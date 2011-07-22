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Fujitsu, Intel Atom işlemcili ve Windows 7'li akıllı telefonu F-07C'yi satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Fujitsu, Intel Atom işlemcili ve Windows 7'li akıllı telefonu F-07C'yi satışa sunuyor
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Fujitsu firması, Intel'in Atom işlemcisinden güç alan dünyanın ilk akıllı telefonu F-07C'yi mayıs ayında lanse etmesinin ardından, şimdi de telefonu NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
23 Temmuz tarihinden itibaren Japonya pazarına giriş yapacağı dile getirilen Fujitsu F-07C, 125 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 19.8 mm kalınlığında ve bataryayla beraber 218 gram ağırlığında tasarlanmış. 
1.2 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z600 işlemcinin ve 1 GB LP-DDR 400 MHz RAM'in güç verdiği F-07C, iki farklı platformu bir araya getiriyor: Windows 7 Home Premium 32 bit (SP1) işletim sistemi (Windows Phone 7 değil) ve Symbian işletim sistemi.
Kızaklı 4 satır QWERTY klavye donanımı ile 4.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (297 dpi) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı bütünleştiren akıllı telefonda 32 GB kapasiteli eMMC sürücüsü bulunuyor. Daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzda ise microSDHC kartlar yardımınıza koşmakta.
Akıllı telefonda biri ön yüzde diğeri arka kısımda olmak üzere iki tane kamera yer almakta. Kameralar sırasıyla VGA ve 5.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ile donatılan telefonun bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 600 saate varan bekleme, 370 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Windows 7 moduna geçtiğimizde ise batarya 2 saate kadar dayanabiliyor.
Fujitsu fiyatla ilgili herhangi bir detay vermedi ancak önceden gelen bilgilerde F-07C'nin 860$'dan satışa sunulacağı söylenmekteydi.





http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2011/20110721-01.html Yorum Yaz
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__Toprak__ 8 yıl
sahoron
silver021tasarım sıfır. işlemcisine ve ram frekansına diyecek bir lafım yok ama insan eline aldığında tasarımı o insanda bir etki bırakmalı. hoş nokiada tasarımdan yoksun oldu gitgide ya neyse. win 7 ye ben PC imden dahi kaldırıp yerine android kurmak istiyorum. umarım en yakın zamanda laptop ve masaüstü aletlerede android gelirde bizde şu windows 7 denen kısır döngüden kurtuluruz.
Neden kısır döngü diye hitap ettinki windows 7 ye? Sen andoridin adam akıllı bir özellgini söyleyebilirmisin windows karşısında saten bölümler farklı android mobil yani kücük işler icin taarlandı mesela video izleme mp3dinleme kamera felan sen nasıl bir mantıkla androidi windows 7 den büyük tuttun anlamıyorum saten insanlarda bir hastalık var windows 8 gelecek diyorlar adam diyoki cekirdek degişmesse ne anlamı var? ee kardeşim bu cekirdegin nesi var. Insanlar cok nankör windows sayesinde bu kadar gelişti pc pazarı hem kimse zorla tutmuyor seni windows da madem begenmiyon sil gitsin

hak veriyorum buna, nispeten doğru çünkü pc sistemleri için wimdows 7 gayet başarılı bir sistem, vista dese neyse de 7 gayet güzel :) android kullanıyorum ben de ama android için de söyledikleriniz çok yanlış değil, android çok kaynak harcıyor her ne kadar donanımlar da ona göre yapılıyor olsa bile, pc'ye entegre edilmiş bir android sistemi inanılmaz yorar. kim ne derse desin, android mobil cihazlar için özgür ve güzel bir sistem ama en iyisi değil..bilgisayar içinse en iyisi mac os ama windows 7 de gayet kararlı ve rahat bir platform :)
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DH Misafiri 8 yıl
Şu androidi nekadar reklam yapıyorlar yaaa.androidde ne varsa symbiandada var.mesela desemki şu androidde görüntülü men yapabilirmiyiz hepsi ccıııkkkk diyecekler sadece flaş player 10 için yalakalık yapıyorlar androide.Ama bu fijutsuda bu mümkün tabiiki kabul ediyorum bu mobiltelde bie devrim olacaktır.Daha da geliştirirlince cepte bilgisayar devrimi başlayacatır diyorum.Birde laptoplardada android olsa diyenler acaba neden linux kullanmıyorlarda illa anroid diyorlar
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silver021 8 yıl
sahoron
silver021tasarım sıfır. işlemcisine ve ram frekansına diyecek bir lafım yok ama insan eline aldığında tasarımı o insanda bir etki bırakmalı. hoş nokiada tasarımdan yoksun oldu gitgide ya neyse. win 7 ye ben PC imden dahi kaldırıp yerine android kurmak istiyorum. umarım en yakın zamanda laptop ve masaüstü aletlerede android gelirde bizde şu windows 7 denen kısır döngüden kurtuluruz.
Neden kısır döngü diye hitap ettinki windows 7 ye? Sen andoridin adam akıllı bir özellgini söyleyebilirmisin windows karşısında saten bölümler farklı android mobil yani kücük işler icin taarlandı mesela video izleme mp3dinleme kamera felan sen nasıl bir mantıkla androidi windows 7 den büyük tuttun anlamıyorum saten insanlarda bir hastalık var windows 8 gelecek diyorlar adam diyoki cekirdek degişmesse ne anlamı var? ee kardeşim bu cekirdegin nesi var. Insanlar cok nankör windows sayesinde bu kadar gelişti pc pazarı hem kimse zorla tutmuyor seni windows da madem begenmiyon sil gitsin

