enquete-sur-la-face-cachee-d%E2%80%99apple-13-decembre-2012-4730.html Yorum Yaz
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face1tr 6 yıl en beğenilen
1 tane alın,temiz bakın, 5-6 yıl kullanın. Alternatif ürünlere sans verin. İs, talebi oluşturan tuketıcıde bitiyor.
Yanıtla +15
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mkt 6 yıl
Böyle saçma iş olamaz bu tam bir zulümdür. Arkalarında hükümet varki güvenip bunları yapabiliyorlar tamamen skandal kapatılması ve dehşet bir ceza alması gerekiyor bence...
Böyle saçma iş olamaz bu tam bir zulümdür. Arkalarında hükümet varki güvenip bunları yapabiliyorlar tamamen skandal kapatılması ve dehşet bir ceza alması gereki...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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burakesan 6 yıl
İnsanların göz yaşlarıyla yapılan bir telofonu almam ben arkadaş...
2 Yanıt Yanıtla +10
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fthkn 6 yıl
Ağlayıp sızlanmaya gerek yok. Dünya gerçeği bu. Ya her yıl yeni model cihaz almayacağız ya da bu zulüm devam eder. HErkes Çin'de ucuz işçi yüzünden üretim yaptırıyor. timsah göz yaşları dökmemize hiç gerek yok. Biraz dürüst olalım. Ever gerçekler bunlar. Hakkı yenen insan olmazsa zengin, zengin olamaz.
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teramit 6 yıl
burakesan
İnsanların göz yaşlarıyla yapılan bir telofonu almam ben arkadaş...

o zaman hiç bir ürünü almana gerek yok, bütün çin böyle komunizm böyle birşey
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DH Misafiri 6 yıl
hiç bi zengin düşünmez bu telefon hangi şartlarda üretiliyot şunu bir protesto edelim , o özelliklerinden faydalanmasa da atacağı havayı düşünür.tok açın halinden aç kalmadıkça anlamaz.param olduğu gün de almayacağım bu markanın ürünlerini.ta ki işçilerine hakkını verene kadar.
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Turkforce 6 yıl
Şaka mı bu haber. Belgeseli çekenler Türkiyeye gelsinler, üstelik gizli çekime gerek yok, tüm fabrikaları dolabilirler rahatça.

"Fabrika hakkında işçileri aylık 150 saat,"

Türkiyede kanun yoluyla aylık en az 180 saat çalışılıyor, mesailerle herhalde 2 çin falan yapar...

Birde o klimalar neyle çalışıyormuş merak ettim. İşçiler vardiyalı olarak koşarak elektrik mi üretiyorlar ?
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myfranco 6 yıl
Yukarıda birkaç arkadaş Apple'a laf söylemiş ama olayın Apple ile alakası yokki. Siz bir firmaya elbise diktiriyorsunuz, oradaki işçilerin çalışma şartı kötü, tutup "şartları düzeltin yoksa mal yaptırmayız" demezsinizki. Bu o firmanın sorunudur, sizin sorununuz değil. Kaldıki Foxconn sadece Apple'a çalışmıyor, adamlar dev bir şirket.
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xense 6 yıl
hükümetlik durum yok. 1.500.000.000 kişiler karşı çıksalar hükümet ne yapabilir? Ama halk açlıkla mücadele ettiği için bu konulara kafa yoramıyor. yaramayacak hale getiriliyor. sanki türkiyede durum çok farklı. hadi yiyorsa artık 29 ekimde atanın büstüne çelenk bırakın.. Gazı yedin mi oturursun aşağıya..
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alito 6 yıl
Apple nasıl zengin oldu sanıyorsunuz, tabiki ucuza mal edip pahalıya satarak. Apple'ın para basmasında o işçilerin çok büyük rolü var.
kısacası Apple herşeyin farkında ama sesini çıkarmıyor, işler ciddiye binince bir kaç adamını gönderip basına poz verdiriyor ve tansiyon düşünce yine aynı şeyler tekrar ediyor.
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müntekim 6 yıl
Aylık 150 saat artı mesai şeklinde günde 12 saat çalışıyorlar diye biliyorum ki , ülkemizde çoğu fabrika haftada bir gün izin verir işçisine. Asıl mesele insanların fabrikanın yanında ikamet etme zorunluluğu ve aralıksız çalışılan gün sayısı.
İlgime çeken nokta ise elektrik ve su yoksa resimdeki klimalar neyin nesi.
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Ahmet_Şahin 6 yıl
kapital sistemin olağan sonucu
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Hüsnü008 6 yıl
burakesan
İnsanların göz yaşlarıyla yapılan bir telofonu almam ben arkadaş...

