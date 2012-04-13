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Gaikai bulut oyun altyapısını Facebook'a getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
36
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarayıcı üzerinde konsol kalitesinde oyun oynama konusunda çalışmalar yapan Gaikai firması, yaptığı duyuruda bulut oyun altyapısı ile Facebook üzerinde konsol kalitesinde oyun oynamayı mümkün hale getireceğini açıkladı.

Gaikai adlı Facebook uygulaması bugün beta olarak yayına başladı. Uygulama Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yüzmilyonlarca insana önemli stüdyoların yapımlarını oynama fırsatı sunacak.

Beta sürümü belirli oyunları kullanıcıların ücretsiz denemesine sunuyor. Bu oyunlar; Saints Row - The Third (ABD), Dead Rising 2 - Off the Record (ABD), Magicka (ABD & Avrupa), Sniper - Ghost Warrior (ABD & Avrupa), The Witcher 2 - Assassins of Kings (ABD & Avrupa), Orcs Must Die! (ABD & Avrupa), Farming Simulator 2011 (ABD & Avrupa) olarak belirlenmiş.

Gaikai Facebook'un gücünü kullanarak daha fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Uygulama Gaikai'nin kendi bulut bilişim altyapısını kullanıyor. Gaikai'nin stratejisi önce ücretsiz oyun demoları sunma, sonrasında tam sürüm için ücret talep etme şeklinde olacak. Popüler oyunlar için oyunseverler yüksek konfigürasyonlara da gerek duymayacak. Sistem OnLive platformuna oldukça benziyor.

Gaikai Facebook uygulaması şu an Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde erişime açık. Windows, Mac ve Linux sistemlerde ve IE, Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında çalışıyor. Oyun oynamak için genişbant internet ve Java yüklü olması gerekiyor. Ancak oyunları rahat oynayabilmek için ortalamanın üzerinde bir konfigürasyon gerekli olabilir.

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gs-okan 7 yıl en beğenilen carter
carter7415
Onlive'dan sonra Gaikai, bu şekilde devam ederse kimlere satılacak o pahalı donanımlar.

bizene :) kime satilacağı
carter7415Onlive'dan sonra Gaikai, bu şekilde devam ederse kimlere satılacak o pahalı donanımlar.bizene :) ...
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DH Misafiri 7 yıl
For the record, in my opioinn the definition of indie is simply: if you publish or distribute other developers' games, you are not an indie.In my opioinn, indie refers to a subculture, and independent refers to a relationship. The words are often used interchangeably and liberally, but incorrectly. For example, indie is sometimes used to refer to a genre a la hip-hop, but I don't think anybody would accept that indie-labelled games from EA are truly indie.
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maltezhe 7 yıl
Ve ciddi olarak almayı düşünüyorum bi kaç oyunda var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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*Meteora* 7 yıl
ŞU AN SNIPER GHOST WARRIORU FACEDEN OYNAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM???!?
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alikiziltoprak 7 yıl
Bu hızlarla bu kota mantığıyla çok zor bu hizmeti kullanmamız.. Malum onLive deneyimleri.
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ultra_storm 7 yıl
cagataykoroglu

