GM sürücüsüz araçları 2019'da şehirlerde çalıştırmayı planlıyor

GM, 2019 yılında otonom araçlarının şehirlerde ticari olarak kullanılmasını planlıyor. Bu bilginin kaynağını firmanın kendi web sayfasında yayınladığı bir sunum oluştururken, sunumda GM'nin önümüzdeki yıldan sonra büyük ölçekte bir ticari hareketi başlatmayı planladığı yazıyor.

Ticari kullanımın hem ürün teslimatı hem de yolcu taşımayı kapsadığı belirtilirken, GM'nin Bolt EV'lerden oluşan bir otonom taksi filosunu 2018 yılında yollara çıkarmayı planladığı ve ekstra testlerle buna hazırlandığı zaten bir süredir biliniyor. Öncesinde sürücüsüz araç filosu çalışmalarını Lyft ile sürdüren GM'nin ikilinin arasının soğuması sonrası kendi servisiyle bu işe girebilme ihtimali bulunuyor.

Otomobil devinin 2019 yılı için aklında ne gibi bir plan varsa, bu planın ufak bir programı kapsamadığını söyleyebiliriz. Konuyla ilgili oluşan GM'nin sürücüsüz araç bölümü Cruise'in CEO'su Kyle Vogt, hazırladıkları şeyin tam ölçekli hazır olduğunda piyasaya süreceklerini belirtmiş.