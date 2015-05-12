G4'ün hızlı şarj özelliği kesinlik kazandı

LG son günlerde yeni amiral gemisi G4 modeli ile konuşurken, cihazın tanıtıldığı bir etkinlik de ülkemizde gerçekleştirilmişti. Ancak cihazın sunumu sırasında LG bataryanın değiştirilebilir olmasına vurgu yaparken hızlı şarj özelliklerine pek değinmemişti.

Snapdragon 808 çipsetini kullanan ilk cihaz G4 olurken hızlı şarj konusu da soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kısa bir süre önce Qualcomm sitesinde cihaz Quick Charge 2.0 destekleyen modeller arasına eklenirken LG'de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada " Quick Charge sahip olunacak güzel özelliklerden birisi, ancak değiştirilebilir bir batarya sunduğumuz sürece sahip olunması zorunlu bir özellik değil. Bundan sonra da odak noktamız değiştirilebilir batarya sunmak olacak" denildi.

Bilindiği gibi Quick Charge 2.0 özelliği destekleyen modellerin bu özellikten faydalanması için özel bir adaptörle şarj edilmesi gerekiyor. LG G4 modelinin Quick Charge 2.0 adaptörü ile şarj edildiği taktirde 30 dakikalık şarjda %60 doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor.

Daha önce Qualcomm'un yayınladığı Quick Charge 2.0 videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.