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G4'ün hızlı şarj özelliği kesinlik kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
20,7b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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G4'ün hızlı şarj özelliği kesinlik kazandı
 
LG son günlerde yeni amiral gemisi G4 modeli ile konuşurken, cihazın tanıtıldığı bir etkinlik de ülkemizde gerçekleştirilmişti. Ancak cihazın sunumu sırasında LG bataryanın değiştirilebilir olmasına vurgu yaparken hızlı şarj özelliklerine pek değinmemişti.

Snapdragon 808 çipsetini kullanan ilk cihaz G4 olurken hızlı şarj konusu da soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kısa bir süre önce Qualcomm sitesinde cihaz Quick Charge 2.0 destekleyen modeller arasına eklenirken LG'de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada " Quick Charge sahip olunacak güzel özelliklerden birisi, ancak değiştirilebilir bir batarya sunduğumuz sürece sahip olunması zorunlu bir özellik değil. Bundan sonra da odak noktamız değiştirilebilir batarya sunmak olacak" denildi.
Bilindiği gibi Quick Charge 2.0 özelliği destekleyen modellerin bu özellikten faydalanması için özel bir adaptörle şarj edilmesi gerekiyor. LG G4 modelinin Quick Charge 2.0 adaptörü ile şarj edildiği taktirde 30 dakikalık şarjda %60 doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor. 
Daha önce Qualcomm'un yayınladığı Quick Charge 2.0 videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

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DH Misafiri 3 yıl
L4 ilk aldigim da neguzel sifirdan %100 cikmasi 30 dakka bile tutmazdi hemen doluyordu jarzi kututan cikan jarzi gozum gibi bakiyordum abi bi guncelleme yaptim telefon coktu degisti yenisi geldi sifirdan %100 jarzi herhalde 3.4 saate doldurmaya basladi ve bi jarz aksami gorse op anlina koy oyle nete fazlada giren biri degilim tati kalmadi ustune ustun fotolari kilitledim yeni gelen telde acayim dedim nerdeee yok baska gmail hesabi ile kilitlendi acilamaz demez mi ayni gmail ama yok acmak mumkun degil yapmadigim denemedigim sey kalmadi gitti 800 tane cocuklarin fotolari kilitli kaldi bu tel den tek memnum kaldigim yonu foto cekim kalitesi mukemmel
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar benin G4 abartısız 3 saatte şarj oluyor ya. Diğer G4 kullanıcıları da söyleyebilir mi şarj sürelerini. Samsung adaptörü ile şarj edersem yaklaşık 1 saat belki az daha fazla sürüyor ama kutudan çıkan şarj aleti beni bitiriyor ya. Bana yardımcı olmak isteyen olursa mail atabilir ya da numaram 0507 940 9209. Şimdiden teşekkürler
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ONUR_345241 3 yıl
Kendi şarjı ile 1.5 saatte falan %10 dan %100 e çıkıyor.
%100 ü ilk gördüğü an aslında şarj tam dolmuyor biraz daha beklemek lazım. Beklenmezse şarjdan çektiğin an daha hızlı düştüğünü anlıyorsun.
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DH Misafiri 4 yıl
Quick charge 2.0 destekleyen adaptör önerirmisiniz g4 için
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aycibin 4 yıl
yanlış anladını hızlı şarj bitirme özelliği koymuşlar :) kullanmaya bir başlıyorsun 3 saatte 50% şarj kalmış :)
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MyWorldLife 4 yıl
yahu 4 saatte sarj olsun sorun degil.

Hizli sarja gerek yok sarji uzun gitsin kafii
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aspirin_00 4 yıl
kablosuz şarj özelliği varsa birde o şekilde deneseler...
fiyatı 2000 altındaysa alınır yoksa alınacak değil işlemciye sebep
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Masquerade89 4 yıl
var mı yok mu bu nasıl açıklama
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LeBrock 4 yıl
Bir zahmet kutunun içinden çıksın o kadar para veriyoruz sonuçta :D
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Uçan Gergedan 4 yıl
Arkadaşlar 2 apmerlik asus'un android adaptörüyle bende 3000mAh olan bataryamı 30 dk da %45-55 arası şarj edebiliyorum tavsiye ederim..
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cellat87 4 yıl
Fazla anlamadım lakin G4 te özellik var ama adaptörmü yanında gelmiyecek yani? kısaca adaptör alırsak hızlı sarj olacak yani öylemi?
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Okisht 4 yıl
Arkadaşlar özellik öncelikle çipsetle alakalı. Son açıklamaya göre Qualcomm ve LG çipsetin hızlı şarj özelliğine destek sunduğunu kesinleştirmiş oldu. Ancak kullanmak isteyen kullanıcıların diğer aynı teknolojiyi kullanan modeller gibi ekstra bir şarj adaptörü almaları gerekecek.
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Okisht 4 yıl
Arkadaşlar özellik öncelikle çipsetle alakalı. Son açıklamaya göre Qualcomm ve LG çipsetin hızlı şarj özelliğine destek sunduğunu kesinleştirmiş oldu. Ancak kullanmak isteyen kullanıcıların diğer aynı teknolojiyi kullanan modeller gibi ekstra bir şarj adaptörü almaları gerekecek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Okisht 4 yıl LeBrock
Arkadaşlar özellik öncelikle çipsetle alakalı. Son açıklamaya göre Qualcomm ve LG çipsetin hızlı şarj özelliğine destek sunduğunu kesinleştirmiş oldu. Ancak kullanmak isteyen kullanıcıların diğer aynı teknolojiyi kullanan modeller gibi ekstra bir şarj adaptörü almaları gerekecek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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