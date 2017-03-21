Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı

Otomobil üreticilerinin yeni araçlarını piyasaya sürmeden testlere çıkardıklarına ve araçların bu testlerde kamuflajlı olarak görüntülendiğine pek çok defa şahit olmuşuzdur, bu seferki haberimizde olay biraz farklı. Volkswagen'in sonbaharda tanıtmaya hazırlandığı 6. nesil Polo modeli üzerinde herhangi bir kamuflaj olmadan görüntülendi. Güney Afrika'da çekilen fotoğraflar markanın yeni modeliyle ilgili pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Yeni Polo, üretiminin 42. yılı için yeni bir platform, güncellenmiş motorlar, gözden geçirilmiş süspansiyon ve bir dizi teknik geliştirmeyle yeniden tasarlandı. Yeni araç sekiz yaşındaki selefinden daha büyük ama daha hafif. Öncekine göre daha dinamik bir tasarıma sahip olan yeni Polo, Volkswagen Grubunun A0 segmenti olarak adlandırdığı araçlar için geliştirdiği MQB tabanlı tamamen yeni bir platform üzerine inşaa edilmiş.

Aracın büyüyen yapısı ve uzayan dingil mesafesi iç mekanda bir genişleme anlamına gelirken, yeni modelin bagajının da güncel modelden büyük olması bekleniyor. Piyasaya 3 ve 5 kapı versiyonlarla çıkacağı söylenen yeni nesilde CrossPolo seçeneğinin sunulması markanın yeni giriş seviyesi SUV planları nedeniyle pek de olası değil.

Yeni nesille birlikte iç alanın malzeme kalitesinde de iyileştirmeler beklenirken, Golf modelindeki tamamen dijital gösterge ekranı, dokunmatik konsol ekranı, Park Pilot otomatik park ve anahtarsız giriş gibi donanımlar da opsiyonlar listesinde yer alabilir.

Kaputun altında benzinli 1.0 litre ve 1.5 litre TSI motorların sunulması beklenirken, dizel kanadında ise güncel 1.4 litrelik motorun yerini 1.6 litrelik ünitenin alması bekleniyor. Aracın GTI performans modelinde 2.0 TSI motorun yer alacağı konuşulurken bu motor 200 beygir güç üretiyor. Önceden bahsi geçen Polo R versiyonunun ise iptal edildiği ifade ediliyor.