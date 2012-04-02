Fujitsu, Toshiba'nın mobil ortaklıktaki payını satın aldı

İki Japon devi Fujitsu ve Toshiba'nın, kendi ülkelerindeki operatörler için mobil cihaz üreten ortaklığı Fujitsu Toshiba Mobile Communications Limited bugün itibariyle sona erdi.





Fujitsu Toshiba Mobile Communications Limited, Ekim 2010 tarihinde yüzde 80 Fujitsu, yüzde 20 Toshiba hissesiyle kurulmuştu. Fujitsu, ortaklıktaki Toshiba hisselerini satın alarak Fujitsu Mobile Communications olarak yola devam edeceğini duyurdu. Ortaklık bugüne kadar Android ve Windows Phone işletim sistemine sahip modelleri Japon pazarına sürdü.





5 milyon dolarlık bir sermayeye sahip olan şirkette Toshiba'nın 1 milyon dolar civarında bir hissesi olduğu tahmin ediliyor.