Gaikai bulut oyun altyapısını Facebook'a getiriyor

Tarayıcı üzerinde konsol kalitesinde oyun oynama konusunda çalışmalar yapan Gaikai firması, yaptığı duyuruda bulut oyun altyapısı ile Facebook üzerinde konsol kalitesinde oyun oynamayı mümkün hale getireceğini açıkladı.





Gaikai adlı Facebook uygulaması bugün beta olarak yayına başladı. Uygulama Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yüzmilyonlarca insana önemli stüdyoların yapımlarını oynama fırsatı sunacak.





Beta sürümü belirli oyunları kullanıcıların ücretsiz denemesine sunuyor. Bu oyunlar; Saints Row - The Third (ABD), Dead Rising 2 - Off the Record (ABD), Magicka (ABD & Avrupa), Sniper - Ghost Warrior (ABD & Avrupa), The Witcher 2 - Assassins of Kings (ABD & Avrupa), Orcs Must Die! (ABD & Avrupa), Farming Simulator 2011 (ABD & Avrupa) olarak belirlenmiş.





Gaikai Facebook'un gücünü kullanarak daha fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Uygulama Gaikai'nin kendi bulut bilişim altyapısını kullanıyor. Gaikai'nin stratejisi önce ücretsiz oyun demoları sunma, sonrasında tam sürüm için ücret talep etme şeklinde olacak. Popüler oyunlar için oyunseverler yüksek konfigürasyonlara da gerek duymayacak. Sistem OnLive platformuna oldukça benziyor.





Gaikai Facebook uygulaması şu an Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde erişime açık. Windows, Mac ve Linux sistemlerde ve IE, Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında çalışıyor. Oyun oynamak için genişbant internet ve Java yüklü olması gerekiyor. Ancak oyunları rahat oynayabilmek için ortalamanın üzerinde bir konfigürasyon gerekli olabilir.