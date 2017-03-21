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Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı

Volkswagen'in Frakfurt Otomobil Fuarında tanıtmayı planladığı 6. nesil Polo modeli kamuflajsız bir şekilde kameralara yakalandı. Yeni araç eskisine göre daha dinamik bir duruşa sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,3b
1
138
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomobil üreticilerinin yeni araçlarını piyasaya sürmeden testlere çıkardıklarına ve araçların bu testlerde kamuflajlı olarak görüntülendiğine pek çok defa şahit olmuşuzdur, bu seferki haberimizde olay biraz farklı. Volkswagen'in sonbaharda tanıtmaya hazırlandığı 6. nesil Polo modeli üzerinde herhangi bir kamuflaj olmadan görüntülendi. Güney Afrika'da çekilen fotoğraflar markanın yeni modeliyle ilgili pek çok detayı gözler önüne seriyor.
Yeni Polo, üretiminin 42. yılı için yeni bir platform, güncellenmiş motorlar, gözden geçirilmiş süspansiyon ve bir dizi teknik geliştirmeyle yeniden tasarlandı. Yeni araç sekiz yaşındaki selefinden daha büyük ama daha hafif. Öncekine göre daha dinamik bir tasarıma sahip olan yeni Polo, Volkswagen Grubunun A0 segmenti olarak adlandırdığı araçlar için geliştirdiği MQB tabanlı tamamen yeni bir platform üzerine inşaa edilmiş.
Aracın büyüyen yapısı ve uzayan dingil mesafesi iç mekanda bir genişleme anlamına gelirken, yeni modelin bagajının da güncel modelden büyük olması bekleniyor. Piyasaya 3 ve 5 kapı versiyonlarla çıkacağı söylenen yeni nesilde CrossPolo seçeneğinin sunulması markanın yeni giriş seviyesi SUV planları nedeniyle pek de olası değil.
Yeni nesille birlikte iç alanın malzeme kalitesinde de iyileştirmeler beklenirken, Golf modelindeki tamamen dijital gösterge ekranı, dokunmatik konsol ekranı, Park Pilot otomatik park ve anahtarsız giriş gibi donanımlar da opsiyonlar listesinde yer alabilir.
Kaputun altında benzinli 1.0 litre ve 1.5 litre TSI motorların sunulması beklenirken, dizel kanadında ise güncel 1.4 litrelik motorun yerini 1.6 litrelik ünitenin alması bekleniyor. Aracın GTI performans modelinde 2.0 TSI motorun yer alacağı konuşulurken bu motor 200 beygir güç üretiyor. Önceden bahsi geçen Polo R versiyonunun ise iptal edildiği ifade ediliyor.

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By_Android 2 yıl en beğenilen
Yeni nesil buzdolabı
1 Yanıt Yanıtla +94
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estf 2 yıl
kapı sesinin tokluğunda artış varsa eğer,İQ ortalaması 89-90 olan ülkelerde patlama yapar
1 Yanıt Yanıtla +70
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Ayni araba bide sizmis diyorlar bu araba 20 senedir yollarda ne sizmasi
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RX 480 2 yıl
Beyler buzdolabımız bozuldu yeni bir buzdolabı arayışındayız bu alette no-frost özelliği var mı bilen pm atsın
İyi forumlar
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uzakdağ 2 yıl
çok boş yorum var, koskoca bir firma, kendine has kriterleri var, bir sürü uzman ekibi var,laf olsun diye iş yapmazlar, şekil olsun diye arabayı kurbağaya mı benzetsinler, adamların amacı araba üretmek şekil değil, tarzları bu. dünyaya araba satıyorlar, tüketiciler beğeniyor ki adamlar değişime gitmiyor. zaten marifet fazla değişime gitmemesi ve yüzünün eskimemesi ve hala beğenilmesi. siz beğenmeyin dalga geçin bu vw'nin çok umurunda.
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Yafoo 2 yıl uzakdağ
uzakdağ
çok boş yorum var, koskoca bir firma, kendine has kriterleri var, bir sürü uzman ekibi var,laf olsun diye iş yapmazlar, şekil olsun diye arabayı kurbağaya mı benzetsinler, adamların amacı araba üretmek şekil değil, tarzları bu. dünyaya araba satıyorlar, tüketiciler beğeniyor ki adamlar değişime gitmiyor. zaten marifet fazla değişime gitmemesi ve yüzünün eskimemesi ve hala beğenilmesi. siz beğenmeyin dalga geçin bu vw'nin çok umurunda.

Vw fanı falan değilim ama gerçekten konuda çok boş yorumlar var.Vw yetkilileri okuyup kahroluyorlardır kesin
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yayengec 2 yıl
şu konulara arabası bile olmayan, b segmenti c segmenti nedir bilmeyen ergen züppeler yorum yapıyor ya bravo valla, insanın bakası gelmiyor konuya. otomobil konusuna yaş sınırı ve arabası olma şartı konulsun, daha faydalı bir başlık olur....
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sakiiin 2 yıl
Daha dinamik derken ,eskisinin tamamen aynısı olan bir araç daha dinamik nasıl görünüyor, açıklarmısınız....
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tsugayu 2 yıl
Keşke hep kamafulajlı kalsaymış... Bu adamlar yeni araç çıkarmasın artık.
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16DAG 2 yıl
iç hacmi biraz genişlediyse fiyatıda sınıf standarlarında oldugu sürece alınabilir..
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ozgur106 2 yıl
almayın o zaman
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umutsirvan 2 yıl
Önden aynı abisi. Aynı aynı.
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Apocalypto33 2 yıl
Vw düşmanlığından boş boş konuşmuşunuz ama özellikle arka tasarımı benim hoşuma gitti.İddia ediyorum bu araba yok satacaktır.Volvocular,Alfacılar falan bir kenara çekilsin.Satış rakamlarından kimin ne olduğu ortaya çıkıyor.
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