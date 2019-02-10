GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza

Oyunlarına milyon dolarlık yatırım yapan stüdyolar haliyle hile üzerinden oyun tecrübesini baltalamaya çalışanlara karşı sert tedbirler alıyor. Take Two firması GTA V için hile aracı hazırlayan geliştiriciden tazminat kazandı.

Büyük paralar söz konusu

Jhonny Perez tarafından geliştirilen GTA V hile aracı oyun içerisinde GTA parasının üretilmesinden tutun sonsuz cephane, herhangi bir aracı oluşturma ve farklı noktalara ışınlanmaya kadar pek çok hile barındırıyordu.

Ayrıca Bkz.

"Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi"

Hile aracının GTA Online oyununda diğer oyuncuların ilerleyişini sıkıntıya sokmak için de kullanıldığı ifade ediliyor. Hile çeşidine göre paket 10$-30$ arasında satılıyordu. Take Two ilk etapta geliştirici ile temasa geçtiğini ancak uzlaşmaya yanaşmayınca dava açtığını belirtiyor.

Take Two açtığı davada hile aracının yaklaşık 500 bin dolarlık bir zarar verdiğini ifade ediyor ancak bu tür davalarda çeşitli yazılım araçları ile zarara yol açan kişilere en fazla 150 bin dolar tazminat cezası veriliyor. Mahkeme de Perez’e 150 bin dolarlık tazminat cezasını uygun görmüş.

Perez konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamış ancak davaya hiçbir itirazda bulunmadığı ve cezayı kabul ettiği ifade ediliyor. Bu da cezanın daha da üzerinde bir gelir elde etmiş olabileceğini gösteriyor.