ultra_storm
cagataykoroglu
ultra_storm
cagataykoroglu
Elenhaire onLive da 1 mbit hızla kasmadan oynadığım oyunlar var. Ve ciddi olarak almayı düşünüyorum bi kaç oyunda var. Gaika da hızım yetmediğinden deneme şansım olmadı ancak onLive gerçekten başarılı
Sen yazınca onlive ı denedim. 1_2 basit oyun denedim. Sistem çok hızlı daha büyük oyunlarla deneyeceğim. Bulut işinin bu derece ilerlediğini bilmiyordum. Yükleme, indirme, kasma derdi olmadan oyun oynamak çok iyi. bu iş gelişirse kimse ekran kartına apra vermez.
Ancak gülerim buna nvidia amd intel asla izin vermez donanım alma olayının bitmesine onlive altelnatif olarak kalır her zaman.Her zaman kendi bilgisayarında oynamak çok çok daha iyidir internet bağlantısına mahkum kalmadan özgürce oynamak donanımını değiştirebilmek ne olduğu belli olmayan performansı düşük donanımlarnan oynamamak çamur grafiklernen oynamamak onlive gibi.
devir yazlım devri donanım değil. artık bütün firmalar buluta yatırım yapıyor. nvidia nın bu yönde işbirlikleri var.biraz araştır sonra kime gülersin bilmem.
Hani ozaman şimdi geçsinler hemen ? neden gemiyorlar çünkü bu bir altelnatif olarak kalcak size kolay geliyor oh ne güzel donanım almadan oyna ozaman anlarsın ne demek istediğimi internet sitesi kapatır gibi pcnizi kapattıkları zaman saçma sebeplerden bulut sahipleri her verinize ulaştığı zaman
Sanki hangi dünyadasın ama facebook, google her verine zaten ulaşıyor. Bu iş için çok yatırım yapılıyor ve bir ton bulut uygulama çıkmaya başladı. ileride uygulamaların çoğu bu sistemi kullanacak. insanlar sürekli donanım yenilemek yerine aylık ücretlerle çok ağır uygulamaları daha basit sistemlerle kullanabilecekler. mesela autodesk ve nvidia render işleri için bu sistemi hazırlıyor. sürekli işlemci ram almaktansa ayda 40-50 dolar verip anında sonuç alabileceğiz. hep söylemişimdir yabancılar tonla kitap yayınlamışken matbaayı yasaklatanda bu kafalardı.

Arkadaşım donanım kalkmaz bir kere ortada veri güvenliği var adamlar istediği zaman verilere ulaşabilecekler herkes dava açar falan bide işin içinde hosting şirketleri var böyle olursa onlar kesin batarlar izin vermezler onlar böyle şeyebizi kontrol altına almaya çalışıyorlar bizi düşündükleri hiç bizede yutturacaklar bak size bunu yaptık diye tehlikenin farkında değilsiniz dediğim gibi.Facebook googlw başka isteyen koyuyor resmini bilgisini istemeden koymak ayrı istemekle koymak ayrı hem onlar iletişim için ama bu iletişim için değil nerde rame işlemciye para veriyon her zaman 3-4 yılda bir değiştiriyor herkes ayda bir değiştirmiyorya ayrıca 5-6 yılda bir anca donanım yenilerler bulutta olan bize olacak ayrıca bunun için video oynatan pc lazım hd kalitesinde olacağı için mutlaka ekran kartı işlemci olmalı.
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4234424234254355643 7 yıl
ulan netbookla bir oyun sitesi bulduk tam bazen açıyor onlive bazen açmıyor ne işdir anlamadım gitti driver sanfrancisco oynadım resmen film gibi çok güzeldi gaikai 4 çekirdekli işlemci ve en az 16 gb ram istiyormuş ulan onlar olsa bende koy gitsin gaikaiye en babasındna ekran kartı en babasındna ram en alasından işlemci sonra kalk webde oyna oyunu nahhhhhhhhhhhhhh sokarım öyle buluta


bulutun işi yağmur yağdırmaktır oyun oynamak değil bu sebepdendirki buluttan oyun oynanamaz caiz değildir.
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ultra_storm 7 yıl
Prequel

ultra_storm5 yılda bir buluta donanım üretip ona satmak ayrı 1 yılda bir herkese donanım satmak ayrı ve bu çok daha kazançlı böyle bir saçmalıkmı olur hem internete sürekli bağlı kalcan hem istediğin donanımı seçemeyecen onlar seçecekler.Bulut gelirse özel diye birşey kalmaz herşey kontrol altında olur buna kimse izin vermez.
Donanım üreticileri hiçbir zarara uğramaz. Buluta donanım üretilecek de üretilen donanım sayısı hep aynı mı kalacak? Tüm dünya şu an evindeki PClerle oyun oynuyor. Tüm dünya buluta geçse donanımlar da aynı oranda bulut sunucularda artar. Donanım üreticilerinin hiçbir zararı yok. Aksine normalde donanımı kaldırmayacak aletlerde oyun oynayabilecekler olacağı için talep daha da fazla olacaktır.Devamlı internete bağlı kalmak mı büyük bir sorun? Bunlar yaygınlaştığında zaten internet şimdikinden bile daha fazla hayatımıza girmiş olacak. Bu şu an ne kadar az bir sorunsa ileride daha da az olacaktır. Donanım seçmek nedir? Donanım bir araçtır. Oyunlar zaten şu anda konsollara bağlı gelişiyor. Grafikler belli bir yerde takıldıkça donanım seçebilmenin ne önemi var? Bu sistemde ise rekabet olacağı için konsollar kadar durağan bir sistem olmayacaktır. Mutlaka sistemlerini daha hızlı yenileyerek öne geçmek isteyenler çıkacaktır ve bu rekabet yaratacaktır. Ayrıca bu tip sunucular tek PCyle edilemeyecek güçte donanım sunabilir. Filmlerin görsel efektleri de ne de olsa bu tip çoklu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor. Aynı şey olmasa da bu çoklu sistemlerin daha verimli çalıştığını gösteriyor. Özel diye birşey niye kalmasın? Kim sizin kendi PCnizde kişisel verilerinizi depolamanızı engelliyor? Neticede sadece işlem gücü gereksinimi için de bulut bir çözüm olarak kullanılabilir.

istemiyorum arkadaşım ben bulutu mulutu donanımı istediğim gibi seçmek bir yere bağımlı kalmadan yaşamak istiyorum ekran kartının görüntüsünü görerekten kutudan çıkararaktan takmak istiyorum zevknen msi asus gibi firmalar ne yapacaklar özel model kart üreten firma bunlar sunucuyamı özel soğutmalı kart yapacaklar ? size kolay geliyor ama bize hükmedecekler her bilgi onların elinde olacak tehlikenin farkında değilsiniz siz herşeyi kontrol etmeye çalışıyorlar bizi düşündükleri yok onlive 30 dk'da 3 gb kota yiyor bırak tr'yi avrupadaki internet kalitsi yetmez sürekli internet bağlantısına istemiyorum çoğu kişide istemiyor video izler gibi oyun oynamakta hiç zevk vermiyor.Ayrıca bu bulut sadece hard diskleri kapsıyor işin içinde diğer donanımlar yok sadece hdd'yi kapsıyor ayrıca video açmak içinde bir donanım lazım öyle değilmi.Hiçte mantıklı bir olay değil bu donanım kalkcak ama bu sefer sunucu gerekçek milyarlarca kişi için düşünsene evlerden kalkcak donanım bu sefer her taraf sunucudan geçilmeycek buna yer yetmez ayrıca animasyon kalitesinde oyunlar olur pc'ler çok güçlü olduğu için demişsiniz her kullancıı için ayrı pc gerekli her kullancıya büyük büyük pc'ler sağlanamaz.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir hizmet olur bence, herkez bu zevki tadar.. Bu arada Facebook daha zengin olur.. :)
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Prequel 7 yıl
ultra_storm
5 yılda bir buluta donanım üretip ona satmak ayrı 1 yılda bir herkese donanım satmak ayrı ve bu çok daha kazançlı böyle bir saçmalıkmı olur hem internete sürekli bağlı kalcan hem istediğin donanımı seçemeyecen onlar seçecekler.Bulut gelirse özel diye birşey kalmaz herşey kontrol altında olur buna kimse izin vermez.

