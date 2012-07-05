GaiKai'nin bulut bilişim destekli oyunları üst seviye Samsung Smart TV'lerde görüntülendi

Haber Editörü
OnLive benzeri bulut tabanlı oyun oynama imkanı sunan ve kısa süre önce Sony tarafından satın alınan GaiKai platformunun, Samsung ve LG ile olan ortaklığındaki durumunun ne olacağı merak konusu olmuştu. PcPerspective sitesi bugün konuya açıklık getiren görselleri paylaştı.
AMD Fusion geliştiriciler konferansında Samsung Smart TV üzerinde çalışan GaiKai bulut oyun uygulamasının beta sürümü ziyaretçilere tanıtıldı. Samsung Cloud Gaming adı verilen proje geçen ay firma tarafından resmi olarak duyurulmuştu.
Samsung Smart TV 7000 serisi ve üzeri modellerde çalıştığı belirtilen uygulama için bir de yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor. Güncellemenin ardından uygulama Samsung Smart Hub üzerinde erişilebilir hale geliyor. İlk etapta 2012 model Smart TV'ler uygulamayı indirebilecek. Sonrasında önceki yılların modellerine de gönderilecek.
20.4MB boyutundaki uygulamayı kullanabilmek için Gaikai.com üzerinden bir seri kayıt işlemi yapılması gerekiyor. Beta sürecine ilk başvuran 150 kişi Logitech oyun kumandası kazanacak.
GaiKai ile oyun oynamak için Xinput uyumlu kumandalar ve Logitech 310, 510 ve 710 model kumandalar gerekiyor.
GaiKai ve OnLive gibi hizmetlerin gelmesiyle akıllı TV'lerde oyun keyfi başka bir boyuta taşınacak. Genişbant internetin gerekli olduğu bu hizmetler ile dev ekranlarda, arada bir cihaz olmadan, oyun kumandaları ile oyun oynamak mümkün olacak.
http://www.pcper.com/news/General-Tech/Gaikai-Beta-Available-Now-Samsung-Smart-TVs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadasım bunu denemeden bilemezsin ben ttnet 8mbt sınırsız paketini kullanıyorum ve hızım 15 mbt i vuruyor (ttnet kutusu ile evimin arası 15 mt falan) goruldugu gibi bant genişliğimin yetersiz oldugu uyarısnı aldım yani fiber net sart arkadasların dediği gibi bence en az 20 mbt gerekli.
not :15mbt gordugume inanmazsın diye ikinci resim ekledim yetersiz kaldıgını gormek için
Önce terbiyeni takın düzgün konuş. Kimin bilip bilmediği belli. 20mbitle onlive da kasıla takıla oynadım. Görüntüsü de rezaletti. GaiKai hiç bunlar olmadı gayet akıcı ve net bir görüntü sağladı. Ayrıca burada oyundan bahsediyoruz youtubeda video izlemiyoruz. Upload - download kotası çok çabuk dolar. Misafir üyelikle sallamak her şeye muhalefet olmak çok kolay anlaşılan. Her haberin altında aynı şekildeki yorumlarını görüyoruz.
pc denmi denedin tv denmi?
lg hem gaikai ile hem onlive ile anlaşması var.
ayrıca linux un nimetleri bu smart tvler. FOREVER LİNUX.
Aynen zaten bulut sisteminin mantığı bu oyun dev sunucularda işlenir size sadece görüntü gönderilir yani oyunu oynayacağınız cihazın donanımının bir önemi yok çünkü asıl işlem sunucularda gerçekleşiyor siz sadece görüyor ve yönlendiriyorsunuz. Samsung akıllıca bir adım atmış LG'de biraz önem verse Smart olayına iyi eder.
lg nin önemsemediği durumuna katılıyorum sırf buyuzden samsunga kayabilirim.lg de de bu teknoloji olmalı .
Türkiyede server olmadığı sürece isterse 50000 mbps olsun yine pingler kullanılamaz hale getirir uygulamayı. Türkiye server'ı lazım.