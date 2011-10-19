Fujitsu-Toshiba Regza T-01D; 4.3'' HD ekran ve 13.1 MP kamera bir arada

Akıllı telefonlarda HD ekran çözünürlüğü tüm hızıyla yaygınlaşmaya devam ediyor. Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleriyle yakından tanıdığımız Fujitsu-Toshiba firması, Regza T-01D'yi tanıtarak Android işletim sistemli ürün portföyünü genişletmiş oldu.

129 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 8.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 129 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla ön plana çıkan T-01D, GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı vadeden HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veriyor. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemcinin güç verdiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor ve 4.3-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC (Yakın Alan İletişim Teknolojisi), TV alıcısı ve kızılötesi portu gibi özelliklerle donatılan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise Exmor R sensörlü 13.1 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Kamera aynı zamanda Full HD çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Ana kameranın hemen yan kısmında ise akıllı telefonlarda nadiren rastladığımız parmak izi okuyucusu dikkatlerden kaçmıyor.



Bu bilgilere ek olarak HDMI portunu bünyesinde barındıran ve kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen Fujitsu-Toshiba Regza T-01D'nin önümüzdeki kasım ayından itibaren NTT DoCoMo aracılığıyla Japon teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanıyor.

