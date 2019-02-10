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GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza

10$-30$ arasında satılan GTA V hile aracı, para üretiminden sınırsız cephaneye kadar pek çok avantaj sağlıyordu. Take Two yazılımı geliştireni affetmedi. Mahkeme de öyle.
3 ay
32,7b
1
15
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunlarına milyon dolarlık yatırım yapan stüdyolar haliyle hile üzerinden oyun tecrübesini baltalamaya çalışanlara karşı sert tedbirler alıyor. Take Two firması GTA V için hile aracı hazırlayan geliştiriciden tazminat kazandı.

Büyük paralar söz konusu

Jhonny Perez tarafından geliştirilen GTA V hile aracı oyun içerisinde GTA parasının üretilmesinden tutun sonsuz cephane, herhangi bir aracı oluşturma ve farklı noktalara ışınlanmaya kadar pek çok hile barındırıyordu.

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Hile aracının GTA Online oyununda diğer oyuncuların ilerleyişini sıkıntıya sokmak için de kullanıldığı ifade ediliyor. Hile çeşidine göre paket 10$-30$ arasında satılıyordu. Take Two ilk etapta geliştirici ile temasa geçtiğini ancak uzlaşmaya yanaşmayınca dava açtığını belirtiyor.

Take Two açtığı davada hile aracının yaklaşık 500 bin dolarlık bir zarar verdiğini ifade ediyor ancak bu tür davalarda çeşitli yazılım araçları ile zarara yol açan kişilere en fazla 150 bin dolar tazminat cezası veriliyor. Mahkeme de Perez’e 150 bin dolarlık tazminat cezasını uygun görmüş.

Perez konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamış ancak davaya hiçbir itirazda bulunmadığı ve cezayı kabul ettiği ifade ediliyor. Bu da cezanın daha da üzerinde bir gelir elde etmiş olabileceğini gösteriyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/gta-v-cheat-tool-developer-must-pay-150000-to-take-two.html Yorum Yaz
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sonersec 3 ay en beğenilen
Kilonozu bilmem ama forumunuz berbat yönetiliyor. Tam 2 hafta login olamadım. Başka bilgisayar başka tarayıcı denedim yok. Sonra birden girmeye başladı ama bu sefer de telefon onayını kaldırmışlar. Desteğe yazdım yeni yetme adminler saçma sapan cevaplar yazıyorlar. Yurtdışında yaşadığım için onay kodu gönderemiyorsunuz. Yazık sizlere.
Kilonozu bilmem ama forumunuz berbat yönetiliyor. Tam 2 hafta login olamadım. Başka bilgisayar başka tarayıcı denedim yok. Sonra birden girmeye başladı ama bu s...
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TheNewAtilla 3 ay
gta online=pay to win
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AnadoluEfes 3 ay
Darısı pubg hilecilerinin başına
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Sawasson 3 ay
Perez kim?
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sonersec 3 ay en beğenilen
Kilonozu bilmem ama forumunuz berbat yönetiliyor. Tam 2 hafta login olamadım. Başka bilgisayar başka tarayıcı denedim yok. Sonra birden girmeye başladı ama bu sefer de telefon onayını kaldırmışlar. Desteğe yazdım yeni yetme adminler saçma sapan cevaplar yazıyorlar. Yurtdışında yaşadığım için onay kodu gönderemiyorsunuz. Yazık sizlere.
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Biyturs_OnSr 3 ay
Yıllar önce GTA Online'ı bırakma sebebim. Gram oyun zevki bırakmıyor bunlar. Aylarca sabrettim ama çözemediler, çözebileceklerini de sanmıyorum. Ceza kesilmiş olabilir ama hile kullanımının biteceğini hiç sanmıyorum.
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retro61 3 ay Biyturs_OnSr
Konsolda hile var mı?
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Deswaaa 3 ay Biyturs_OnSr
Serinin en çöp oyunu bana göre gta 4 bile bu çöp den daha iyidi heleki 4 deki o sürüş dinamiği beni benden almıştı gta 6 sürüş dinamiği bari 4 gibi yapsalar yoksa çıkarsa onuda almam
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asdasdqwertyveyaalxyvance 3 ay
ee şimdi cezayı ödedi hile satışına devammı edecek ?
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joven 3 ay
Oyunda hile varsa o oyun nazarımda bitmiştir.
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bkaakco 3 ay
Resmi hile olan Oppressor Mk2 denen ne olduğu belirsiz uçan cismi de menüden anında almayı kaldırsalar iyi olur.
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TITAN 3 ay bkaakco
gta 5 in lobileri leş ya bi gireyim dedim valla ne kanser bir oyuncu kitlesi var winter mod yapmışlar serverlar lagli sanirim oynadıkları için
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strathmorea 3 ay
Pc ye çıktığından beri oynuyorum. Bir kere bile para kasmadım. Ne paralar atıldı üzerime ne milyon dolarlar dakikalar içinde balya balya aktı. Bazen gerçek hayatta böyle olsa diye paralar akarken üzerimize sesli chattan felsefe de yapardık. :)
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