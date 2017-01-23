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Füzyon ile sınırsız ve temiz enerji mümkün mü?

Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ''kavanozdaki güneş'' olarak adlandırdıkları nükleer füzyon santralleri sınırsız ve temiz enerjiye açılan kapı olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Füzyon ile sınırsız ve temiz enerji mümkün mü?
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Tüm dünyada fosil kaynakları terk etmeye ve yenilebilir enerjiden daha çok faydalanmaya yönelik hareketlilik gün geçtikçe hızlanıyor. Özellikle rüzgar, güneş ve dalga enerjilerden elektrik üretilmesi için yeni faaliyet alanları açılırken sınırsız ve temiz, neredeyse sıfır karbon emisyonuna sahip, enerjinin üretilmesi için üzerinde çalışılan bir alan var: Füzyon enerjisi
Ayrıca Bkz. "Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu muhteşem fotoğraflarla göz atın"

Güneşte sürekli olarak bulunan füzyon enerjisine ulaşmak için öncelikle iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu daha ağır bir element oluşturması sağlanır. Bu dönüşüm sırasında, kütle farklılığından dolayı, açığa çıkan enerji ise Einstein’ın E = mc² formülüyle hesaplanabilen füzyon enerjisini oluşturur.

Füzyon enerjisi üzerine ilk somut çalışmalar 90’lı yıllarda başlamış olsa da bunun günümüzde halen teoriden pratiğe tam anlamıyla dökülememesinin temel iki nedeni var: Elementleri bir araya getirmek için 30-40 milyon santigrat derece ile sağlanan çok büyük bir kuvvete ihtiyaç duyuluyor olması ve bu sıcaklık sonucu ortaya çıkan hidrojen plazmasının reaktörün yüzeyine değmemesi için manyetik alan oluşturularak havada tutma zorunluluğu.

Bu problemlere rağmen şu sıralar dünyanın gözü kulağı iki reaktörden gelecek haberleri bekliyor: Almanya'daki Wendelstein 7-X füzyon reaktörü ve Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü(ITER).

Almanya denemelere başladı

Geçtiğimiz yılın şubat ayında, 19 yıllık bir çalışma ve harcanan 1 milyar euronun ardından ilk defa test edilen W7-X reaktörü ‘’stellarator’’ isimli yapısı sayesinde manyetik alan oluşturarak plazmanın reaktörün yüzeyiyle temas etmesini engelliyor. Diğer reaktörlerin ‘’tokamak’’ isimli halka yapısının aksine kıvrımlı bir yapıya sahip olan ‘’stellarator’’ plazmanın reaktörün yüzeyine temas etmesiyle reaktörü eriterek çevreye sızma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

2005 Yılında yapımına başlanan ve 20 milyar euro harcanan ITER ise henüz çalışmalarına başlamış değil; ilk plazmanın 2025’in aralık ayında üretilmesiyle resmi başlangıcını yapması planlanıyor. ITER’in reaktörü plazmadan korumak için kullandığı yöntem ise daha farklı. Tokamak(halka şeklinde) yapıya sahip olan ITER metale uyumlu manyetik alan yaratan bir plasenta kullanıyor ve plazmayı sabit bir şekilde tutmayı hedefliyor.

Birisi nükleer füzyon santrali olabilir

Bu iki reaktör plazmanın sabit bir şekilde tutulması için farklı yöntemler kullansalar da çalışma prensipleri, plazmayı ısıtmak için kullandıkları harici ısıtma sistemleri(radyo frekansları gibi) ve plazma teşhis teknolojisi bakımından oldukça benzerler. Araştırmacılar bu iki reaktörden en azından birisinin nihai çalışan bir nükleer füzyon santraline dönüşmesini bekliyorlar.

