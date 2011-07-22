Fujitsu, Intel Atom işlemcili ve Windows 7'li akıllı telefonu F-07C'yi satışa sunuyor

Fujitsu firması, Intel'in Atom işlemcisinden güç alan dünyanın ilk akıllı telefonu F-07C'yi mayıs ayında lanse etmesinin ardından, şimdi de telefonu NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

23 Temmuz tarihinden itibaren Japonya pazarına giriş yapacağı dile getirilen Fujitsu F-07C, 125 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 19.8 mm kalınlığında ve bataryayla beraber 218 gram ağırlığında tasarlanmış.

1.2 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z600 işlemcinin ve 1 GB LP-DDR 400 MHz RAM'in güç verdiği F-07C, iki farklı platformu bir araya getiriyor: Windows 7 Home Premium 32 bit (SP1) işletim sistemi (Windows Phone 7 değil) ve Symbian işletim sistemi.



Kızaklı 4 satır QWERTY klavye donanımı ile 4.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (297 dpi) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı bütünleştiren akıllı telefonda 32 GB kapasiteli eMMC sürücüsü bulunuyor. Daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzda ise microSDHC kartlar yardımınıza koşmakta.



Akıllı telefonda biri ön yüzde diğeri arka kısımda olmak üzere iki tane kamera yer almakta. Kameralar sırasıyla VGA ve 5.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ile donatılan telefonun bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 600 saate varan bekleme, 370 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Windows 7 moduna geçtiğimizde ise batarya 2 saate kadar dayanabiliyor.



Fujitsu fiyatla ilgili herhangi bir detay vermedi ancak önceden gelen bilgilerde F-07C'nin 860$'dan satışa sunulacağı söylenmekteydi.





http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2011/20110721-01.html