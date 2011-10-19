Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu-Toshiba Regza T-01D; 4.3'' HD ekran ve 13.1 MP kamera bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,1b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlarda HD ekran çözünürlüğü tüm hızıyla yaygınlaşmaya devam ediyor. Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleriyle yakından tanıdığımız Fujitsu-Toshiba firması, Regza T-01D'yi tanıtarak Android işletim sistemli ürün portföyünü genişletmiş oldu.
129 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 8.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 129 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla ön plana çıkan T-01D, GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı vadeden HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veriyor. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemcinin güç verdiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor ve 4.3-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC (Yakın Alan İletişim Teknolojisi), TV alıcısı ve kızılötesi portu gibi özelliklerle donatılan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise Exmor R sensörlü 13.1 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Kamera aynı zamanda Full HD çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Ana kameranın hemen yan kısmında ise akıllı telefonlarda nadiren rastladığımız parmak izi okuyucusu dikkatlerden kaçmıyor.
Bu bilgilere ek olarak HDMI portunu bünyesinde barındıran ve kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen Fujitsu-Toshiba Regza T-01D'nin önümüzdeki kasım ayından itibaren NTT DoCoMo aracılığıyla Japon teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dark Shade 8 yıl
13mp kamera, parmak okuyucu, hdmi başka bide kızılötesi bile koymuşlar cihaza :D hayvani bi telefon olmuş gereksiz herşeyi koymuşlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 8 yıl
Ben telefonun alt kısmındaki tuş takımını beğenmiyorum.Xperia Neo'da denedim hiç hoşuma gitmedi.Galaxy S2'deki gibi dokunmatik olsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radiko1 8 yıl
Analog tv varmış gerçekten karasal sayısal yayın imiş.. Ekran boyutunda yayın veriyorsa iyi olur. Yoksa netten bu veri değeri çok zor gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 8 yıl
Ancak böyle bir tasarımla herhangi bir firmanın dava açmasından kurtulabilirsin zaten, güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2burak4 8 yıl
Bence fena degil ozellikleride iyi , 13mp koymuslar isin icinde fujiitsuda var dandik bi kamera olmaz bnce,ama firmalar telefona destek saglar mi satis sonrasi guncellemelerle fln orasi kesin degil iste :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
Hani diyorlar ya, telefon veya tablet başka nasıl yapılabilir, üçgen mi yapsın Samsung diye. E al işte isteyen Apple dan dizayn çalmadan da telefon yapabiliyor.
4.3" ekranda 800x480 değil 1280x720 çözünürlüğünde hemide (SGS2 ye kapak)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
telefon güzel bence.özellikle sert köşeli tasarımı hoş olmuş.Ama renk seçeneği eklenmeli :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 8 yıl
13 MP kamera koymuşlar da sensörün boyutu nedir nedense hiç yazmazlar? Açıkcası 1/1.83 sensörü telefonuna koyan Nokia hiç değilse o kadar megapixelin hakkını veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Druigard 8 yıl
dünya analog tv leri terkederken inadına analog demiş adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Bu kadar tipsiz yapabilmek için özel eleman falan mı tuttular acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wi-fi ve
2 etiket daha gps nfc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -14- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim