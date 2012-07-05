GaiKai'nin bulut bilişim destekli oyunları üst seviye Samsung Smart TV'lerde görüntülendi

OnLive benzeri bulut tabanlı oyun oynama imkanı sunan ve kısa süre önce Sony tarafından satın alınan GaiKai platformunun, Samsung ve LG ile olan ortaklığındaki durumunun ne olacağı merak konusu olmuştu. PcPerspective sitesi bugün konuya açıklık getiren görselleri paylaştı.





AMD Fusion geliştiriciler konferansında Samsung Smart TV üzerinde çalışan GaiKai bulut oyun uygulamasının beta sürümü ziyaretçilere tanıtıldı. Samsung Cloud Gaming adı verilen proje geçen ay firma tarafından resmi olarak duyurulmuştu.





Samsung Smart TV 7000 serisi ve üzeri modellerde çalıştığı belirtilen uygulama için bir de yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor. Güncellemenin ardından uygulama Samsung Smart Hub üzerinde erişilebilir hale geliyor. İlk etapta 2012 model Smart TV'ler uygulamayı indirebilecek. Sonrasında önceki yılların modellerine de gönderilecek.





20.4MB boyutundaki uygulamayı kullanabilmek için Gaikai.com üzerinden bir seri kayıt işlemi yapılması gerekiyor. Beta sürecine ilk başvuran 150 kişi Logitech oyun kumandası kazanacak.





GaiKai ile oyun oynamak için Xinput uyumlu kumandalar ve Logitech 310, 510 ve 710 model kumandalar gerekiyor.





GaiKai ve OnLive gibi hizmetlerin gelmesiyle akıllı TV'lerde oyun keyfi başka bir boyuta taşınacak. Genişbant internetin gerekli olduğu bu hizmetler ile dev ekranlarda, arada bir cihaz olmadan, oyun kumandaları ile oyun oynamak mümkün olacak.









http://www.pcper.com/news/General-Tech/Gaikai-Beta-Available-Now-Samsung-Smart-TVs