windowsla anlaşman felanmı var senin. nedir bu püskürme anlayamıyorum şuan seni. :D
windowsun tekel olmasından bıktım demeye getirdim lafı sen tekelden olduğu yerden devam etsin sanane demeye getiriorsun. ya asıl sanane ! androidin açık kaynak oluşu fonksiyonel oluşu benim hoşuma gidiyor. ayrıyetten market uygulamalarınada diyecek birşey bulamıyorum süper bir sistem. şimdi bu sistemi seviyorum bir uyarlamasıda PClere çıkar dersem gene bundan sananeeeee !!!! android batıyormu arkadaşım sana.
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Deníz 8 yıl
Benim beklentim yüksek dahada gelişirse mükemmel olur, kasa yerine kullanabilsek monitor klavye fare bağlayabilsek birde pcdeki oyunları programları kullanabilsek.
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Kasatka 8 yıl
Adam 4 inch e windows 7 sokmus ve calisabilir sekilde sunmus daha takozdan sundan bundan bahseden var.
Kardesim bu gibi seyler oncudur. Teknoloji ve ilerlemenin onunu acar. Baskasi da ornek veriyorum samsung yada htc de gorur bende yapayim der misal ve daha guzelleri cikar.
Araba ilk ciktiginda su an piyasada olan manyak sekilde estetik araba miydi yada ilk cikan tv 1 cm kalinliginda miydi ki ilk cikan seylerin bu kadar acimasiz elestiriyorsunuz.
Bence guzel bir adim.4,3 inch ve sekilli gelirse win 7 li ben alirim.
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artcraft35 8 yıl Kasatka
Kasatka


Araba ilk ciktiginda su an piyasada olan manyak sekilde estetik araba miydi yada ilk cikan tv 1 cm kalinliginda miydi ki ilk cikan seylerin bu kadar acimasiz elestiriyorsunuz.





yalnız o dediklerin senin de dediğin gibi ilk bunun ilk olan kısmı sadece cep telefonuna windows 7 yüklenmiş olması cep telefonu zaten hali hazırda var olan bir şey. kaldıki windows 7 tablette bile beğenilmezken cep telefonunda hiç tutmaz
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HMY 8 yıl
Bence iyi bi yenilik geliştirilmeye açık güzel ... ilerde şimdiki bilgisayar donanımlarına sahip olabilirler .
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CodeMachine 8 yıl
Öyle bir güç olsa ki elimde, bir haftalığına milletin aşağılaya aşağılaya bitiremediği tüm microsoft ürünlerini piyasadam kaldırsam çok sevinirim. Millet bi kendine gelse.O çok sevdikleri android ve ios larla takılsalar bir kaç gün.
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artcraft35 8 yıl
tam bir takoz o ne öyle ya 2 cm kalınlık mı olur.piyasaki tüm cep telefonlarından bir koleksiyon yapıyorsanız anca alınabilir yoksa satmaz bu
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sahoron 8 yıl
silver021
tasarım sıfır. işlemcisine ve ram frekansına diyecek bir lafım yok ama insan eline aldığında tasarımı o insanda bir etki bırakmalı. hoş nokiada tasarımdan yoksun oldu gitgide ya neyse. win 7 ye ben PC imden dahi kaldırıp yerine android kurmak istiyorum. umarım en yakın zamanda laptop ve masaüstü aletlerede android gelirde bizde şu windows 7 denen kısır döngüden kurtuluruz.

Neden kısır döngü diye hitap ettinki windows 7 ye? Sen andoridin adam akıllı bir özellgini söyleyebilirmisin windows karşısında saten bölümler farklı android mobil yani kücük işler icin taarlandı mesela video izleme mp3dinleme kamera felan sen nasıl bir mantıkla androidi windows 7 den büyük tuttun anlamıyorum saten insanlarda bir hastalık var windows 8 gelecek diyorlar adam diyoki cekirdek degişmesse ne anlamı var? ee kardeşim bu cekirdegin nesi var. Insanlar cok nankör windows sayesinde bu kadar gelişti pc pazarı hem kimse zorla tutmuyor seni windows da madem begenmiyon sil gitsin
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silver021 8 yıl
tasarım sıfır. işlemcisine ve ram frekansına diyecek bir lafım yok ama insan eline aldığında tasarımı o insanda bir etki bırakmalı. hoş nokiada tasarımdan yoksun oldu gitgide ya neyse.
win 7 ye ben PC imden dahi kaldırıp yerine android kurmak istiyorum. umarım en yakın zamanda laptop ve masaüstü aletlerede android gelirde bizde şu windows 7 denen kısır döngüden kurtuluruz.
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Lernatius 8 yıl
Başlangıç için iyi olmuş illa ki daha iyileri olacaktır
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