almamak için bir sebep göremiyorum açıkçası
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goenitz117 6 yıl
Cindeki calışma şartları böyle en iyisi belki de foxconn digerlerini düşünemiyorum bile :(
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bocekgrafik 6 yıl
Apple fanlarını görelim şimdi.
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metintekin 6 yıl
Sadece çin veya apple değil. Ne yazıkki dünyanın gidişatı böyle. Çalışan ve çalıştıran olarak ikiye bölünmenin işaretleri. Aradaki fark hergün açılıyor. Şirketler daha fazla kar ediyor insanlar daha az kazanıyor. Bence bunda en büyük suç hükümet ve yasalarda. Her iş kolu ve pozisyonu için minimum saat başı ücret ve haftalık maksimum çalışma saati şartları olmalı ve insanlar hak ettiği ücretleri kazanmalı. Kimsenin kimseyi köle gibi kullanıp asgari ücretle çalıştırma hakkı yok. 3kuruş maaşa tamam diyenler yüzünden özel sektörün hali ortada asıl ücretleri maaşları düsürenler ucuz çalışmayı kabul edenler ve buna izin veren yasalar. 25yaşıma kadar okumuş mühendis diplomasıyla mezun olmuşum avrupada alabilecegim maaş 2-3bin euro ama ülkemizde özel sektör 900lira(400euro) veririm diyor! Devlette zaten kadro yok. Olsa maaşı güzel 2.5-3bin lira veriyor ama torpilde yok kadroda yok! Kapagı atanlar 60dan önce emekli olmuyor sabah 8 aksam5 ohh kebap(en azından staj yaptigim DSİ için böyleydi)!
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Zuko 6 yıl metintekin
metintekin
Sadece çin veya apple değil. Ne yazıkki dünyanın gidişatı böyle. Çalışan ve çalıştıran olarak ikiye bölünmenin işaretleri. Aradaki fark hergün açılıyor. Şirketler daha fazla kar ediyor insanlar daha az kazanıyor. Bence bunda en büyük suç hükümet ve yasalarda. Her iş kolu ve pozisyonu için minimum saat başı ücret ve haftalık maksimum çalışma saati şartları olmalı ve insanlar hak ettiği ücretleri kazanmalı. Kimsenin kimseyi köle gibi kullanıp asgari ücretle çalıştırma hakkı yok. 3kuruş maaşa tamam diyenler yüzünden özel sektörün hali ortada asıl ücretleri maaşları düsürenler ucuz çalışmayı kabul edenler ve buna izin veren yasalar. 25yaşıma kadar okumuş mühendis diplomasıyla mezun olmuşum avrupada alabilecegim maaş 2-3bin euro ama ülkemizde özel sektör 900lira(400euro) veririm diyor! Devlette zaten kadro yok. Olsa maaşı güzel 2.5-3bin lira veriyor ama torpilde yok kadroda yok! Kapagı atanlar 60dan önce emekli olmuyor sabah 8 aksam5 ohh kebap(en azından staj yaptigim DSİ için böyleydi)!

65'e çekilmedi mi zaten emeklilik yaşı?
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