Wendelstein 7-X Proje Müdürü Thomas Klinger, füzyon santrallerinin, fizyon ve nükleer santrallerin aksine, çevreye zararlı atık barındırmadığı için temiz ve zararsız bir enerji üreteceğini ve Wendelstein 7-X’in 2021 yılına kadar bir füzyon reaktörü için bir rekor olacak olan 30 dakikalık süreyle çalışabileceğini dile getirdi. Bu süre gelecekte sürekli çalışması planlanan nükleer füzyon santrallerine giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak.


http://www.sciencealert.com/a-new-twist-on-fusion-power-could-create-limitless-clean-energy Yorum Yaz
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benheryerdeyim 2 yıl
Enerji açığının yüzde %90 civarını fosil yakıttan sağlayan bizim gibi toplumlar için önemsiz bir konu =D
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DH Misafiri 2 yıl
Şu alamanya bile bunu yapabiliyor bizim karadelik in içinden geçmamız lazimdi yazık fakat 2023 de görüşecez dünya görecek bizi..
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Torlak Kemal 2 yıl
Tamamen temiz değil aslında. Temiz ifadesi biraz yanıltıcı. Her çekirdek tepkimesi mutlaka iyonize partiküller yaratır. Füzyon tepkimesinde de enerjiye dönüşen kütlenin dönüştüğü enerji gamma ışımasıdır ancak bu ışımanın çoğu zaten tepkimenin zincir tepkimeye dönüşmesinde kullanılır. Pek az bir kısmı ise tepkime fırınından dışarı sızar, bu da kontrol edilebilir bir miktardır.
Fizyon tepkimesinde ise tepkimede kullanılan fizil materyalin tipine bağlı olarak gamma ışımasının yanı sıra alfa ve beta ışıması da gözlenir. Ayrıca çevreye hala radyoaktif olan atık madde çıkarır.
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CWaRRioR 2 yıl Torlak Kemal
Keşke hep şu tip aydınlatıcı yorumlar görebilsek. Sağolasın hocam.
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Physicist_Emre 2 yıl
Füzyon yapmak demek güneşin enerjisini elimize geçirmek demek, buradaki güneşin enerjisi kavramı gelen ışıkla alakalı değil.
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sniper23 2 yıl
Füzyon için gelmiştim ama millet Türkiye'den bahsediyor. Bu teknoloji Türkiye'de mi yapılıyor ?
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exterminant 2 yıl
değildir tabii ki
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StreamRolleR 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şunu koyup kaçayım :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
güneşin çekim gücü kadar güçlü bir çekim gücü oluşturamadığınız sürece ;
siz bu enerjiyi bir yerde bir alan içinde tutamazsınız !
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KuvvetMira27 2 yıl
İmparatoruna söyle, benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!
'Fatih Sultan Mehmet'
İstanbul'un fethi için hazırlıklar sürerken kendisini caydırmaya çalışan elçilere verdiği yanıt
Nereden nereye!!!
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lapatid 2 yıl
bu teknolojinin bütün dünyada temiz bir şekilde enerjin sorununu cözmesini dusunmek bile projenin potansiyelini kucumsemek olur.
yildizlarin yapisini yakindan incelemeye ve uzaydaki yolculugumuzu baslatmaya vesile olabilir.
Musk'ın ağzinin suyunu akitiyordur eminim
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Ac1DBuRN 2 yıl
Teknolojinin bir kar topu misali hızlanarak gelişmesi, bizden hızla uzaklaşan bir tren misali ah çekmemize ve arkadan el sallamamıza sebep oluyor. Bu teknolojiye ayak uydurmak demek, bu teknolojik ivemeyi önce yakalayarak aranın açılmasını engellemek daha sonra ise bunda da öte bir momentum yakalayıp arayı kapatmayı gerektirmez mi? Onlar yapsın biz satın alırız deme lüksüne ise işleyen ve bütçe fazlası veren bir mali dayanağımız olmadığı için imkansız. Kısacası ahh çekmeye devam, eğitime "en azından" din kadar yatırım yapılmadığı sürecede "döte kaçan su abdesti bozar mı?" lara devam
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füzyon reaktörü, nükleer enerji ve
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