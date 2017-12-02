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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GM sürücüsüz araçları 2019'da şehirlerde çalıştırmayı planlıyor

General Motors'un sürücüsüz araç bölümü Cruise ile bir süredir otonom sürüş teknolojisi üzerinde testler yaptığını görüyoruz. Firma ilk otonom araç filosunu 2019 yılında yollara çıkarmayı planlıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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GM, 2019 yılında otonom araçlarının şehirlerde ticari olarak kullanılmasını planlıyor. Bu bilginin kaynağını firmanın kendi web sayfasında yayınladığı bir sunum oluştururken, sunumda GM'nin önümüzdeki yıldan sonra büyük ölçekte bir ticari hareketi başlatmayı planladığı yazıyor.
Ticari kullanımın hem ürün teslimatı hem de yolcu taşımayı kapsadığı belirtilirken, GM'nin Bolt EV'lerden oluşan bir otonom taksi filosunu 2018 yılında yollara çıkarmayı planladığı ve ekstra testlerle buna hazırlandığı zaten bir süredir biliniyor. Öncesinde sürücüsüz araç filosu çalışmalarını Lyft ile sürdüren GM'nin ikilinin arasının soğuması sonrası kendi servisiyle bu işe girebilme ihtimali bulunuyor.
Otomobil devinin 2019 yılı için aklında ne gibi bir plan varsa, bu planın ufak bir programı kapsamadığını söyleyebiliriz. Konuyla ilgili oluşan GM'nin sürücüsüz araç bölümü Cruise'in CEO'su Kyle Vogt, hazırladıkları şeyin tam ölçekli hazır olduğunda piyasaya süreceklerini belirtmiş.

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BekirTemel 1 yıl
biz o günler geldiğinde sürücülü benzinli boş modelleri kaça alabileceğiz bakalım
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kadirirdem 1 yıl
Ben sürücüsüze daha vakit olduğunu düşünüyorum.
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khytr89 1 yıl
Opel i satarak avrupa kullanicilarina kazik atti. Opel in corsa ve astra gibi kral serileri var, bari mantikli bir firmaya satsalardi pejo citroen nedir, opelinde kalitesini dusurecekler :(
1 Yanıt Yanıtla +2
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arel.gr 1 yıl khytr89
khytr89
Opel i satarak avrupa kullanicilarina kazik atti. Opel in corsa ve astra gibi kral serileri var, bari mantikli bir firmaya satsalardi pejo citroen nedir, opelinde kalitesini dusurecekler :(

artık opel 'i dikkate almıyorum !🚮📉
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