Donanım üreticileri hiçbir zarara uğramaz. Buluta donanım üretilecek de üretilen donanım sayısı hep aynı mı kalacak? Tüm dünya şu an evindeki PC'lerle oyun oynuyor. Tüm dünya buluta geçse donanımlar da aynı oranda bulut sunucularda artar. Donanım üreticilerinin hiçbir zararı yok. Aksine normalde donanımı kaldırmayacak aletlerde oyun oynayabilecekler olacağı için talep daha da fazla olacaktır.
Devamlı internete bağlı kalmak mı büyük bir sorun? Bunlar yaygınlaştığında zaten internet şimdikinden bile daha fazla hayatımıza girmiş olacak. Bu şu an ne kadar az bir sorunsa ileride daha da az olacaktır.
Donanım seçmek nedir? Donanım bir araçtır. Oyunlar zaten şu anda konsollara bağlı gelişiyor. Grafikler belli bir yerde takıldıkça donanım seçebilmenin ne önemi var? Bu sistemde ise rekabet olacağı için konsollar kadar durağan bir sistem olmayacaktır. Mutlaka sistemlerini daha hızlı yenileyerek öne geçmek isteyenler çıkacaktır ve bu rekabet yaratacaktır.
Ayrıca bu tip sunucular tek PC'yle edilemeyecek güçte donanım sunabilir. Filmlerin görsel efektleri de ne de olsa bu tip çoklu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor. Aynı şey olmasa da bu çoklu sistemlerin daha verimli çalıştığını gösteriyor.
Özel diye birşey niye kalmasın? Kim sizin kendi PC'nizde kişisel verilerinizi depolamanızı engelliyor? Neticede sadece işlem gücü gereksinimi için de bulut bir çözüm olarak kullanılabilir.
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ygtcan 7 yıl
ultra_storm
ygtcan
ultra_stormBu tür teknolojilere karşıyım çünkü donanım toplama adam gibi pc toplama gibi olayları baltalıyor altelnatif olarak kalsın ama sakın ola donanımları kaldırmasın.
Çok meraklıyız heralde binlerce TL vermeye ?
İyi git onliveye geç donanımını seçmeden kakalasınlar sana belli olmayan donanımları istediğin zaman ekran kartı değiştireme daha iyisini alama hep aynı performanta oyna gizlilik diye birşey kalmasın interntin yeterse tabi video izler gibi oyun oyna bizde mis gibi gerçekten oyun oynayalım donanımızla.

sana yine donanım toplama diyen mi var ? senin dediğine göre oyun konsollarının hiç biri olmasın o zaman. mantıksızsın.
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ultra_storm 7 yıl ygtcan
ygtcan

ultra_storm

ygtcan
ultra_stormBu tür teknolojilere karşıyım çünkü donanım toplama adam gibi pc toplama gibi olayları baltalıyor altelnatif olarak kalsın ama sakın ola donanımları kaldırmasın.
Çok meraklıyız heralde binlerce TL vermeye ?
İyi git onliveye geç donanımını seçmeden kakalasınlar sana belli olmayan donanımları istediğin zaman ekran kartı değiştireme daha iyisini alama hep aynı performanta oyna gizlilik diye birşey kalmasın interntin yeterse tabi video izler gibi oyun oyna bizde mis gibi gerçekten oyun oynayalım donanımızla.


sana yine donanım toplama diyen mi var ? senin dediğine göre oyun konsollarının hiç biri olmasın o zaman. mantıksızsın.

Arkadaşım isteyen toplar buna karışamazsın ben zaten dedim altelnatif olarak kalsın diye.Karşıyım dedim çünkü olan bize donanım toplayanlara olcak bunlar yaygınlaşınca.
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sarjaleti 7 yıl
Onlive dururken Facebook üzerinden bunu kullanmak çok gereksiz olacaktır.
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ultra_storm 7 yıl
cgdincer

saçmalama hat safhada, donanım üreticileri nasıl bunun olmasını istemez ? bulut yayınlar uzaydan mı oluşturulup geliyor, serverlarda atom işlemci onboard ekran kartlarımı var ? pc kavramı eninde sonunda bitecektir bu bir kültür ama ne zaman ...


Hayır bitmez 5 yılda bir buluta donanım üretip ona satmak ayrı 1 yılda bir herkese donanım satmak ayrı ve bu çok daha kazançlı böyle bir saçmalıkmı olur hem internete sürekli bağlı kalcan hem istediğin donanımı seçemeyecen onlar seçecekler.Bulut gelirse özel diye birşey kalmaz herşey kontrol altında olur buna kimse izin vermez.
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