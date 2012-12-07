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Full HD çözünürlüklü ZTE Nubia Z5'e ait yeni bir basın görüntüsü yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ZTE, geçen ay Pekin'de düzenlediği bir basın konferansında önümüzdeki yıl piyasaya süreceği üst düzey mobil cihazlarını kapsayacak Nubia markasını duyurmuş, bu serinin ilk ürünü olarak da Nubia Z5'in bazı detayları basın mensuplarıyla paylaşılmıştı. Bugün, Çinli üreticinin 2013 amiral gemisine ait yeni bir basın görüntüsü internette paylaşıldı. ZTE'nin Nubia markasından sorumlu halkla ilişkiler müdürü, Sina Weibo sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı bir mesajla Nubia Z5'in ön panelini gözler önüne seren bir görselin ortaya çıkmasını sağladı. 
5 inç büyüklüğünde Full HD 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 440ppi yoğunluğunda bir ekrana sahip olan telefonun 13MP çözünürlüklü bir kamera, 2GB RAM, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetve çift hoparlörü bünyesinde barındırdığı bildiriliyor. Daha önce sızan görsellerinde 7.6mm'lik Apple iPhone 5'ten daha ince dizayn edildiği gözlenen Nubia Z5, en büyük dördüncü mobil telefon üreticisi haline gelen ZTE'nin bütçe dostu çözümlerinin yanı sıra artık çok daha kaliteli ve doğal olarak daha pahalı ürünlerle de tüketicisinin karşısına çıkacağını gösteriyor. 
Henüz kesin çıkış tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmayan Android işletim sistemli Nubia Z5, firmanın anavatanı Çin'de Aralık sonuna kadar satılmaya başlayacak. Aygıtın 2013'ün başında diğer Asya, Avrupa ve Amerika ülkelerine giriş yapması bekleniyor. Üst düzey bir akıllı telefon olmasına karşın ZTE'nin yeni amiral gemisini HTC, LG, Samsung ve Sony'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı benzer donanım özelliklerine sahip modellerinden daha ucuz fiyatlandıracağı tahmin ediliyor. 

http://weibo.com/2060112437/z8Cmm7ZT2 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Beğendim.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: excalibur21
transformers 4 15 ekimde çıkarsa şaşırmayın!!

27 Haziran 2014...
imdb.com/...
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esmer23s 6 yıl
Amedra
Şöyle bir arkasını da gösterelim;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kavun mu sandın kardeş sen bunu :D
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esmer23s 6 yıl
memoseler
Beğendim.

Beğenmek ne kelime ben bayıldım. Nexus 4 düşünüyordum ama bu telefon yazılım desteği hariç her türlü Nexus 4'e basar :D
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zeona 6 yıl
çok feciii
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DH Misafiri 6 yıl
jakops.
JohnLord Üst taraf sırf ahizeyse herkes duyacak desenize konuştuğumuzu :D
Tasarım güzel geldi bana. Bence o fazlalık gösteriştir. Yine standart bi büyüklüğü vardır ahizenin. Tahminimce.

Hoparlör olabilir o. Eğer öyleyse de çok iyi bir yere koymuşlar demektir. Elle kapatamazsınız orayı, oyun oynarken filan çok iyi...
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jakops. 6 yıl
JohnLord

Üst taraf sırf ahizeyse herkes duyacak desenize konuştuğumuzu :D


Tasarım güzel geldi bana. Bence o fazlalık gösteriştir. Yine standart bi büyüklüğü vardır ahizenin. Tahminimce.
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depeche35 6 yıl
Yani güzel hoş da Türkiyede ZTE modeli pek gelmiyor ki 3 modeli var benim bildiğim, güya amiral gemisi bizde; ZTE Grand X. Gelse ya bu haberdeki AMiral; çok bekleriz. Alt seviye modelleri geliyor sırf.
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savinelli 6 yıl
Tasarım sade, hoş AMA o ekranın üstü ile altı arasındaki orantısız boşluk benim gibi simetri hastalarını deli edebilir. Sanki ekran yukarı kaymış gibi. Rahatsız edici gözüküyor.
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__BadblooD__ 6 yıl
HTC üst düzey telefonlara benziyor ben baya beğendim
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talerk 6 yıl
bu s4 pro da neymiş arkadaş diğerlerinden hala ses yok
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Furkhannn 6 yıl
güzel bir telefon olacağa benziyor.
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