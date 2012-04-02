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Fujitsu, Toshiba'nın mobil ortaklıktaki payını satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İki Japon devi Fujitsu ve Toshiba'nın, kendi ülkelerindeki operatörler için mobil cihaz üreten ortaklığı Fujitsu Toshiba Mobile Communications Limited bugün itibariyle sona erdi.

Fujitsu Toshiba Mobile Communications Limited, Ekim 2010 tarihinde yüzde 80 Fujitsu, yüzde 20 Toshiba hissesiyle kurulmuştu. Fujitsu, ortaklıktaki Toshiba hisselerini satın alarak Fujitsu Mobile Communications olarak yola devam edeceğini duyurdu. Ortaklık bugüne kadar Android ve Windows Phone işletim sistemine sahip modelleri Japon pazarına sürdü.

5 milyon dolarlık bir sermayeye sahip olan şirkette Toshiba'nın 1 milyon dolar civarında bir hissesi olduğu tahmin ediliyor.

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sahoron 7 yıl en beğenilen
1 milyon dolara bir telefon şirketinin 1/5 ini almak çok ucuz gibi göründü valla, para toplasaydık da biz mi alaydık ne ?
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izmirdavetiye 7 yıl
bence de bu fiyat çok az
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MERCURY2000 7 yıl
Böyle bir şirket için bahsi gecen değer az değil mi?
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben de Toshiba, Fujitsu'nun hissesini alır ve kendi cihazlarını çıkartmaya devam eder diye düşünüyordum. Tam tersi olmuş...
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E_Aydin35 7 yıl
Bu da artık gerekli gazı aldım, yola kendim devam edebilirim oluyor herhalde..:)
Doğrusu bu ortaklık Fujıtsu'ya yaramış..
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sahoron 7 yıl en beğenilen
1 milyon dolara bir telefon şirketinin 1/5 ini almak çok ucuz gibi göründü valla, para toplasaydık da biz mi alaydık ne ?
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